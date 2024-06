Aarhus, den 14. juni 2024

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 04 /2024

AGF A/S udsteder warrants

Bestyrelsen for AGF A/S har den 13. juni besluttet at udnytte en del af sin bemyndigelse til at udstede og tildele warrants (aktietegningsretter), og har således udstedt i alt 3.248.00 warrants, som hver kan udnyttes til tegning for én aktie á nominelt 0,25 kr. i selskabet. Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede for et samlet beløb op til nominelt kr. 5.000.000

Warrant-programmet omfatter udvalgte nøglemedarbejdere med minimum 1 års anciennitet i selskabet samt øvrige udvalgte medarbejdere med minimum 10 års anciennitet med ret til at tegne nye kapitalandele (B-aktier) i selskabet. Udstedelsen har til formål at fastholde og motivere nøglemedarbejdere og øge fokus på virksomhedens langsigtede værditilvækst til gavn for alle interessenter.

Fordelingen af warrants er som følger:

Modtager



Antal warrants Udnyttelsesværdi (nominelt kr. 0,25 pr. aktie) Ledelse og udvalgte medarbejdere

(14 i alt): 3.248.000 812.000 Resterende bemyndigelse 4.188.000

Udnyttelseskursen er af bestyrelsen fastsat til DKK 0,618 pr. aktie af nominelt DKK 0,25 svarende til lukkekursen på Nasdaq Copenhagen den 12. juni 2024.

De fuldstændige vilkår og betingelser gældende for warrants er vedlagt som bilag til selskabets vedtægter.

For yderligere oplysninger, kontakt bestyrelsesnæstformand Jesper Ganzhorn Ørskov på tlf. 2819 5838.

Med venlig hilsen

AGF A/S

Lars Fournais Jesper Ganzhorn Ørskov

Bestyrelsesformand Bestyrelsesnæstformand

Vedhæftet fil