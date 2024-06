SAMPO ABP PRESSMEDDELANDE 17 juni 2024 kl. 8.45

Sampo offentliggör ett rekommenderat bästa och slutligt offentligt utbyteserbjudande till aktieägarna i Topdanmark

Sampo Abp (“Sampo”) och Topdanmark A/S (“Topdanmark”) har idag ingått ett samgåendeavtal enligt vilket Sampo kommer att lämna ett rekommenderat bästa och slutligt offentligt utbyteserbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i Topdanmark som inte redan ägs av Sampo (“Erbjudandet”). Styrelsen för Topdanmark kommer enhälligt att rekommendera Topdanmarks aktieägare att acceptera Erbjudandet, när det lämnas. Efter fullföljande av Erbjudandet avser Sampo integrera Topdanmark i If Skadeförsäkring AB (publ) (”If”) för att förstärka sin position som en av de ledande försäkringsgivarna på den danska skadeförsäkringsmarknaden och för att befästa Sampo-koncernens ledande position i Norden.

Enligt Erbjudandets villkor kommer aktieägare i Topdanmark att erhålla 1,25 nyemitterade Sampo A-aktier i utbyte mot varje innehavd aktie i Topdanmark. Räknat mot Sampos stängningskurs om 39,29 euro på Nasdaq Helsingfors den 14 juni 2024, motsvarar Erbjudandet ett värde om 366,38 DKK per aktie i Topdanmark, vilket värderar Topdanmarks hela utestående aktiekapital till 33 miljarder DKK. Vederlaget motsvarar ett premium om 27 procent gentemot stängningskursen för Topdanmark på Nasdaq Köpenhamn den 14 juni 2024 om 289,60 DKK. Erbjudandet värderar de förvärvade aktierna i Topdanmark till P/E 2025 om 22,2x (exklusive synergier) och 13,0x (inklusive synergier), jämfört med median P/E 2025 för den nordiska referensgruppen om 15,4x. Årliga run-rate synergier före skatt beräknas uppgå till 95 miljoner euro, vilket motsvarar 11,6 DKK per förvärvad aktie efter skatt. Vinst per aktie (EPS) förväntas öka med cirka 6 procent, varav ungefär två tredjedelar hänför sig till de planerade åtgärderna för att kompensera för utspädning av aktieantalet.

Sampo avser att höja sitt mål för generering av kapital tillgängligt för utskiftning eller förvärv under 2024–2026 från mer än 4 miljarder euro, vilket meddelades under Sampos kapitalmarknadsdag 2024, till mer än 4,5 miljarder euro vid framgångsrikt fullföljande av Erbjudandet, vilket återspeglar förvärvet av Topdanmark och de kapitaloptimeringsåtgärder som genomförts under det första halvåret 2024. Parallellt med Erbjudandet avser Sampos styrelse att omedelbart använda 800 miljoner euro för att kompensera för utspädning av aktieantalet som följer av transaktionen genom att inleda ett återköpsprogram av egna aktier och det eventuella tvångsinlösenförfarandet av Topdanmarks minoritetsaktier. Mot bakgrund av Erbjudandet, och Sampos fokus på att disciplinerat förvalta sitt kapital, avser Sampos styrelse att prioritera utskiftningar till aktieägarna vid fördelningen av resterande kapital tillgängligt för utskiftning eller förvärv som genereras under 2024–2026.

“Vår och Topdanmarks strategier har börjat likna varandra mer och mer under de senaste åren när båda blivit renodlade skadeförsäkringsbolag. Det enhälligt rekommenderade Erbjudandet som vi offentliggör idag är nästa logiska steg på denna resa. Genom att kombinera verksamheterna i en helintegrerad nordisk operativ plattform, kan vi skapa möjligheter för tillväxt och attraktiva synergier som kommer att stärka vår position som ett ledande skadeförsäkringsbolag i Danmark. Jag är glad över att kunna presentera detta Erbjudande idag till alla övriga aktieägare i Topdanmark och välkomna dem att följa med oss på denna resa”, säger Torbjörn Magnusson, koncernchef, Sampo.

“Vi anser att Erbjudandet från Sampo utgör attraktivt ekonomiskt värde för aktieägarna i Topdanmark och är en tilltalande möjlighet för Topdanmarks aktieägare att ta del av det kommersiella, strategiska och finansiella värdeskapandet i den väl diversifierade Sampo-koncernen med starka tillväxtutsikter. Vi är också glada över att Sampo erkänner Topdanmarks starka position och den kritiska betydelsen av våra kompetenta och kunniga anställda som en central komponent i förverkligandet av affärs- och marknadspotential genom ökad effektivitet och förbättrade tillväxtutsikter. Topdanmarks och Sampos komplementära verksamheter i Danmark kommer att bilda ett ledande skadeförsäkringsbolag på den danska marknaden, där Topdanmarks anställda kommer att bidra med starka värderingar och kultur.” säger Jens Aaløse, vice ordförande för Topdanmarks styrelse.

