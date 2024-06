Point sur le déroulement de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par Upbeat BidCo sur les actions de la société Believe

Evolution du flottant de l’action Believe

L’Offre ouverte le 3 juin 2024 se poursuit jusqu’au 21 juin 2024

Paris, le 14 juin - 2024 – A la suite des acquisitions réalisées dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par Upbeat BidCo sur les titres en circulation de la société Believe (l’« Offre »), Upbeat BidCo détient à ce jour 85,04 % du capital et 73,27 % des droits de vote de Believe1 2.

Par conséquent, le flottant de l’action Believe se trouve ainsi ramené à 14,96 % du capital.

Le fait que le flottant3 représente moins de 15% du capital devrait emporter la sortie prochaine de l’action Believe de certains indices boursiers auxquels appartient actuellement Believe.

Conformément au calendrier de l’Offre publié par l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »), l’Offre sera ouverte jusqu’au 21 juin 2024 inclus4 et, s’agissant d’une offre publique d’achat simplifiée, elle ne fera pas l’objet d’une réouverture.

Les résultats définitifs de l’Offre devraient être publiés le 25 juin 2024 au plus tard.

Il est rappelé qu’Upbeat BidCo a indiqué dans sa note d’information ayant reçu le visa n°24-179 de l’AMF, qu’elle n’avait pas l’intention de mettre en œuvre à l’issue de l’offre une procédure de retrait obligatoire en application des dispositions de l’article L. 433‑4, II du Code monétaire et financier et de l’article 237-1 du règlement général de l’AMF pour les actions non apportées à l’Offre par les actionnaires minoritaires.

À propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 919 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres Believe, TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar et Byond. Believe est cotée sur le compartiment B du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9). www.believe.com

Avertissement

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre d’achat, ni une sollicitation d’une offre pour la vente d’actions Believe ou une offre de vente, dans aucun pays, y compris en France. La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué, ainsi que l’Offre et son acceptation, peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adressera pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et ne sera pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.

Les informations et documents liés à l’Offre sont disponibles comme suit :

• la Note d’Information établie par Upbeat BidCo ayant reçu de l’AMF le visa n°24-179 en date du 30 mai 2024 et les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables Upbeat BidCo peuvent être consultées sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Believe (www.believe.com )

• la Note en Réponse établie par Believe ayant reçu de l’AMF le visa n°24-180 en date du 30 mai 2024 et les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Believe peuvent être consultées sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Believe (www.believe.com ).

1 Sur la base d'un nombre total de 97 782 265 actions et 113 490 982 droits de vote théoriques en date du 20 mai 2024.







2 Etant précisé que 10 851 320 actions sont assimilées aux actions détenues par Upbeat BidCo en raison d’un engagement irrévocable de M. Denis Ladegaillerie d’apporter ces actions à BidCo le premier jour ouvré après la clôture de l’Offre. Ces chiffres ne tiennent pas compte des éventuels apports à l’offre semi-centralisée d’Euronext Paris, qui ne seront connus qu’à l’issue de la clôture de l’Offre.







3 En ce compris les [X] actions auto détenues par la société.







4 Cf. Avis AMF n° 224C0779 du 31 mai 2024.







