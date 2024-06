Nasdaq Copenhagen

Date 17.06.2024

Share buy-back programme - week 24

The share buy-back programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025. Part I of the programme, for DKK 750 million and a maximum of 1,500,000 shares, is for execution in the period 1 February 2024 - 28 June 2024 and part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 1 July 2024 - 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 566,600 1,187.35 672,750,390 10 June 2024 6,800 1,152.86 7,839,448 11 June 2024 6,900 1,159.00 7,997,100 12 June 2024 4,000 1,186.07 4,744,280 13 June 2024 5,000 1,206.87 6,034,350 14 June 2024 7,000 1,171.70 8,201,900 Total under the share buy-back programme 596,300 1,186.60 707,567,468

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

596,300 shares under the present share buy-back programme(-s) corresponding to 2.2 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 13 1156 XCSE 20240610 9:00:11.401000 8 1155 XCSE 20240610 9:04:09.421000 38 1155 XCSE 20240610 9:04:28.920000 10 1155 XCSE 20240610 9:05:04.744845 1 1155 XCSE 20240610 9:05:07.940561 9 1155 XCSE 20240610 9:05:11.710236 891 1155 XCSE 20240610 9:05:11.710236 10 1155 XCSE 20240610 9:05:15.956833 137 1155 XCSE 20240610 9:05:15.956833 10 1155 XCSE 20240610 9:05:15.956899 10 1155 XCSE 20240610 9:06:38.906734 22 1155 XCSE 20240610 9:06:38.906734 13 1155 XCSE 20240610 9:08:06.396000 13 1151 XCSE 20240610 9:08:06.472000 24 1152 XCSE 20240610 9:17:37.426000 1 1152 XCSE 20240610 9:18:41.228000 25 1152 XCSE 20240610 9:18:41.229000 12 1152 XCSE 20240610 9:18:41.229000 37 1153 XCSE 20240610 9:21:00.686000 2 1153 XCSE 20240610 9:21:34.777000 26 1153 XCSE 20240610 9:27:16.409000 13 1153 XCSE 20240610 9:27:16.409000 13 1153 XCSE 20240610 9:27:16.409000 13 1153 XCSE 20240610 9:27:16.409000 50 1152 XCSE 20240610 9:27:36.698000 26 1155 XCSE 20240610 9:40:17.213000 13 1155 XCSE 20240610 9:40:17.213000 24 1154 XCSE 20240610 9:42:58.953000 13 1154 XCSE 20240610 9:42:58.955000 15 1154 XCSE 20240610 9:59:37.867000 51 1154 XCSE 20240610 9:59:37.867000 21 1154 XCSE 20240610 10:03:00.124000 66 1153 XCSE 20240610 10:03:33.409000 2 1153 XCSE 20240610 10:04:00.202000 25 1154 XCSE 20240610 10:05:15.419000 14 1154 XCSE 20240610 10:05:17.548000 35 1154 XCSE 20240610 10:05:17.548000 15 1154 XCSE 20240610 10:05:17.839000 66 1153 XCSE 20240610 10:08:23.116000 12 1155 XCSE 20240610 10:12:04.341000 4 1156 XCSE 20240610 10:13:04.275000 8 1156 XCSE 20240610 10:13:04.275000 12 1156 XCSE 20240610 10:14:23.340000 1 1156 XCSE 20240610 10:15:50.342000 2 1156 XCSE 20240610 10:15:50.342000 