Sammanfattning av Erbjudandet

Övriga aktieägare i Topdanmark kommer att erbjudas 1,25 nya A-aktier i Sampo som aktievederlag för varje aktie i Topdanmark för vilken giltig accept avgetts i Erbjudandet (“ Aktievederlaget ”).

”). Erbjudandet är det bästa och slutgiltiga och Aktievederlaget kommer inte att höjas.

Innan offentliggörandet utförde Sampo en marknadssondering av vissa aktieägare i Topdanmark och erhöll positiv respons gällande Erbjudandet. Mawer Investment Management har oåterkalleligen förbundit sig att avge bindande accepter för sina aktier, som representerar 2,8 procent av samtliga utestående aktier och röster i Topdanmark. Aktierna som omfattas av den oåterkalleliga förbindelsen tillsammans med Sampos innehav representerar 52,3 procent av de utestående aktierna och rösterna i Topdanmark.

Erbjudandet kommer att enhälligt rekommenderas av Topdanmarks styrelse.

Erbjudandet kommer att genomföras enligt dansk lag som ett oreglerat offentligt utbyteserbjudande.

Erbjudandets villkor kommer att anges i en erbjudandehandling (“ Erbjudandehandlingen ”), som kommer att offentliggöras av Sampo efter att Finansinspektionen i Finland har godkänt ett prospekt som innehåller en beskrivning av Erbjudandet, dess inverkan på Sampo och Topdanmark samt viss övrig relevant information.

”), som kommer att offentliggöras av Sampo efter att Finansinspektionen i Finland har godkänt ett prospekt som innehåller en beskrivning av Erbjudandet, dess inverkan på Sampo och Topdanmark samt viss övrig relevant information. Erbjudandet kommer att vara villkorat av att Sampo uppfyller eller frånfaller vissa sedvanliga villkor, innefattande bland annat: (i) att Sampo har fått kontroll över aktier som representerar mer än 90 procent av de utestående aktierna och rösterna i Topdanmark (exklusive aktier i eget förvar), (ii) att aktieägarna i Sampo antar de bolagsstämmobeslut som krävs för att möjliggöra emission av Aktievederlaget, och iii) att nödvändiga godkännanden från relevanta tillsynsmyndigheter erhållits. Erbjudandet är inte föremål för några konkurrensprövningar.

En sekundärnotering av Sampos A-aktie kommer att ansökas om på Nasdaq Köpenhamn i samband med fullföljande av Erbjudandet. Sampos A-aktie kommer fortsättningsvis att vara noterad på Nasdaq Helsingfors och de svenska depåbevisen kommer att fortsätta vara noterade på Nasdaq Stockholm, medan Sampo kommer att ansöka om att Topdanmark ska avnoteras från Nasdaq Köpenhamn.

Acceptperioden förväntas initialt inledas i juli/augusti 2024 och betalning och fullföljande av Erbjudandet förväntas ske under september 2024.

Acceptperioden förväntas löpa ut inte mindre än 20 arbetsdagar efter offentliggörandet av Erbjudandehandlingen men kan förlängas, bland annat för att ge tid för erhållande av myndighetsgodkännanden.

Strategiskt resonemang

Genom fullföljande av Erbjudandet kommer Sampo att stärka sin ledande ställning på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden genom ökad storlek i Danmark. Sampo-koncernen skulle ha en marknadsandel på cirka 20 procent av den nordiska marknaden för skadeförsäkringar, med verksamhet inom samtliga skadeförsäkringsaffärsområden och kundsegment i Norden.

Fullföljande av Erbjudandet kommer dessutom att leda till skapandet av ett ledande skadeförsäkringsbolag i Danmark, med en sammanlagd marknadsandel för Topdanmark och If (ett helägt dotterbolag till Sampo) på ungefär 21 procent av den danska skadeförsäkringsmarknaden.

Efter fullföljande av Erbjudandet har Sampo för avsikt att integrera Topdanmarks skadeförsäkringsverksamhet i Ifs pan-nordiska affärsorganisation, som grundar sig på pan-nordiska kundgrupper och stödfunktioner, medan Topdanmarks nuvarande huvudkontor förblir i Ballerup. Den planerade integrationen skulle göra det möjligt för den sammanslagna koncernen att dra full nytta av de komplementära affärsmodellerna och distributionskanalerna, vilket erbjuder möjligheter för korsförsäljning och framtida tillväxt. Dessutom skulle den planerade integrationen öka diversifiering och möjliggöra förbättringar inom högkvalitativ lokal underwriting, genom att kombinera kompetenser inom exempelvis mer avancerad prissättning och riskhantering. Samgåendet skulle göra det möjligt för Sampo-koncernen att dra nytta av Ifs ledande digitala förmågor och effektiva nordiska verksamhetsmodell, vilket skulle driva fortsatt verksamhetsoptimering, tillväxt och produktivitetsförbättringar.

