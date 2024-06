Tenneco presenta un avanzato sistema idraulico di arresto del rimbalzo per gli ammortizzatori passivi Monroe® di primo equipaggiamento

Il sistema altamente configurabile Monroe® Ride Refine™ Advanced HRS migliora la gestione dei picchi di carico, riduce al minimo la rumorosità e favorisce le strategie di alleggerimento del telaio.

Il sistema interamente idraulico è ora disponibile negli ammortizzatori a doppio tubo Monroe® di primo equipaggiamento per BEV e altri veicoli passeggeri relativamente pesanti

NORTHVILLE, Ill., June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco, uno dei principali fornitori mondiali di ammortizzatori passivi ed elettronici per applicazioni automobilistiche, ha presentato un innovativo sistema di arresto idraulico del rimbalzo (HRS), altamente configurabile, che riduce al minimo l’energia di rimbalzo dell’ammortizzatore e la rumorosità riscontrate nei BEV e in altri veicoli passeggeri relativamente pesanti, garantendo un assorbimento ottimale dell’energia. Il nuovo sistema, Monroe® Ride Refine Advanced HRS, elimina anche la necessità di rinforzi del telaio comunemente aggiunti per resistere agli impatti ad alta energia. Ora disponibile per gli ammortizzatori e i puntoni a doppio tubo Monroe di primo equipaggiamento, il sistema può anche essere configurato in maniera personalizzata per aumentare il controllo della scocca, consentendo agli OEM di offrire un comfort di marcia eccezionale in tutte le situazioni di guida.

Progettato per fornire un’elevata forza ammortizzante e le migliori prestazioni acustiche della categoria, il sistema Ride Refine™ Advanced HRS è dotato di un innovativo tubo di pressione scanalato e rastremato, e di un anello di tenuta ad alta resistenza, che garantiscono una transizione virtualmente impercettibile e altamente progressiva all’attivazione di HRS. L’ampia curva di configurazione del sistema è definita dalla lunghezza rastremata del tubo di pressione e dagli sfoghi sul lato dell’anello di tenuta. Eliminando la molla meccanica, gli ingegneri Tenneco hanno anche ridotto il peso dell’ammortizzatore e i requisiti relativi all’involucro.

“Questo sistema innovativo risponde a una profonda esigenza dei costruttori OEM di ottimizzare la gestione dei picchi di carico delle sospensioni dei veicoli elettrici, che sono più pesanti e rimangono più in basso”, ha dichiarato Dan Keil, Tenneco Executive Director, Product Engineering, Monroe Ride Solutions. “Questa nuova e versatile tecnologia offre prestazioni di ammortizzazione eccellenti e una gamma di configurazione straordinariamente ampia, riducendo al minimo il peso e la complessità, oltre a garantire prestazioni di lunga durata. È proprio quello che serve per BEV, HEV e veicoli con un peso in ordine di marcia relativamente elevato.”

Con la presentazione del nuovo sistema, Tenneco offre ora tre tecnologie di arresto idraulico altamente efficaci e differenziate, che coprono praticamente tutti i casi di utilizzo dei veicoli passeggeri. Altri modelli Monroe includono HRS standard e HRS Performance dotati di molla. Per maggiori informazioni sulle soluzioni di primo equipaggiamento Monroe, visita: oe-monroe.com.

Tenneco:

Tenneco è uno dei principali progettisti, produttori e commercianti di prodotti per auto per i clienti di accessori originali e aftermarket. Con i quattro gruppi DRiV, Performance Solutions, Clean Air e Powertrain in cui si articola la nostra attività, Tenneco porta avanti il progresso nella mobilità a livello mondiale, fornendo soluzioni tecnologiche per veicoli leggeri, veicoli commerciali, mezzi fuoristrada, veicoli industriali, sport motoristici e aftermarket.

Visita il sito www.tenneco.com per ulteriori informazioni.