4 1156 XCSE 20240610 10:15:50.342000 5 1156 XCSE 20240610 10:15:50.342000 12 1156 XCSE 20240610 10:18:12.340000 12 1156 XCSE 20240610 10:19:43.341000 12 1156 XCSE 20240610 10:21:05.788000 12 1156 XCSE 20240610 10:22:37.340000 50 1155 XCSE 20240610 10:25:02.725000 39 1157 XCSE 20240610 10:28:14.359000 16 1156 XCSE 20240610 10:28:14.382000 38 1155 XCSE 20240610 10:28:57.050000 21 1155 XCSE 20240610 10:38:59.105000 45 1155 XCSE 20240610 10:45:56.014000 29 1155 XCSE 20240610 10:48:34.017000 20 1155 XCSE 20240610 10:50:30.687000 5 1155 XCSE 20240610 10:50:30.687000 14 1155 XCSE 20240610 10:55:15.289000 26 1154 XCSE 20240610 10:55:15.309000 13 1154 XCSE 20240610 10:55:15.309000 13 1154 XCSE 20240610 10:55:15.309000 2 1154 XCSE 20240610 10:57:45.358000 23 1154 XCSE 20240610 10:57:45.358000 12 1155 XCSE 20240610 11:02:12.076000 20 1155 XCSE 20240610 11:05:05.344000 12 1155 XCSE 20240610 11:07:08.340000 12 1155 XCSE 20240610 11:09:32.341000 12 1155 XCSE 20240610 11:11:46.341000 12 1155 XCSE 20240610 11:13:55.342000 4 1155 XCSE 20240610 11:15:57.342000 8 1155 XCSE 20240610 11:15:57.342000 9 1155 XCSE 20240610 11:17:52.341000 3 1155 XCSE 20240610 11:17:52.341000 13 1155 XCSE 20240610 11:19:43.543000 16 1157 XCSE 20240610 11:23:50.652000 24 1157 XCSE 20240610 11:23:50.655000 90 1155 XCSE 20240610 11:24:19.127000 61 1155 XCSE 20240610 11:31:12.702000 13 1155 XCSE 20240610 11:31:12.722000 52 1155 XCSE 20240610 11:31:12.722000 52 1154 XCSE 20240610 11:34:29.065000 13 1154 XCSE 20240610 11:34:29.065000 12 1155 XCSE 20240610 11:42:49.409000 109 1155 XCSE 20240610 11:43:16.576000 77 1154 XCSE 20240610 11:43:56.070000 12 1154 XCSE 20240610 11:43:56.070000 49 1154 XCSE 20240610 11:57:16.091000 37 1154 XCSE 20240610 12:03:32.418000 12 1154 XCSE 20240610 12:03:32.418000 38 1154 XCSE 20240610 12:04:51.284000 38 1153 XCSE 20240610 12:04:51.416000 38 1152 XCSE 20240610 12:05:01.324000 38 1152 XCSE 20240610 12:05:01.326000 6 1154 XCSE 20240610 12:15:21.533000 44 1154 XCSE 20240610 12:15:21.533000 51 1154 XCSE 20240610 12:49:45.739000 13 1154 XCSE 20240610 12:49:45.739000 52 1153 XCSE 20240610 13:06:40.118000 41 1153 XCSE 20240610 13:10:40.401000 8 1153 XCSE 20240610 13:22:19.045000 12 1153 XCSE 20240610 13:22:19.045000 29 1153 XCSE 20240610 13:22:19.045000 12 1153 XCSE 20240610 13:22:19.045000 58 1153 XCSE 20240610 13:23:19.956000 1 1153 XCSE 20240610 13:23:19.976000 93 1153 XCSE 20240610 13:24:36.498000 12 1153 XCSE 20240610 13:25:20.340000 12 1153 XCSE 20240610 13:27:03.341000 25 1153 XCSE 20240610 13:28:12.761000 13 1153 XCSE 20240610 13:28:12.761000 13 1152 XCSE 20240610 13:30:18.847000 26 1152 XCSE 20240610 13:30:18.847000 13 1152 XCSE 20240610 13:30:18.847000 