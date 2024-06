Viridien conclut la vente d’un système de surveillance et d’alerte des navires, Marlin, auprès d’ExxonMobil Guyana Ltd

Paris, France – le 13 juin 2024

Viridien, anciennement CGG, annonce aujourd’hui la vente par sa division Sensing & Monitoring, commercialisée sous le nom de Sercel, d’un système Marlin de surveillance et d’alerte des navires à ExxonMobil Guyana Ltd pour soutenir ses opérations maritimes dans le pays.

Le système de surveillance et d’alerte des navires Marlin fait partie de la suite logicielle Marlin de Sercel développée pour optimiser les opérations en mer et apporter une avancée significative dans la sécurité des interventions maritimes. Conçu notamment pour protéger les plateformes flottantes de production, de stockage et de déchargement et d'autres actifs de grande valeur contre un large éventail de risques maritimes, il est opérationnel même dans les environnements maritimes les plus difficiles.

Les fonctionnalités de monitoring en temps réel et d’intelligence proactive du système de surveillance et d’alerte des navires Marlin fournissent des informations complètes sur les mouvements des navires, les paramètres opérationnels et les risques potentiels, permettant ainsi aux opérateurs de prendre des décisions plus éclairées pour une meilleure sécurité opérationnelle.

Jérôme Denigot, EVP, Sensing & Monitoring, Viridien, a déclaré : « L’attribution de ce contrat marque l'aboutissement de plusieurs années d'utilisation des logiciels et services de Sercel par notre client pour optimiser ses projets opérationnels maritimes. Cette vente démontre la valeur de nos solutions techniques et notre engagement à fournir excellence et innovation dans le secteur maritime. Notre suite logicielle Marlin offre aux opérateurs du secteur de l'énergie et aux autres acteurs maritimes les outils adéquats pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la conformité de leurs opérations ».

A propos de Viridien (anciennement CGG) :

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 500 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts

Relations Investisseurs

Jean Baptiste Roussille

Tél : + 33 06 14 51 09 88

E-Mail: : jean-baptiste.roussille@viridiengroup.com

Pièce jointe