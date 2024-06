Ontex kondigt intentie aan om productie en distributie in België te herstructureren, met strategische investering in geheroriënteerde activiteiten

Aalst, België, 13 juni 2024 – Vandaag kondigt Ontex Group NV (Euronext: Ontex), een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, de intentie aan om zijn Belgische productie- en distributieactiviteiten te herstructureren, als onderdeel van zijn strategische transformatie om zijn concurrentiepositie op de Europese markt te versterken. De voorgenomen herstructurering zou de sluiting omvatten van de site in Eeklo en de omvorming van de site in Buggenhout tot een expertisecentrum voor onderzoek, ontwikkeling en productie van producten voor medium en zware incontinentiezorg, waar investeringen van bij benadering 40 miljoen euro voorzien zouden worden. De voorgenomen herstructurering zou leiden tot de vermindering van 489 medewerkers in Eeklo en Buggenhout, wat het totale personeelsbestand in België op 569 zou brengen, gespreid over de vestigingen in Buggenhout en Aalst.

Gustavo Calvo Paz, Chief Executive Officer van Ontex, bevestigt: "De voorgenomen transformatie van onze Belgische activiteiten maakt deel uit van de stapsgewijze transformatie van onze onderneming, die erop gericht is onze concurrentiepositie te versterken. Onze missie is en blijft dat we betaalbare zorgproducten aanbieden voor alle generaties. We zijn ervan overtuigd dat de vestiging in Buggenhout die belofte mee waar kan maken, als ze focust op bepaalde categorieën van incontinentieproducten. We zijn ervan overtuigd dat ons stevige investeringsplan van ongeveer 40 miljoen euro onze teams in staat zal stellen om een sterke toekomst uit te bouwen voor de vestiging in Buggenhout."

Als antwoord op de meer en meer competitieve markt voor persoonlijke verzorging, voert Ontex wereldwijd een transformatieplan door om beter te kunnen concurreren. Het bedrijf focust daarbij op klantgerichtheid, duurzame innovatie en wil efficiënter omgaan met kosten in de organisatie en operaties. Sinds Ontex het transformatieplan startte, werden er tal van initiatieven genomen die de groep in staat hebben gesteld zijn financiële resultaten te verbeteren. Deze eerste resultaten geven vertrouwen om de structurele transformatie voort te zetten om het concurrentievermogen te herwinnen en te versterken.

Het plan om de Belgische productie- en distributieactiviteiten van Ontex te optimaliseren is een essentieel strategisch initiatief met als doel om de operationele kostenefficiëntie van Ontex in heel Europa te versterken. Daarom kondigde Ontex vandaag zijn intentie aan om zijn Belgische productie te transformeren door de site in Eeklo te sluiten en de site in Buggenhout om te vormen tot een expertisecentrum voor medium en zware incontinentieproducten.

Ontex heeft de intentie om de komende jaren een bedrag van bij benadering 40 miljoen euro te investeren in zijn expertisecentrum in Buggenhout, met als doel de infrastructuur en productielijnen voor medium en zware incontinentie te harmoniseren en te moderniseren, met een sterke focus op automatisering. Het R&D-centrum en de commerciële activiteiten, waaronder verkoop en klantenservice, zouden blijven bestaan.

De intentie is om de volumes van vrouwelijke en babyverzorgingsproducten die in Eeklo worden geproduceerd en de lichte incontinentieproducten die in Buggenhout worden geproduceerd te verplaatsen naar andere Ontex-fabrieken in Europa, met het oog op een optimaal kostenmodel om de retail- en gezondheidszorgmarkten te bedienen.

De voorgenomen sluiting van de site in Eeklo zou een impact hebben op alle huidige 349 productiegerelateerde medewerkers, en de voorgenomen reorganisatie van de site in Buggenhout zou een impact hebben op 140 van de 528 medewerkers. Vandaag werden de ondernemingsraden in Eeklo en in Buggenhout geïnformeerd conform de wettelijke informatie- en consultatieprocedure. Indien – volgende op consultatie met de ondernemingsraden - de aangekondigde intentie zou worden bevestigd, dan zou de juridische procedure gevolgd worden en zou Ontex haar uiterste best doen om passende begeleidende maatregelen in het belang van alle betrokken werknemers te vinden. In België zou Ontex 569 medewerkers blijven tewerkstellen, gevestigd in Buggenhout en Aalst.

Jonas Deroo, Chief Human Resources Officer, bevestigt: "We erkennen dat dit een moeilijke aankondiging is voor onze medewerkers in Eeklo en Buggenhout en hun gezinnen. Onze eerste prioriteit is nu ervoor te zorgen dat ze goed geïnformeerd en ondersteund worden. Gedurende het hele proces streven we ook naar een constructieve en respectvolle dialoog met onze sociale partners en, als de intentie van de herstructurering zou worden bevestigd, verwachten we passende begeleidende maatregelen te kunnen vinden in het belang van alle betrokken werknemers."

Contactgegevens

Beleggers Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com



Media Maarten Verbanck +32 53 33 36 20 corporate.communications@ontexglobal.com