Sampos styrelse avser att utse Peter Hermann, koncernchef för Topdanmark, till vice VD för If Skadeförsäkring Holding AB (publ) och medlem av Sampos koncernledning, med förbehåll för att Erbjudandet fullföljs. Peter Hermann har arbetat som koncernchef för Topdanmark sedan 2018 och som VD för Topdanmark Livsforsikring från 2016 till 2018. Peter Hermann kommer att fortsätta som koncernchef för Topdanmark fram till att integrationen in i If är slutförd. Morten Thorsrud kommer att fortsätta som VD för If Skadeförsäkring Holding AB (publ).

Synergier och värdeskapande

Sampo förväntar sig att kunna realisera betydande potentiella synergier genom Erbjudandet och den planerade integrationen, eftersom det övergripande stärker dess storlek och konkurrensposition på den danska skadeförsäkringsmarknaden.

Totala årliga run-rate kostnads- och intäktssynergier före skatt uppskattas uppgå till cirka 95 miljoner euro, vilket motsvarar 11,6 DKK per förvärvad aktie i Topdanmark och förväntas driva en EPS ökning om cirka 6 procent, baserat på 2025 konsensusintäktsförväntningar. Ungefär två tredjedelar av EPS ökningen relaterar till utskiftningen av 800 miljoner euro i syfte att kompensera för utspädning av aktieantalet genom återköp av egna aktier och för ett potentiellt tvångsinlösenförfarande och ungefär en tredjedel relaterar till rena transaktionseffekter.

Run-rate kostnadssynergierna uppskattas uppgå till cirka 65 miljoner euro per år, och uppskattas realiseras genom exempelvis optimering av IT-portföljen, ökad digitalisering av verksamheten och samordnade funktioner för upphandling och upptäckt av bedrägerier. Run-rate omsättningssynergier uppskattas uppgå till cirka 30 miljoner euro per år och uppnås genom exempelvis stordriftsfördelar och förbättrad digitalförsäljningskapacitet samt prissättning och riskurval.

Realisering av synergierna uppskattas ske gradvis fram till 2028 och integrationskostnader av engångskaraktär uppskattas till cirka 150 miljoner euro och förväntas uppstå redan tidigare (om integrationen genomförs).

Ytterligare potentiella nettobesparingar från lägre engångs IT-investeringar relaterade till Topdanmarks pågående digitala omvandling (inte inkluderade i run-rate för synergierna) kan även vara möjliga.

Den sammanslagna koncernen

Erbjudandet och den planerade integrationen kommer att skapa ett ledande danskt skadeförsäkringsbolag och stärka Sampo-koncernens ledande position inom nordisk skadeförsäkring. Under räkenskapsåret som utgick den 31 december 2023 genererade Sampo-koncernen (inklusive Topdanmark på konsoliderad basis) ungefär 8,9 miljarder euro i bruttopremieinkomst och förmedlingsintäkter, varav 5,7 miljarder euro härstammar från affärsområdet Privat, 2,0 miljarder euro från affärsområdet Företag och 1,9 miljarder euro hänförligt till en diversifierad kundbas i Danmark. Sampo-koncernens helårsvinst före skatt uppgick till 1,5 miljarder euro år 2023.

Solvens II-kvoten för den sammanslagna Sampo-koncernen uppskattas vara 171 procent, med beaktande av transaktionseffekterna för Erbjudandet, implementeringen av den partiella interna modellen (eng. Partial Internal Model) som godkänts av den svenska finansinspektionen den 2 maj 2024, samt återköpsprogrammet av egna aktier. På motsvarande sätt uppskattas den sammanslagna Sampo-koncernens finansiella hävstång vara 29,3 procent.

Sampo-koncernen kommer fortsatt ha sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland och ha strategiska affärssäten runt om i Norden, inklusive i Danmark, Baltikum och Storbritannien.

En sekundärnotering av Sampos A-aktie kommer att ansökas om på Nasdaq Köpenhamn i samband med fullföljandet av Erbjudandet. Efter fullföljandet av Erbjudandet kommer Sampos A-aktie således att vara noterad på Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Köpenhamns respektive huvudlista. De befintliga svenska depåbevisen noterade på Nasdaq Stockholm kommer inte att påverkas av Erbjudandet. Som en del av fullföljandet av Erbjudandet, och med förbehåll för tvångsinlösen av återstående minoritetsaktieägare i Topdanmark, kommer samtliga aktier i Topdanmark att avnoteras från Nasdaq Köpenhamn (enligt vad som anges nedan).

