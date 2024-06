Communiqué de presse

Eviden présente SICS ALAT, le système d’information du combat SCORPION embarqué dans les porteurs de L’Aviation Légère de l’Armée de Terre à l’horizon 2026

EUROSATORY, Villepinte, France – 17 Juin 2024 – Eviden, la ligne d’activités d’Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd’hui s’être vu confier par la direction générale de l’armement (DGA), via l’agence du numérique de défense (AND) le développement et le déploiement du SICS 1ALAT 2. Ce système embarqué dans les porteurs de l’ALAT (L’Aviation Légère de l’Armée de Terre) s’inscrit dans la montée en puissance des capacités de combat collaboratif de l’armée de Terre. Ce nouveau Système d’Information viendra se substituer aux systèmes existants d’ici à l’horizon 2026.

SICS ALAT permet de mettre en réseau de manière interopérable, cohérente et unifiée les porteurs de l'ALAT avec les systèmes d'information tactiques terrestre et ainsi constituer la bulle tactique aéroterrestre SCORPION.

SICS ALAT est une solution complète et unique de numérisation destinée aux hélicoptères de l’armée de Terre permettant d’assurer la continuité de la chaîne de commandement numérisée du combat aéroterrestre, capable de donner aux chefs de patrouille et aux équipages d’hélicoptères la connaissance de la situation tactique dans leur zone d’intérêt et l’échange rapide d’informations en transmission de données. Véritable défi technologique, cette version évoluée du SICS permet une interopérabilité avec celui-ci tout en s’adaptant aux contraintes propres à l’aéronautique : trois dimensions, déplacement, vitesse, ergonomie adaptée au cockpits, sécurité. Eviden s’appuie sur son expérience du programme SICS, son étroite collaboration avec la DGA, l’armée de Terre et les équipages opérationnels pour répondre aux enjeux d’intuitivité et de facilité de prise en main afin de d’optimiser l’adhésion opérationnelle au système.

En tant qu’industriel de Défense, Eviden, par l’intermédiaire de sa ligne de business Mission-Critical Systems (MCS), conçoit et développe à la fois le système d’information et les calculateurs embarqués qui intègreront les porteurs pour répondre aux enjeux de l’ALAT. S’appuyant sur son expérience en conception et fabrication d’électronique embarqué pour l’aéronautique militaire, et sa gamme de solutions MLS Gateway, Eviden est en mesure de proposer un calculateur adapté aux contraintes de dimensionnement et de connectivité des porteurs en service (génération 2005 - 2010) tout en apportant une puissance de calcul décuplée. Une conception qui permet de supporter les enjeux de disponibilité et d’évolutivité opérationnelle des armées, puisqu’elle ne nécessite pas une nouvelle qualification des porteurs en service.

SICS ALAT démontre la capacité d’Eviden MCS à répondre aux besoins du combat collaboratif et du numérique de défense avec une solution opérationnelle de bout en bout embarquée de partage et tenue de la situation tactique, en mesure de communiquer avec son écosystème notamment grâce à la puissance de calcul embarquée.

Fabrice Laclef, Directeur Mission-Critical Systems (MCS) pour la France, Eviden, Groupe Atos, a déclaré « Ce projet unique, qui incarne le savoir-faire de la branche Mission-Critical Systems d’Eviden, vient une fois encore prouver notre expertise en matière de défense, et démontre la confiance accordée par l’armée. Ce projet est le fruit de l’expertise et de la collaboration de différentes équipes, pour livrer une solution complète et innovante à l’armée de Terre ».

À propos d’Eviden3

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l'IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 47 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd'hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 95 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 Système d’Information du Combat SCOPRION

2 Aviation Légère de l’armée de Terre

