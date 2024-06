A2i aktionærer udnytter option

Selskabsmeddelelse nr. 14/2024

København, den 14. juni 2024







Conferize A/S (Conferize) meddeler, at sælgerne af aktierne i A2i Systems A/S (A2i) har udnyttet en option, som medfører, at Conferize ikke erhverver ejerandelene i A2i, som tidligere meddelt i børsmeddelelse nr 8/2024.



I forbindelse med udnyttelsen af optionen, så har sælgerne besluttet at investere mellem DKK 3 til 6 mio. i en rettet emission i Conferize til kurs 0,0125 DKK per aktie inden udgangen af august måned.

"Vi er glade for at have eksekveret på vores investering i A2i," udtaler Bo H. Iversen, CEO for Conferize. "Det giver os mulighed for at fokusere på vores strategi og forfølge yderligere investeringer og vækstmuligheder indenfor SaaS-AI området."

Fokus på SaaS-AI og abonnementsmodeller

Conferizes dedikation til sin strategi om at investere i SaaS-AI teknologier med fokus på abonnementsmodeller viser sit værd, og selskabet er overbevist om at disse teknologier har et stort potentiale til at skabe værdi for virksomheder i alle brancher.

"Vi ser et enormt potentiale i SaaS-AI til at transformere virksomheder," siger Bo Iversen. "Vi er allerede i gang med at evaluere nye investeringsmuligheder indenfor dette område og er overbeviste om, at vi kan finde virksomheder, der matcher vores strategi og vision."

Investering fra A2i-aktionærer

Investeringen bekræfter A2i-aktionærernes tillid til Conferizes strategi og fremtidsudsigter.

Kapitalindskuddet fra A2i-aktionærerne vil ske ved en rettet emission i Conferize og forventes gennemført inden udgangen af august måned. Nærmere information om den rettede emission offentliggøres senere.

