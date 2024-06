Mise à jour : principaux actifs et stratégies

Cannes, le 14 juin 2024, 8:00

Suite à la publication de son rapport annuel 2023 et de ses comptes audités, Tonner Drones ("Tonner Drones" ou la "société") fournit cette mise à jour à propos de ses principaux actifs et de ses stratégies.

Depuis que la nouvelle direction a été nommée et a assumé les responsabilités du conseil d'administration il y a un peu plus d'un an, la société a stabilisé ses opérations et assuré son financement futur. D'importantes réductions de coûts, associées à la fin de la dépendance de la société à l'égard des instruments de financement à prix variable, ont permis de garantir la stabilité financière de Tonner Drones à l'aube du second semestre 2024.

Après cette restructuration financière, la direction se concentre désormais sur la création de valeur pour les actionnaires grâce aux participations minoritaires de la société dans des entreprises françaises de drones, grâce au drone militaire Inhibitor et aux brevets associés, au Countbot, aux acquisitions potentielles et à l'inventaire hérité de Delta Drone. À cette fin, la société fournit les mises à jour suivantes :

Participations minoritaires dans des entreprises françaises de drones. Tonner Drones détient des participations minoritaires de 8 à 15 % dans plusieurs entreprises de drones situées en France, notamment Donecle, Diodon et Elistair. Tonner Drones est en train d'évaluer lesquelles de ces entreprises elle continuera de soutenir en raison d'un alignement avec ses objectifs stratégiques, et celles dont elle cédera sa participation en raison d'objectifs stratégiques divergents. Suite à la mise en œuvre de cette stratégie, la société vise à générer entre 1 à 2 millions d’euros de trésorerie dans les 12 prochains mois, puis de maintenir un portefeuille avec une évaluation qui pourrait devenir supérieure à 5 millions d'euros d'ici les prochaines années dans ces mêmes sociétés françaises de drones.

Comme indiqué dans son communiqué de presse du 4 mars 2024,4 Tonner Drones est devenu l’actionnaire majoritaire de la société suisse Aero41 via la conversion de son encours de dette en capitaux propres. Aero41 était une autre société dans laquelle Delta Drone avait investi avant l'arrivée de la nouvelle direction et rencontrait des difficultés financières. Tonner Drones espérait qu’il y avait une possibilité de redresser Aero41. Malheureusement, Tonner Drones a déterminé qu’Aero41 n’avait pas un potentiel de redressement suffisant. A ce titre, Aero41 entrera dans une procédure de faillite.

Enfin, Tonner Drones a le plaisir de confirmer qu’après avoir été brièvement placée sur le banc de pénalités d’Euronext le 7 juin 2024, après avoir publié son rapport annuel et ses comptes financiers audités le 12 juin 2024, elle est sortie du banc des pénalités d’Euronext le 14 juin 2024.

Fin du communiqué de presse.

À propos de Tonner Drones : Tonner Drones (anciennement Delta Drone) développe des drones et des technologies associées pour les secteurs de la défense et de la sécurité intérieure. Tonner Drones détient des participations précieuses dans certains des principaux fabricants français de drones civils et militaires. La stratégie de Tonner Drones consiste à tirer parti de ses participations dans ces entreprises par le biais d'une gestion active des actifs, d'un fonds de capital-investissement et en s'associant à d'autres fonds de capital-investissement pour devenir un important consolidateur de l'industrie. Des revenus supplémentaires peuvent être obtenus grâce à des redevances sur les brevets détenus par Tonner Drones auprès de fabricants reconnus. Tonner Drones ne prévoit pas de posséder une usine, mais elle est déterminée à maintenir la R&D pour ses produits et systèmes en France.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

Plus d'informations sur www.tonnerdrones.com

Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous êtes intéressé par un partenariat : contact@tonnerdrones.com

Avertissement

