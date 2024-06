Tenneco stellt fortschrittliches hydraulisches Rückpralldämpfersystem für Monroe® OE Solutions Passivdämpfer vor

Das hochgradig justierbare Monroe® Ride Refine™ Advanced HRS-System verbessert das Spitzenlastmanagement, minimiert die Geräuschentwicklung und fördert die Leichtbaustrategie des Fahrwerks.

Vollhydraulisches System jetzt in Monroe® OE Solutions Doppelrohrdämpfern für BEVs und andere vergleichsweise schwere Pkw erhältlich

NORTHVILLE, Ill., June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco, einer der weltweit führenden Anbieter von passiven und elektronischen Dämpfern für Automobilanwendungen, hat ein innovatives, hochgradig justierbares hydraulisches Rückpralldämpfersystem (HRS) vorgestellt, das die Rückprallenergie des Dämpfers und die Geräuschentwicklung minimiert, die bei BEVs und anderen vergleichsweise schweren Pkw auftreten und eine optimale Energieabsorption gewährleisten. Das neue System, Monroe® Ride Refine Advanced HRS, macht auch die Fahrwerksverstärkung überflüssig, die üblicherweise zum Schutz vor energiereichen Stößen angebracht werden. Das System ist jetzt auch für Monroe OE Solutions Doppelrohr-Stoßdämpfer und Federbeine erhältlich und kann individuell justiert werden, um die Karosseriekontrolle zu verbessern und Erstausrüstern einen hervorragenden Fahrkomfort in allen Fahrsituationen zu ermöglichen.

Das Ride Refine™ Advanced HRS-System wurde entwickelt, um eine hohe Dämpfungskraft und eine klassenbeste Geräuschleistung zu bieten. Es verfügt über ein innovatives gerilltes und gestauchtes Druckrohr und einen hochwiderstandsfähigen Dichtungsring, die einen praktisch nicht wahrnehmbaren, äußerst progressiven Übergang zur HRS-Aktivierung ermöglichen. Die breite Abstimmungskurve des Systems wird durch die Länge des Druckrohrs und die Anzapfungen an der Seite des Dichtungsrings bestimmt. Durch den Verzicht auf eine mechanische Feder konnten die Ingenieure von Tenneco auch das Gewicht des Dämpfers und die Verpackungsanforderungen reduzieren.

„Dieses innovative System entspricht dem Bedürfnis der Fahrzeughersteller, das Management von Spitzenbelastungen in Elektrofahrzeugen zu optimieren, da diese schwerer sind und tiefer am Boden liegen.“, erklärt Dan Keil, Tenneco Executive Director, Product Engineering, Monroe Ride Solutions. „Diese vielseitige neue Technologie bietet eine erstklassige Dämpfungsleistung und einen außergewöhnlich breiten Abstimmungsbereich bei gleichzeitiger Minimierung des Gewichts und der Komplexität sowie der Haltbarkeit für eine lang anhaltende Leistung. Es ist genau das, was für BEVs, HEVs und Fahrzeuge mit vergleichsweise hohem Leergewicht benötigt wird.“

Mit der Einführung des neuen Systems bietet Tenneco nun drei hochwirksame, differenzierte hydraulische Stopp-Technologien an, die praktisch alle Anwendungsfälle von Pkw abdecken. Weitere Monroe-Ausführungen umfassen die gefederten Systeme Standard HRS und Performance HRS. Weitere Informationen über Monroe OE Solutions finden Sie unter: oe-monroe.com.

Über Tenneco

Tenneco ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Aftermarket-Bereich. In seinen Geschäftseinheiten DRiV, Performance Solutions, Clean Air und Powertrain bietet Tenneco Innovationen für die globale Mobilität durch technologische Lösungen für leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Geländefahrzeuge, die Industrie, den Motorsport und den Aftermarket-Bereich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tenneco.com .