12 1152 XCSE 20240610 13:30:18.847000 1 1152 XCSE 20240610 13:30:18.847000 13 1152 XCSE 20240610 13:30:18.847000 13 1152 XCSE 20240610 13:30:18.847000 13 1152 XCSE 20240610 13:30:18.847000 13 1152 XCSE 20240610 13:30:18.847000 26 1152 XCSE 20240610 13:30:18.847000 26 1151 XCSE 20240610 13:30:18.870000 13 1153 XCSE 20240610 13:32:10.860000 152 1154 XCSE 20240610 13:32:25.966000 18 1154 XCSE 20240610 13:32:25.966000 13 1154 XCSE 20240610 13:34:43.100000 67 1154 XCSE 20240610 13:37:19.314000 18 1154 XCSE 20240610 13:37:19.314000 12 1155 XCSE 20240610 13:41:07.880000 13 1155 XCSE 20240610 13:44:46.341000 87 1155 XCSE 20240610 13:48:27.835000 79 1154 XCSE 20240610 13:55:49.021000 73 1154 XCSE 20240610 14:20:56.445000 12 1154 XCSE 20240610 14:20:56.445000 12 1154 XCSE 20240610 14:20:56.445000 12 1154 XCSE 20240610 14:20:56.445000 24 1154 XCSE 20240610 14:20:56.445000 12 1154 XCSE 20240610 14:21:00.084000 63 1154 XCSE 20240610 14:28:05.131000 14 1154 XCSE 20240610 14:30:54.368000 27 1154 XCSE 20240610 14:38:32.576000 10 1154 XCSE 20240610 14:38:32.576000 39 1153 XCSE 20240610 14:50:01.014000 12 1153 XCSE 20240610 14:50:01.014000 13 1153 XCSE 20240610 14:50:01.014000 3 1153 XCSE 20240610 14:50:01.014000 7 1153 XCSE 20240610 14:50:01.014000 3 1153 XCSE 20240610 14:50:01.014000 23 1152 XCSE 20240610 14:50:40.292000 38 1152 XCSE 20240610 14:50:40.292000 50 1152 XCSE 20240610 14:55:45.193000 37 1151 XCSE 20240610 15:01:20.537000 3 1151 XCSE 20240610 15:01:20.738000 4 1152 XCSE 20240610 15:10:36.810000 22 1152 XCSE 20240610 15:10:36.810000 26 1151 XCSE 20240610 15:17:02.574000 13 1151 XCSE 20240610 15:17:02.574000 13 1151 XCSE 20240610 15:17:02.574000 13 1151 XCSE 20240610 15:17:02.574000 102 1152 XCSE 20240610 15:28:02.945000 92 1151 XCSE 20240610 15:29:33.579000 67 1150 XCSE 20240610 15:31:13.513000 10 1150 XCSE 20240610 15:31:13.513000 12 1150 XCSE 20240610 15:31:13.513000 38 1150 XCSE 20240610 15:31:13.561000 13 1149 XCSE 20240610 15:37:08.051000 13 1149 XCSE 20240610 15:37:08.051000 13 1149 XCSE 20240610 15:37:08.051000 12 1149 XCSE 20240610 15:37:08.051000 13 1149 XCSE 20240610 15:37:08.051000 13 1149 XCSE 20240610 15:37:08.051000 12 1149 XCSE 20240610 15:37:08.051000 13 1149 XCSE 20240610 15:40:33.957000 12 1149 XCSE 20240610 15:40:33.957000 12 1149 XCSE 20240610 15:40:33.957000 14 1148 XCSE 20240610 15:40:33.996000 14 1148 XCSE 20240610 15:47:38.618000 80 1150 XCSE 20240610 15:58:58.130000 40 1150 XCSE 20240610 15:58:58.145000 13 1150 XCSE 20240610 15:59:03.656000 12 1150 XCSE 20240610 15:59:10.341000 62 1149 XCSE 20240610 16:03:01.646000 2 1149 XCSE 20240610 16:06:59.973000 11 1149 XCSE 20240610 16:06:59.973000 4 1149 XCSE 20240610 