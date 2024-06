Investeringsforeningen Advice Capital - Suspension af handel i foreningens afdelinger i forbindelse med overflytning til Investeringsforeningen IA Invest

Det meddeles hermed, at al handel med beviser i nedenfor nævnte afdelinger suspenderes fra og med torsdag den 13. juni 2024 som led i overflytning fra Investeringsforeningen Advice Capital til Investeringsforeningen IA Invest.

Afdeling ISIN-kode OMX Short name Advice Capital Global DK0060696656 ACIGLO Advice Capital Vision Fund DK0061813177 ACIVF Advice Capital Breakthrough Biotech DK0061813250 ACIBB





Suspensionen forventes ophævet den 19. juni 2024, hvor afdelingerne vil have første handelsdag under Investeringsforeningen IA Invest. Jyske Bank A/S vil fortsat varetage funktionen som market maker for afdelingerne, når afdelingerne er overflyttet til Investeringsforeningen IA Invest.

Når afdelingerne er overflyttet til Investeringsforeningen IA Invest, vil Investeringsforeningen Advice Capital blive afviklet, da Investeringsforeningen Advice Capital ikke længere vil bestå af nogle afdelinger.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Invest Administration A/S



Niels Erik Eberhard

Direktør