Erbjudandet

Den 17 juni 2024 ingick Sampo och Topdanmark samgåendeavtalet, enligt vilket Sampo kommer att lämna Erbjudandet. En sammanfattning av samgåendeavtalet finns nedan i avsnittet “Samgåendeavtalet”.

Erbjudandet kommer att genomföras i enlighet med dansk lag och villkoren för Erbjudandet kommer att anges i Erbjudandehandlingen, som kommer att offentliggöras av Sampo efter att Finansinspektionen i Finland har godkänt ett prospekt som innehåller en beskrivning av Erbjudandet, dess inverkan på Sampo och Topdanmark samt viss övrig relevant information.

När Erbjudandehandlingen har offentliggjorts kommer samtliga aktieägare i Topdanmark (förutom Sampo och aktieägare som är bosatta i vissa jurisdiktioner föremål för begränsningar) att ha möjlighet att avge accepter för sina Topdanmark-aktier till Sampo. Vidare väntar sig Sampo att ansöka om bekräftelse från de danska skattemyndigheterna att aktieägare i Topdanmark som är skattemässigt bosatta i Danmark kan avge accepter för utbyte av sina Topdanmark-aktier mot Sampo A-aktier i Erbjudandet utan någon dansk skattepåföljd till följd av Erbjudandet.

Aktievederlaget

Som Aktievederlag erbjuds aktieägarna i Topdanmark 1,25 nya A-aktier i Sampo per Topdanmark-aktie, vilket återspeglar ett värde per Topdanmark-aktie om 366,38 DKK.

Aktievederlaget motsvarar ett premium på:

cirka 27 procent gentemot stängningskursen om 289,60 DKK för Topdanmark-aktien på Nasdaq Köpenhamn den 14 juni 2024;

cirka 24 procent gentemot Topdanmarks volymviktade genomsnittliga betalkurs om 291,76 DKK på Nasdaq Köpenhamn under de 3 månader som föregick offentliggörandet av Erbjudandet jämfört med Sampos volymviktade genomsnittliga betalkurs om 38,93 euro på Nasdaq Helsingfors under de 3 månader som föregick offentliggörandet av Erbjudandet; och

Erbjudandet värderar de förvärvade aktierna i Topdanmark till P/E 2025 om 22,2x (exklusive synergier) och 13,0x (inklusive totala run-rate synergier om 95 miljoner euro innan skatt), jämfört med Topdanmarks P/E 2025 om 17,5 per den 14 juni 2024, vilket är det senaste stängningspriset före offentliggörandet av Erbjudandet, och median P/E 2025 för den nordiska referensgruppen om 15,4x (Sampo 15,2x, Gjensidige 15,4x och Tryg 16,3x).

Sammanlagt kommer upp till totalt 57 468 782 nya A-aktier i Sampo att emitteras som Aktievederlag. Förutsatt att bindande accepter avges för samtliga aktier i Topdanmark (exklusive Topdanmarks aktier som redan ägs av Sampos och Topdanmarks aktier i eget förvar), kommer Topdanmarks aktieägare att erhålla nya A-aktier i Sampo som sammanlagt representerar ett ungefärligt ägande på upp till 10,3 procent i Sampo.

Sampos styrelse har enhälligt bedömt att Erbjudandet ligger i Sampos och dess aktieägares bästa intresse och kommer att lämna ett förslag till Sampos extra bolagsstämma om godkännande av ett bemyndigande för Sampos styrelse att emittera nya A-aktier i Sampo som Aktievederlag. Sampos styrelse har gjort sin bedömning efter att ha beaktat bland annat Sampos finansiella rådgivare Goldman Sachs Internationals bedömning (s.k. fairness opinion), daterad den 17 juni 2024, som lämnats till Sampos styrelse och enligt vilken, per den 17 juni 2024 och på grundval av och med förbehåll för de faktorer och antaganden som anges däri, utbytesförhållandet enligt samgåendeavtalet är skäligt för Sampo ur ekonomisk synvinkel.

Den fullständiga texten för Goldman Sachs Internationals skriftliga bedömning, daterat den 17 juni 2024, som redogör för de antaganden som gjorts, de förfaranden som följts, de frågor som övervägts och begränsningarna av den översyn som gjorts i samband med bedömningen kommer att göras tillgängligt på www.sampo.com/topdanmark. Goldman Sachs lämnade sin bedömning endast för att informera och bistå Sampos styrelse i samband med styrelsens övervägande av Erbjudandet. Goldman Sachs bedömning är inte en rekommendation om hur någon aktieägare i Sampo bör rösta avseende Aktievederlaget vid den extra bolagsstämman som kommer att sammankallas, eller något annat ärende.