16:06:59.973000 90 1151 XCSE 20240610 16:16:43.415000 35 1151 XCSE 20240610 16:16:43.415000 30 1151 XCSE 20240610 16:16:43.415000 16 1151 XCSE 20240610 16:16:43.434000 30 1151 XCSE 20240610 16:16:43.434000 1 1151 XCSE 20240610 16:16:43.506000 8 1150 XCSE 20240610 16:16:44.178000 72 1150 XCSE 20240610 16:16:44.178000 19 1149 XCSE 20240610 16:17:19.915000 5 1149 XCSE 20240610 16:17:45.050000 69 1150 XCSE 20240610 16:24:12.425000 49 1151 XCSE 20240610 16:25:57.953000 2 1151 XCSE 20240610 16:25:57.953000 12 1151 XCSE 20240610 16:26:28.147000 1 1151 XCSE 20240610 16:26:28.147000 12 1151 XCSE 20240610 16:26:56.312000 2 1151 XCSE 20240610 16:27:23.341000 10 1151 XCSE 20240610 16:27:23.341000 12 1151 XCSE 20240610 16:27:50.344000 12 1151 XCSE 20240610 16:28:15.345000 12 1151 XCSE 20240610 16:28:41.341000 100 1150 XCSE 20240610 16:28:58.345000 1 1149 XCSE 20240610 16:29:07.596000 87 1150 XCSE 20240610 16:32:15.391000 578 1149 XCSE 20240610 16:33:20.257960 13 1150 XCSE 20240611 9:00:04.485000 38 1150 XCSE 20240611 9:04:12.003000 37 1156 XCSE 20240611 9:11:09.568000 39 1155 XCSE 20240611 9:11:52.783000 26 1155 XCSE 20240611 9:11:58.277000 25 1155 XCSE 20240611 9:12:04.907000 40 1155 XCSE 20240611 9:20:25.093000 37 1155 XCSE 20240611 9:21:18.854000 40 1155 XCSE 20240611 9:21:50.176000 48 1163 XCSE 20240611 9:40:21.722000 16 1163 XCSE 20240611 9:40:21.722000 18 1163 XCSE 20240611 9:40:21.722000 17 1163 XCSE 20240611 9:40:21.748000 15 1163 XCSE 20240611 9:40:21.754000 12 1163 XCSE 20240611 9:41:11.998000 13 1161 XCSE 20240611 9:42:19.012000 53 1160 XCSE 20240611 9:42:31.785000 52 1159 XCSE 20240611 9:42:48.209000 37 1159 XCSE 20240611 9:42:53.278000 50 1161 XCSE 20240611 9:45:05.168000 13 1160 XCSE 20240611 9:46:33.611000 6 1160 XCSE 20240611 9:46:33.611000 6 1160 XCSE 20240611 9:46:33.611000 12 1160 XCSE 20240611 9:46:33.611000 13 1160 XCSE 20240611 9:46:33.613000 13 1159 XCSE 20240611 9:51:16.403000 13 1159 XCSE 20240611 9:51:16.403000 13 1159 XCSE 20240611 9:51:16.403000 38 1159 XCSE 20240611 9:51:28.422000 26 1160 XCSE 20240611 9:51:40.232000 37 1161 XCSE 20240611 9:56:32.888000 13 1166 XCSE 20240611 10:05:58.997000 27 1164 XCSE 20240611 10:06:54.426000 13 1164 XCSE 20240611 10:06:54.428000 13 1164 XCSE 20240611 10:06:54.428000 26 1163 XCSE 20240611 10:07:34.223000 25 1163 XCSE 20240611 10:08:09.511000 25 1163 XCSE 20240611 10:11:58.029000 1 1163 XCSE 20240611 10:14:19.728000 25 1163 XCSE 20240611 10:14:19.728000 12 1163 XCSE 20240611 10:14:19.728000 24 1164 XCSE 20240611 10:18:22.334000 15 1164 XCSE 20240611 10:18:22.334000 38 1164 XCSE 20240611 10:21:08.784000 12 1164 XCSE 20240611 10:21:08.784000 26 1163 XCSE 20240611 10:23:50.313000 25 