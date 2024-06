SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2024 klo 9.00



Sampo käyttää 800 miljoonaa euroa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmaan ja mahdolliseen Topdanmarkin vähemmistöosakkeiden lunastamiseen

Sammon hallitus on päättänyt käyttää 800 miljoonaa euroa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmaan ja mahdolliseen Topdanmarkin vähemmistöosakkeiden lunastamiseen. Päätöksen tavoitteena on hallinnoida pääomia tehokkaasti Sampo-konsernin periaatteiden mukaisesti ja vähentää Sammon osakemäärän kasvusta johtuvaa laimentumista, joka liittyy tänään tiedotettuun Topdanmarkin osakkeenomistajille tehtävään suositeltuun julkiseen vaihtotarjoukseen.

Pääomia käytetään kahdessa vaiheessa: Ensiksi Sampo käynnistää 400 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Toisessa vaiheessa Sampo käyttää täydentäviin takaisinostoihin 400 miljoonaa euroa vähennettynä Topdanmarkin vähemmistöosakkeiden lunastamiseen mahdollisesti käytettävät varat. Toinen vaihe aloitetaan aikaisintaan mahdollisen vähemmistöosakkeiden lunastamisen jälkeen.

Osto-ohjelman ensimmäisen vaiheen aikana Sammon A-osakkeiden hankintaan käytettävä kokonaissumma on enintään 400 miljoonaa euroa ja osakkeita voidaan ostaa enintään 20 miljoonaa kappaletta, joka on noin 4 prosenttia kaikista Sammon osakkeista. Takaisinosto-ohjelma alkaa aikaisintaan 18.6.2024 ja päättyy viimeistään 31.10.2024.

Osakkeiden hankintahinnan ei tule olla korkeampi kuin takaisinostopäivänä tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivänä yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta, tai vaihtoehtoisesti takaisinostoa tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivää edeltävien viiden kaupankäyntipäivän osakehinnan keskiarvo (kaupankäyntivolyymilla painotettu keskiarvohinta säännellyillä markkinoilla, joilla yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena). Alimman osakekohtaisen hankintahinnan tulee olla hinta, joka on enintään 20 prosenttia matalampi kuin yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä tämän valtuutuksen voimassaoloaikana takaisinostoon tai yhtiön omista osakkeista tekemään takaisinostotarjoukseen mennessä maksettu hinta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin, CBOE:n, Turquoisen ja Aquisin julkisessa kaupankäynnissä. Julkisessa kaupankäynnissä hankittavien osakkeiden lisäksi osakkeita voidaan tiettyjen ehtojen täyttyessä hankkia nopeutetun tarjousmenettelyn kautta, jos sellaisia järjestetään.



Julkisessa kaupankäynnissä toteutettavat takaisinostot toteutetaan ns. suojasatamamenettelyllä EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 5 artiklan mukaisesti. Sampo on nimittänyt Morgan Stanleyn osakkeiden takaisinosto-ohjelman pääjärjestäjäksi. Pääjärjestäjä tekee kaupankäyntipäätökset itsenäisesti Sammosta riippumatta ilmoitettujen rajojen mukaisesti.



Omien osakkeiden hankinta toteutetaan käyttämällä yhtiön vapaata omaa pääomaa. Takaisinostetut osakkeet mitätöidään. Osto-ohjelma perustuu 25.4.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämään valtuutukseen. Pääoman käytön toisen osan yksityiskohdista päätetään mahdollisen Topdanmarkin vähemmistöosakkeiden lunastuksen jälkeen.

SAMPO OYJ

Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä



Lisätiedot:

Sami Taipalus

johtaja, sijoittajasuhteet

puh. 010 516 0030

Maria Silander

viestintäpäällikkö, mediayhteydet

puh. 010 516 0031