Inga fraktioner av Sampo A-aktier kommer att levereras till aktieägare i Topdanmark som accepterar Erbjudandet. Om en aktieägare i Topdanmark avger accept för ett antal Topdanmark-aktier i Erbjudandet och Aktievederlaget som ska levereras för dessa aktier inte uppgår till ett jämnt antal nya A-aktier i Sampo, kommer antalet nya Sampo A-aktier som ska levereras till en sådan aktieägare i Topdanmark att avrundas nedåt till närmaste heltal. Fraktionsrätterna till Sampo A-aktier kommer att sammanslås och säljas av avvecklingsagenten till förmån för aktieägarna i Topdanmark som är berättigade till sådana fraktionsrätter, till ett pris som motsvarar marknadsvärdet vid försäljningstidpunkten. Intäkterna från försäljningen kommer att fördelas till de berörda aktieägarna i Topdanmark efter Erbjudandets fullföljande. Intäkterna kommer att fördelas i DKK till Topdanmark-aktieägarna som är berättigade till sådana fraktioner, exklusive eventuella överlåtelseskatter eller liknande avgifter och utan ränta. Alla kostnader relaterade till försäljningen av de sammanlagda fraktionsrätterna och distributionen av intäkterna, med undantag för eventuella överlåtelseskatter eller liknande avgifter, ska betalas av Sampo.

Acceptperioden

Acceptperioden förväntas löpa ut inte mindre än 20 arbetsdagar efter offentliggörandet av Erbjudandehandlingen under juli/augusti 2024. Sampo förbehåller sig dock rätten att förlänga acceptperioden från tid till annan, i enlighet med och med förbehåll för, villkoren för Erbjudandet och tillämpliga lagar och regler, i syfte att uppfylla villkoren för fullföljande av Erbjudandet som framgår av avsnittet “Villkor för fullföljande av Erbjudandet” nedan. Erbjudandet förväntas för närvarande betalas och fullföljas under september 2024.

De närmare villkoren för Erbjudandet samt instruktioner om hur man accepterar Erbjudandet kommer att ingå i Erbjudandehandlingen, som Sampo förväntar sig att offentliggöra efter att Finansinspektionen i Finland har godkänt ett prospekt som innehåller en beskrivning av Erbjudandet, dess inverkan på Sampo och Topdanmark samt viss övrig relevant information.

Rekommendation från Topdanmarks Styrelse

Topdanmarks styrelse, företrädd av en beslutsför sammanslutning styrelseledamöter som inte har några intressekonflikter, har enhälligt beslutat, med beaktande av sin lojalitets- och omsorgsplikt, att rekommendera Topdanmarks aktieägare att acceptera Erbjudandet. Topdanmarks styrelse kommer att offentliggöra sitt uttalande beträffande Erbjudandet i samband med offentliggörandet av Erbjudandehandlingen, vilket kommer att inkludera styrelsens övervägda uttalande om Erbjudandet.

Styrelseordföranden i Topdanmark, Ricard Wennerklint, och en ytterligare ledamot av Topdanmarks styrelse, Morten Thorsrud, tillhör också Sampos koncernledning, och en tredje ledamot av Topdanmarks styrelse, Kjell Rune Tveita, ingår i ledningsgruppen för If Skadeförsäkring Holding AB (publ), ett helägt dotterbolag till Sampo. För att undvika faktiska eller upplevda intressekonflikter har Ricard Wennerklint, Morten Thorsrud och Kjell Rune Tveita avstått från allt arbete i Topdanmarks styrelse och dess utskott som hänför sig till diskussionerna mellan Sampo och Topdanmark angående samgåendeavtalet och Erbjudandet. Följaktligen har Sampos representanter i Topdanmarks Styrelse inte deltagit i beslutet att rekommendera samgåendeavtalet och Erbjudandet. Således ska alla hänvisningar till Topdanmarks styrelse i detta meddelande anses utesluta de tre ovannämnda ledamöterna. De nyss nämnda personerna har inte heller deltagit i förberedelserna av Erbjudandet i egenskap av medlemmar av Sampos koncernledning.

Sampos nuvarande innehav och stöd från aktieägarna i Topdanmark

Per dagen för detta meddelande har Topdanmark emitterat 90 000 000 aktier, varav 88 904 502 är utestående och 1 095 498 innehas av bolaget själv. Vid tidpunkten för detta meddelande motsvarar Sampos nuvarande aktieinnehav cirka 49,5 procent av samtliga utestående aktier och röster i Topdanmark (exklusive Topdanmarks aktier i eget förvar).