1165 XCSE 20240611 10:24:08.274000 25 1164 XCSE 20240611 10:24:50.649000 2 1164 XCSE 20240611 10:24:50.649000 10 1164 XCSE 20240611 10:24:50.649000 26 1166 XCSE 20240611 10:34:52.265000 25 1165 XCSE 20240611 10:35:36.440000 12 1165 XCSE 20240611 10:35:36.440000 26 1165 XCSE 20240611 10:35:36.442000 17 1165 XCSE 20240611 10:37:41.096000 9 1165 XCSE 20240611 10:37:41.096000 25 1164 XCSE 20240611 10:47:23.050000 12 1164 XCSE 20240611 10:47:23.050000 12 1164 XCSE 20240611 10:47:23.050000 12 1164 XCSE 20240611 10:47:23.050000 12 1164 XCSE 20240611 10:47:23.050000 12 1164 XCSE 20240611 10:47:23.050000 12 1164 XCSE 20240611 10:47:23.050000 13 1164 XCSE 20240611 10:47:23.050000 26 1163 XCSE 20240611 10:48:59.685000 35 1163 XCSE 20240611 10:48:59.685000 39 1162 XCSE 20240611 10:53:54.573000 13 1161 XCSE 20240611 11:00:06.574000 13 1160 XCSE 20240611 11:00:06.597000 39 1161 XCSE 20240611 11:13:29.130000 12 1161 XCSE 20240611 11:13:29.130000 49 1161 XCSE 20240611 11:16:14.690000 12 1161 XCSE 20240611 11:16:14.690000 52 1160 XCSE 20240611 11:20:35.563000 26 1160 XCSE 20240611 11:26:14.684000 13 1160 XCSE 20240611 11:26:14.684000 3 1159 XCSE 20240611 11:28:51.400000 23 1159 XCSE 20240611 11:29:42.472000 3 1159 XCSE 20240611 11:29:42.472000 26 1159 XCSE 20240611 11:31:00.832000 11 1158 XCSE 20240611 11:35:27.199000 9 1158 XCSE 20240611 11:35:27.199000 7 1158 XCSE 20240611 11:35:27.199000 13 1158 XCSE 20240611 11:35:27.199000 13 1158 XCSE 20240611 11:35:27.199000 13 1158 XCSE 20240611 11:35:27.199000 49 1158 XCSE 20240611 11:37:53.115000 13 1158 XCSE 20240611 11:37:53.115000 18 1159 XCSE 20240611 11:54:43.507000 16 1159 XCSE 20240611 11:54:45.375000 13 1159 XCSE 20240611 11:55:39.178000 4 1158 XCSE 20240611 12:00:18.550000 50 1158 XCSE 20240611 12:00:18.551000 1 1158 XCSE 20240611 12:00:18.553000 18 1158 XCSE 20240611 12:00:18.553000 12 1158 XCSE 20240611 12:00:18.553000 13 1158 XCSE 20240611 12:00:18.553000 12 1158 XCSE 20240611 12:00:18.553000 24 1158 XCSE 20240611 12:00:18.553000 24 1158 XCSE 20240611 12:00:18.553000 55 1158 XCSE 20240611 12:00:18.554000 102 1158 XCSE 20240611 12:01:44.467000 16 1158 XCSE 20240611 12:16:28.127000 22 1158 XCSE 20240611 12:16:28.127000 13 1158 XCSE 20240611 12:16:28.127000 8 1158 XCSE 20240611 12:16:28.127000 4 1158 XCSE 20240611 12:16:28.127000 13 1158 XCSE 20240611 12:16:28.127000 12 1158 XCSE 20240611 12:16:28.127000 13 1158 XCSE 20240611 12:16:28.127000 8 1158 XCSE 20240611 12:16:28.127000 2 1158 XCSE 20240611 12:16:28.127000 3 1158 XCSE 20240611 12:16:28.142000 30 1158 XCSE 20240611 12:16:28.144000 65 1158 XCSE 20240611 12:16:28.144000 3 1158 XCSE 20240611 12:16:28.144000 18 1158 XCSE 20240611 12:16:28.146000 