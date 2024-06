La SOGC demande un cadre national pour la collecte de données sur la mortalité maternelle

EDMONTON, Alberta, 14 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La mort de toute femme suite à une grossesse ou à un accouchement est une tragédie, et pourtant, le Canada ne fait pas assez pour prendre les mesures nécessaires afin de prévenir de tels drames.



Le Canada s'est longtemps enorgueilli d'un taux de mortalité maternelle remarquablement bas, mais des rapports récents montrent des tendances inquiétantes. Une quantité croissante de recherches provenant des États-Unis suggère que les problèmes de santé mentale maternelle sont une cause principale des décès liés à la grossesse aux États-Unis, plus de 80 % de ces décès étant jugés évitables par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis. De nouvelles études au Canada ont également trouvé des liens entre les troubles de santé mentale et la mortalité maternelle.

Aujourd'hui, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) organise un Sommet sur la mortalité maternelle à Edmonton, Alberta, pour mettre en lumière les lacunes préoccupantes en matière d'information et pour partager des expériences, des informations et des ressources. Des médecins et des experts en santé maternelle et périnatale de tout le Canada fourniront des informations essentielles sur les activités à travers le pays dans l'espoir d'apporter des changements importants.

Le Canada n'a actuellement pas de méthode nationale pour suivre, examiner et collecter des informations sur les décès maternels, les quasi-accidents et la morbidité sévère. Nous manquons d'objectifs concrets pour la réduction de la mortalité maternelle et nos mécanismes actuels de collecte de données ne capturent pas suffisamment la prévalence des décès. Nous manquons également d'information sur les disparités raciales, en particulier pour les femmes noires et autochtones. Les efforts internationaux pour recueillir des informations liées à la grossesse ont démontré l'importance des systèmes de collecte, de gestion et de surveillance des données pour améliorer les résultats en matière de santé maternelle.

En tant que porte-parole national pour la santé des femmes, la SOGC demande un cadre national pour la collecte et la surveillance standardisées des données sur la mortalité et la morbidité maternelles au Canada. Nous exhortons le gouvernement fédéral à jouer un rôle de leader en encourageant et en aidant les provinces et les territoires à collecter, standardiser et partager des ensembles de données détaillées sur les décès maternels, la santé mentale périnatale et la morbidité maternelle.

« Aucune femme ne devrait avoir peur de mourir lorsqu'elle reçoit un test de grossesse positif au Canada. Tous les systèmes de santé peuvent et doivent faire mieux pour s'assurer que les femmes enceintes et les nouvelles mères reçoivent les soins dont elles ont besoin et qu'elles méritent. Nous exhortons le gouvernement fédéral à soutenir les efforts des provinces et des territoires pour la collecte de données sur la mortalité et la morbidité maternelles - une étape essentielle pour améliorer les résultats en matière de santé maternelle et fournir des soins équitables à toutes les femmes au Canada. » — Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, Présidente, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