Sampo förbehåller sig rätten att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Topdanmark utanför Erbjudandet på vilken handelsplats som helst, eller i transaktioner utanför en handelsplats, och sådana eventuella förvärv eller överenskommelser kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Innan offentliggörandet av Erbjudandet utförde Sampo en marknadssondering av vissa aktieägare i Topdanmark och erhöll positiv respons gällande Erbjudandet. Mawer Investment Management, som innehar cirka 2,8 procent av samtliga utestående aktier och röster i Topdanmark har oåterkalleligen förbundit sig att avge bindande accepter för sina Topdanmark-aktier i Erbjudandet, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor. Därutöver har Topdanmarks samtliga styrelseledamöter och samtliga medlemmar av Topdanmarks Executive Board oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor och vissa restriktioner som är tillämpliga enligt Topdanmarks ersättningspolicy och samtliga tillämpliga uppskovs- eller inlåsningsperioder enligt dansk rätt, samt villkoren för Topdanmarks relevanta aktiebaserade incitamentprogram. Följaktligen innehar Sampo och har erhållit oåterkalleliga åtaganden att acceptera Erbjudandet avseende sammanlagt 52,3 procent av samtliga utestående aktier och röster i Topdanmark.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Erbjudandet kommer att lämnas med förbehåll för ett antal villkor. Utöver vissa övriga sedvanliga villkor kommer fullföljande av Erbjudandet att vara villkorat av:

Att Sampo blivit ägare till, eller erhållit bindande accepter från Topdanmarks aktieägare (och att sådana accepter inte därefter giltigt har återkallats), för aktier i Topdanmark som sammanlagt representerar ett tillräckligt antal aktier i Topdanmark för att uppfylla minimiacceptkravet på mer än 90 procent av samtliga utestående aktier och röster i Topdanmark (exklusive aktier i eget förvar); Att styrelsen för Topdanmark har utfärdat sitt styrelseutlåtande och sin styrelserekommendation och därefter varken återkallat, villkorat eller på annat sätt ändrat, eller publicerat något förslag om att återkalla, villkora, eller ändra Topdanmarks styrelserekommendation på något sätt som kan vara ogynnsamt för Erbjudandet; Att samtliga myndighetsgodkännanden erhållits; Att ingen händelse med väsentligt negativ inverkan har inträffat; och Att samgåendeavtalet inte har blivit giltigt uppsagt i enlighet med sina villkor och att samgåendeavtalet förblir giltigt och i kraft.

De villkor för fullföljande som anges häri är inte uttömmande. Samtliga villkor för Erbjudandet kommer att framgå av Erbjudandehandlingen. Sampo har i samgåendeavtalet gjort vissa åtaganden och utfästelser gentemot Topdanmark i syfte att säkerställa att de regulatoriska villkoren uppfylls. På motsvarande sätt har Topdanmark gjort vissa åtaganden och utfästelser att bistå Sampo i strävan att uppfylla sådana villkor och avseende Erbjudandet i övrigt.

Om inte annat överenskommits i samgåendeavtalet, kan Sampo åberopa vilket som helst av villkoren för fullföljande för att orsaka Erbjudandet att inte fortskrida, att förfalla eller att återkallas. Sampo förbehåller sig rätten, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler, att frånfalla vilket som helst av villkoren för Erbjudandets fullföljande som inte har uppfyllts. Ifall samtliga villkor för fullföljande har uppfyllts eller Sampo har frånfallit kraven på uppfyllande av samtliga eller några av dessa senast vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandets slutliga resultat, kommer Sampo att fullfölja Erbjudandet i enlighet med dess villkor efter utgången av acceptperioden, genom att förvärva de aktier för vilka bindande accepter lämnats i Erbjudandet och genom att betala Aktievederlaget till aktieägarna som giltigt har accepterat Erbjudandet.

Godkännanden som krävs

Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av att Sampos extra bolagsstämma, med erforderlig majoritet om två tredjedelar av de avgivna rösterna och de företrädda aktierna, fattar de beslut som krävs för att möjliggöra emission av nya A-aktier i Sampo som Aktievederlag.

Sampos extra bolagsstämma förväntas hållas omkring den 9 juli 2024. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att innehålla ytterligare information om den extra bolagsstämman och kommer att publiceras i ett separat börsmeddelande omkring den 17 juni 2024. En fullständig föredragningslista och den extra bolagsstämmans handlingar, som enligt den finska aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga för aktieägarna, kommer att finnas tillgängliga på Sampos webbplats senast den 17 juni 2024.