25 1157 XCSE 20240611 12:21:03.115000 12 1157 XCSE 20240611 12:21:03.115000 12 1157 XCSE 20240611 12:21:03.115000 35 1157 XCSE 20240611 12:22:12.540000 49 1157 XCSE 20240611 12:39:47.453000 16 1157 XCSE 20240611 12:39:47.496000 26 1157 XCSE 20240611 12:41:49.445000 1 1156 XCSE 20240611 12:42:36.565000 25 1156 XCSE 20240611 12:42:36.565000 26 1155 XCSE 20240611 12:49:09.223000 13 1155 XCSE 20240611 12:49:09.223000 12 1155 XCSE 20240611 12:49:09.223000 37 1154 XCSE 20240611 12:56:02.190000 13 1154 XCSE 20240611 12:56:02.190000 37 1153 XCSE 20240611 13:06:36.558000 12 1153 XCSE 20240611 13:06:36.558000 77 1155 XCSE 20240611 13:33:54.112000 12 1155 XCSE 20240611 13:33:54.112000 13 1155 XCSE 20240611 13:33:54.112000 61 1155 XCSE 20240611 13:39:44.279000 62 1156 XCSE 20240611 13:45:18.060000 1 1158 XCSE 20240611 13:57:03.023000 15 1157 XCSE 20240611 14:00:02.282000 22 1157 XCSE 20240611 14:00:02.282000 12 1157 XCSE 20240611 14:00:02.282000 27 1157 XCSE 20240611 14:00:02.299000 12 1158 XCSE 20240611 14:00:17.997000 9 1158 XCSE 20240611 14:00:32.387000 4 1158 XCSE 20240611 14:00:32.387000 11 1158 XCSE 20240611 14:00:47.998000 1 1158 XCSE 20240611 14:00:47.998000 13 1158 XCSE 20240611 14:01:00.997000 43 1157 XCSE 20240611 14:11:02.266000 23 1157 XCSE 20240611 14:11:02.266000 15 1159 XCSE 20240611 14:16:14.149000 15 1159 XCSE 20240611 14:16:14.159000 17 1159 XCSE 20240611 14:16:14.208000 15 1160 XCSE 20240611 14:31:32.240000 50 1160 XCSE 20240611 14:31:32.240000 5 1161 XCSE 20240611 14:33:09.780000 50 1161 XCSE 20240611 14:33:09.789000 50 1161 XCSE 20240611 14:33:09.790000 30 1161 XCSE 20240611 14:33:09.790000 50 1161 XCSE 20240611 14:33:09.790000 50 1162 XCSE 20240611 14:34:32.900000 6 1163 XCSE 20240611 14:34:32.900000 3 1162 XCSE 20240611 14:35:08.998000 10 1163 XCSE 20240611 14:35:08.998000 13 1163 XCSE 20240611 14:35:44.350000 12 1162 XCSE 20240611 14:37:13.998000 16 1163 XCSE 20240611 14:44:17.812000 50 1163 XCSE 20240611 14:44:17.812000 80 1162 XCSE 20240611 14:44:22.162000 61 1161 XCSE 20240611 14:44:22.197000 62 1160 XCSE 20240611 14:44:24.116000 49 1158 XCSE 20240611 14:52:55.658000 12 1158 XCSE 20240611 14:52:55.658000 12 1158 XCSE 20240611 14:52:55.658000 12 1158 XCSE 20240611 14:52:55.658000 13 1158 XCSE 20240611 14:52:55.658000 12 1158 XCSE 20240611 14:52:55.658000 24 1158 XCSE 20240611 14:52:55.658000 24 1158 XCSE 20240611 14:52:55.658000 37 1158 XCSE 20240611 14:52:55.658957 200 1158 XCSE 20240611 14:52:55.658973 13 1158 XCSE 20240611 14:52:55.658976 141 1156 XCSE 20240611 14:54:43.037000 60 1156 XCSE 20240611 14:54:43.038000 49 1156 XCSE 20240611 14:54:43.038000 13 1155 XCSE 20240611 15:00:29.822000 4 1156 XCSE 20240611 