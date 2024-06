Worldline - AGM 2024 - Approbation de l’ensemble des résolutions - Communiqué

Assemblée Générale Mixte et

Conseil d’administration du 13 juin 2024

Paris La Défense, le 13 juin 2024. Worldline [Euronext : WLN], un des leaders mondiaux du secteur des paiements a tenu aujourd’hui son Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires, présidée par M. Georges Pauget en sa qualité de Président du Conseil d’administration par intérim. Comme annoncé le 21 mars 2024, le Conseil d’administration qui s’est tenu après l’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Comité des Nominations, de nommer

M. Wilfried Verstraete en qualité de Président du Conseil d’administration.

Assemblée Générale du 13 juin 2024

Les actionnaires, réunis ce jour, ont adopté l’ensemble des résolutions soumises à leur vote par le Conseil d’administration, en particulier :

les comptes annuels et consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;

le renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Nazan Somer Özelgin et M. Daniel Schmucki pour une durée de trois ans ;

la ratification de la cooptation de M. Wilfried Verstraete en qualité d’administrateur et le renouvellement de son mandat pour trois ans ; et

la nomination de trois nouveaux administrateurs, Mme Agnès Park, Mme Sylvia Steinmann et

M. Olivier Gavalda pour une durée de trois ans.

A l’issue de l’Assemblée Générale, comme annoncé précédemment, le Conseil d’administration est désormais composé de 14 administrateurs, dont deux administrateurs salariés. Le Conseil d’administration comprend 58% d’administrateurs indépendants, 42% de femmes et 67% d’administrateurs de nationalité étrangère (hors administrateurs salariés).

En outre, les actionnaires ont approuvé la nomination de Deloitte & Associés en qualité de commissaires aux comptes en charge de certifier les informations en matière de durabilité pour la durée de son mandat restant à courir au titre de sa mission de certification des comptes, soit pour une durée de quatre ans.

L’Assemblée Générale a également approuvé les éléments de rémunération attribués au titre de l’exercice 2023 à :

M. Bernard Bourigeaud, Président du Conseil d’administration jusqu’au 14 décembre 2023 ;

M. Georges Pauget, Président par intérim à compter du 15 décembre 2023 ;

M. Gilles Grapinet, Directeur Général ; et

M. Marc-Henri Desportes, Directeur Général Délégué.

L’Assemblée Générale a par ailleurs approuvé les politiques de rémunération 2024 des mandataires sociaux.

Les résultats des votes de l’Assemblée Générale Mixte et la retransmission intégrale sont disponibles sur le site de la Société : www.investors.worldline.com/fr/assemblee-des-actionnaires

Nomination de Wilfried Verstraete en qualité de Président du Conseil d’administration et nouvelle gouvernance

A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration a décidé à l’unanimité, sur recommandation du Comité des Nominations, de :

maintenir une dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général ;

nommer M. Wilfried Verstraete en qualité de Président du Conseil d’administration ; et

confirmer M. Gilles Grapinet et M. Marc-Henri Desportes dans leurs fonctions respectives de Directeur Général et de Directeur Général Délégué pour la durée de leurs mandats.





Sur recommandation du Comité des Nominations, le Conseil d’administration a également approuvé la nouvelle composition de ses Comités :

Comité d’Audit et des Risques : Aldo Cardoso (Président), Mette Kamsvåg, Nazan Somer Özelgin, Sylvia Steinmann et Daniel Schmucki

Aldo Cardoso (Président), Mette Kamsvåg, Nazan Somer Özelgin, Sylvia Steinmann et Daniel Schmucki Comité des Nominations : Giulia Fitzpatrick (Présidente), Wilfried Verstraete (Vice-Président), Agnès Park et Thierry Sommelet

Giulia Fitzpatrick (Présidente), Wilfried Verstraete (Vice-Président), Agnès Park et Thierry Sommelet Comité des Rémunérations : Wilfried Verstraete (Président), Giulia Fitzpatrick

(Vice-Présidente), Agnès Park, Thierry Sommelet et Marie-Christine Lebert

Wilfried Verstraete (Président), Giulia Fitzpatrick (Vice-Présidente), Agnès Park, Thierry Sommelet et Marie-Christine Lebert Comité des Investissements : Daniel Schmucki (Président), Aldo Cardoso, Olivier Gavalda, Gilles Grapinet, Mette Kamsvåg, Thierry Sommelet et Wilfried Verstraete

Daniel Schmucki (Président), Aldo Cardoso, Olivier Gavalda, Gilles Grapinet, Mette Kamsvåg, Thierry Sommelet et Wilfried Verstraete Comité RSE : Agnès Park (Présidente), Giulia Fitzpatrick (Vice-Présidente), Gilles Grapinet, Sylvia Steinmann et Stephan Van Hellemont





Georges Pauget, ancien Président du Conseil d'administration par intérim de Worldline, a déclaré « Aujourd'hui marque une date importante pour le Groupe, nos actionnaires apportant leur soutien total à une gouvernance largement renouvelée, soigneusement conçue pour soutenir la nouvelle phase stratégique de l'entreprise. En tant que Président du Conseil par intérim, ce fut un privilège de présider ce Conseil et d’accompagner le développement d’un leader européen dans son secteur grâce à la vision de sa Direction et de travailler main dans la main avec Wilfried Verstraete pour assurer la transition. Conformément à sa feuille de route stratégique depuis son introduction en bourse, Worldline a construit au fil du temps une position concurrentielle unique dans le secteur des paiements, grâce à des produits, des technologies de pointe, des partenaires de premier plan et des équipes remarquables. Je suis convaincu que Wilfried, en tant que nouveau Président, possède toutes les compétences nécessaires et lui souhaite un plein succès dans sa nouvelle fonction pour accompagner l’entreprise, le Directeur Général, son équipe et les employés afin de tirer pleinement profit de ces atouts, et à tous je souhaite beaucoup de succès dans cette aventure passionnante. »

Wilfried Verstraete, Président du Conseil d'administration de Worldline, a déclaré : « Je suis très honoré de la confiance que les actionnaires de Worldline m'accordent aujourd'hui et qui a conduit à ma nomination en tant que Président du Conseil d'administration. Ils ont également soutenu la composition renouvelée du Conseil, qui réunit des expertises et des compétences complémentaires, et je tiens à remercier Georges Pauget pour son engagement et son soutien sans faille dans cette transition. Dans un marché mondial des paiements structurellement porteur, je ne doute pas que Worldline, qui a bâti une position de leader de rang mondial, ait un rôle majeur à jouer, en tirant profit de sa clientèle et de ses technologies uniques. Avec le Conseil d'administration, nous travaillerons de manière étroite avec le Directeur Général et son équipe pour mettre en œuvre la nouvelle phase de notre stratégie et pour garantir une création de valeur pour toutes les parties prenantes. »

Contacts

Relations investisseurs

Laurent Marie

laurent.marie@worldline.com

Guillaume Delaunay

guillaume.delaunay@worldline.com

Communication

Sandrine van der Ghinst

sandrine.vanderghinst@worldline.com

Hélène Carlander

+33 7 72 25 96 04

helene.carlander@worldline.com

A propos de Worldline



Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2023. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

Pièce jointe