Fullföljandet av Erbjudandet är också villkorat av erhållande av nödvändiga myndighetsgodkännanden, nämligen tillstånd från den danska finansinspektionen i enlighet med den danska lagen om försäkringsrörelse, och tillstånd för en utländsk direktinvestering i enlighet med den danska lagen om screening av vissa utländska direktinvesteringar. Fullföljande av Erbjudandet är inte föremål för konkurrensprövning.

Ytterligare information om Erbjudandet och den sammanslagna koncernen kommer också att finnas tillgänglig i Erbjudandehandlingen som Sampo kommer att offentliggöra samt i det prospekt som Sampo kommer att offentliggöra efter godkännande av Finansinspektionen i Finland och som även kommer att innehålla information om sekundärnoteringen av Sampos A-aktie som kommer att ansökas om på Nasdaq Köpenhamn i samband med fullföljande av Erbjudandet.

Indikativ tidplan

Fullföljande av Erbjudandet förväntas ske under september 2024, förutsatt att alla villkor för fullföljande är uppfyllda.

Den indikativa tidplanen för Erbjudandet är som följer:

Juli 2024 – Sampos extra bolagstämma.

Juli/augusti 2024 – Offentliggörande av prospektet och Erbjudandehandlingen samt inledning av acceptperioden.

Augusti/september 2024 – Acceptperioden upphör.

September 2024 – Fullföljande och betalning av Erbjudandet (förutsatt att samtliga villkor för fullföljande har uppfyllts).

Alla datum är preliminära och kan ändras.

Samgåendeavtalet

Sampos och Topdanmarks Styrelser har den 17 juni 2024 ingått ett samgåendeavtal som anger de huvudsakliga villkoren enligt vilka Sampo kommer att lämna Erbjudandet.

Enligt samgåendeavtalet har Sampo åtagit sig att, på vissa villkor, lämna Erbjudandet och offentliggöra Erbjudandehandlingen, och Topdanmark har i sin tur åtagit sig att, på vissa villkor, utan onödigt dröjsmål efter att Erbjudandehandlingen har offentliggjorts, offentliggöra ett uttalande från Topdanmarks styrelse om Erbjudandet som kommer att innehålla styrelsens överväganden om och rekommendation av Erbjudandet.

I samgåendeavtalet har Sampo och Topdanmark också förbundit sig till vissa åtaganden och kovenanter gentemot varandra, avseende bland annat (i) att bedriva sin verksamhet på sedvanligt sätt fram till fullföljande av Erbjudandet, (ii) processen för att förbereda myndighetsansökningar och anmälningar, (iii) upprätta prospektet som krävs för att erbjuda Aktievederlaget till Topdanmarks aktieägare och notera Sampo A-aktierna, inklusive Aktievederlaget, på Nasdaq Köpenhamn och (iv) betalning av Topdanmarks incitamentsprogram.

Vidare har Topdanmark åtagit sig att inte aktivt uppmuntra erbjudanden som konkurrerar med Erbjudandet och, med vissa undantag, att inte vidta, eller underlåta att vidta, någon åtgärd som skulle göra det omöjligt att uppfylla något av villkoren för Erbjudandet eller på annat sätt vara till förfång för Erbjudandet, och Sampo har åtagit sig att vidta rimliga åtgärder för att se till att A-aktierna i Sampo, inklusive Aktievederlaget, tas upp till handel och officiell notering på Nasdaq Köpenhamn vid en tidpunkt omkring fullföljandet av Erbjudandet.

Vidare, med undantag för att Sampo och Topdanmark i samgåendeavtalet har avtalat att Sampo får återköpa upp till 50 000 000 Sampo A-aktier och att Topdanmark får återköpa aktier i Topdanmark för ett sammanlagt vederlag på upp till 100 miljoner DKK i ett aktieåterköpsprogram i enlighet med tidigare praxis, har både Sampo och Topdanmark kommit överens om att inte fatta några beslut eller avge några förslag som gäller eller utgör vinstutdelning, kapitalåterbäring, förvärv eller inlösen av egna aktier, eller andra betalningar eller överlåtelser som utgör utbetalning av medel enligt den finska aktiebolagslagen eller den danska aktiebolagslagen, utan att inhämta skriftligt förhandsgodkännande från den andra parten.

Sampo och Topdanmark har dessutom i samgåendeavtalet gett varandra vissa sedvanliga utfästelser och garantier och kommit överens om att bära sina egna kostnader och utgifter som uppkommer i samband med Erbjudandet.

Samgåendeavtalet kan sägas upp på vissa villkor, bland annat genom gemensam överenskommelse mellan Sampo och Topdanmark, om Erbjudandet inte har fullföljts, eller det blir uppenbart att Erbjudandet inte kommer att kunna fullföljas senast den 13 mars 2025, om Erbjudandet återkallas, om vissa förhandsvillkor för att inleda Erbjudandet underlåtits att uppfyllas eller vid vissa definierade fall av väsentligt brott mot samgåendeavtalet.

Sampo och Topdanmark kommer att vidta behövliga förberedelser för fullföljande av Erbjudandet och för att möjliggöra planering av integrationsåtgärder relaterade till Erbjudandet, med förhåll för konkurrenslagstiftning och övrig tillämplig lag. Parterna har överenskommit att integrationen ska baseras på följande principer:

Integrationen kommer att beakta och bevara Topdanmarks företagskultur, i den mån det är möjligt och rimligt;

Med beaktande av den relativa omfattningen av Topdanmarks och Sampos närvaro i Danmark kommer Topdanmarks anställda att utgöra kärnan i den sammanslagna koncernens danska verksamhet, som kommer att struktureras i enlighet med Sampos nuvarande nordiska affärsorganisation, medan Topdanmarks nuvarande huvudkontor förblir i Ballerup;

Synergierna och det strategiska resonemanget för transaktionen bygger inte på väsentliga personalminskningar, men i den mån det är relevant kommer minskningar av överlappande företagsfunktioner att vara meritbaserade och kommer, i den mån det är möjligt, att genomföras genom naturlig pensionering;

Representanter för Topdanmarks anställda kommer att kunna delta i de olika organ som existerar inom Sampo-koncernen på liknande sätt som de befintliga anställda inom Sampo-koncernen i syfte att föra vidare Topdanmarks företagskultur och upprätthålla Topdanmarks starka tradition av lyhördhet för de anställdas önskemål, som tidigare har ombesörjts genom arbetstagarrepresentation i Topdanmarks styrelse; och

Topdanmarks varumärke kommer att bibehållas så länge som det skulle vara värdedestruktivt för den sammanslagna koncernen som en helhet att upphöra med dess användning.

Den planerade integrationen och samtliga slutgiltiga beslut i detta hänseende är villkorade av efterlevnad av tillämpliga krav på informering, samråd och förhandlingar.

Tvångsinlösen och avnotering

Efter fullföljande av Erbjudandet, om Sampo innehar det erforderliga antalet Topdanmark-aktier som förutsätts enligt den danska aktiebolagslagen (det vill säga mer än 90 procent av Topdanmarks aktier och röster, exklusive Topdanmarks eventuella aktier i eget förvar), avser Sampo att påkalla och genomföra ett tvångsinlösenförfarande av de återstående minoritetsaktierna i Topdanmark som innehas av Topdanmark-aktieägare i enlighet med den danska aktiebolagslagen. Sampo har även för avsikt att ansöka om att Topdanmarks aktier avnoteras från Nasdaq Copenhagen A/S vid en lämplig tidpunkt efter fullföljande av Erbjudandet.

Rådgivare

Goldman Sachs International är finansiell huvudrådgivare, Plesner Advokatpartnerselskab, Hannes Snellman Advokatbyrå Ab och Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (avseende amerikansk rätt) är juridiska rådgivare till Sampo.

SAMPO ABP

Styrelsen

Allt relaterat material kommer att finnas tillgängligt för nedladdning på www.sampo.com/topdanmark strax efter publicering.

Information om Topdanmark och Sampo i korthet

Topdanmark är ett av de största danska skadeförsäkringsbolagen med en marknadsandel på 15 procent av den danska skadeförsäkringsmarknaden. Bolagets fokus är på privat- och SME-marknaderna, med 500 000 privatkunder till vilka Topdanmark erbjuder ett komplett utbud av försäkringsprodukter, med sina huvudprodukter som fordons-, hem- och lösöreförsäkringar. När det kommer till SME-kunder betjänar Topdanmark cirka 120 000 danska små och medelstora företag och lantbrukskunder.

Topdanmark redovisade en vinst före skatt på 1 051 miljoner DKK för år 2023. Den konsoliderade vinsten före skatt i Sampos resultaträkning uppgick till 162 miljoner euro år 2023. Topdanmarks totalkostnadsprocent för år 2023 var 85,0 procent i Sampos konsoliderade rapportering.

Sampo-koncernen är en ledande skadeförsäkringsgivare i Norden och den enda försäkringsgivaren som erbjuder tjänster i alla nordiska länder, kundsegment och produkter. Koncernen är också en betydande aktör på den växande marknaden för digital skadeförsäkring i Storbritannien.

Sampo-koncernens årliga bruttopremieinkomst och förmedlingsintäkter uppgick till 8 870 miljoner euro och vinsten före skatt till 1 481 miljoner euro år 2023. Koncernens totalkostnadsprocent för helåret 2023 var 84,6 procent.