15:01:14.762000 6 1156 XCSE 20240611 15:01:14.762000 17 1157 XCSE 20240611 15:28:00.683000 53 1156 XCSE 20240611 15:30:42.834000 25 1156 XCSE 20240611 15:30:42.834000 13 1157 XCSE 20240611 15:32:03.998000 13 1157 XCSE 20240611 15:33:31.123000 2 1157 XCSE 20240611 15:35:42.860000 10 1157 XCSE 20240611 15:35:42.860000 5 1157 XCSE 20240611 15:36:51.998000 8 1157 XCSE 20240611 15:36:51.998000 8 1157 XCSE 20240611 15:37:31.052000 6 1157 XCSE 20240611 15:37:31.052000 79 1155 XCSE 20240611 15:37:35.790000 14 1155 XCSE 20240611 15:37:35.790000 4 1155 XCSE 20240611 15:37:35.790000 30 1155 XCSE 20240611 15:45:22.196000 2 1154 XCSE 20240611 15:47:07.624000 76 1154 XCSE 20240611 15:47:07.624000 13 1154 XCSE 20240611 15:47:07.624000 13 1154 XCSE 20240611 15:47:07.624000 52 1154 XCSE 20240611 15:48:48.374000 5 1155 XCSE 20240611 15:49:07.306000 1 1155 XCSE 20240611 15:49:12.019000 20 1155 XCSE 20240611 15:49:21.363000 25 1155 XCSE 20240611 15:50:03.162000 5 1155 XCSE 20240611 15:50:06.016000 52 1154 XCSE 20240611 15:50:18.065000 70 1157 XCSE 20240611 15:56:59.257000 13 1157 XCSE 20240611 15:56:59.257000 17 1158 XCSE 20240611 15:58:54.152000 16 1158 XCSE 20240611 15:58:54.394000 13 1158 XCSE 20240611 15:58:55.015000 13 1158 XCSE 20240611 15:58:58.062000 61 1158 XCSE 20240611 16:02:16.865000 12 1158 XCSE 20240611 16:02:16.865000 16 1157 XCSE 20240611 16:02:20.217000 13 1159 XCSE 20240611 16:09:31.828000 14 1159 XCSE 20240611 16:09:31.828000 14 1159 XCSE 20240611 16:09:31.828000 42 1159 XCSE 20240611 16:09:35.501000 16 1159 XCSE 20240611 16:09:36.606000 17 1159 XCSE 20240611 16:09:42.190000 16 1159 XCSE 20240611 16:12:21.015000 13 1159 XCSE 20240611 16:13:06.796000 41 1159 XCSE 20240611 16:13:15.034000 30 1159 XCSE 20240611 16:13:15.034000 16 1160 XCSE 20240611 16:16:22.572000 15 1160 XCSE 20240611 16:16:22.586000 18 1160 XCSE 20240611 16:18:29.059000 16 1160 XCSE 20240611 16:18:29.063000 48 1161 XCSE 20240611 16:19:35.001000 61 1161 XCSE 20240611 16:19:35.001000 54 1160 XCSE 20240611 16:19:35.021000 19 1160 XCSE 20240611 16:19:35.021000 50 1160 XCSE 20240611 16:21:46.016000 40 1160 XCSE 20240611 16:21:46.031000 74 1161 XCSE 20240611 16:28:55.410000 385 1161 XCSE 20240611 16:28:55.410000 3 1161 XCSE 20240611 16:28:58.224000 13 1161 XCSE 20240611 16:28:58.224000 16 1161 XCSE 20240611 16:29:01.223000 22 1160 XCSE 20240611 16:29:04.422000 15 1161 XCSE 20240611 16:29:08.702000 16 1161 XCSE 20240611 16:29:11.316000 12 1161 XCSE 20240611 16:29:14.223000 14 1161 XCSE 20240611 16:29:17.591000 14 1161 XCSE 20240611 16:29:20.223000 13 1161 XCSE 20240611 16:29:23.723000 12 1161 XCSE 20240611 16:29:26.965000 14 1161 XCSE 20240611 16:29:29.998000 15 1161 XCSE 20240611 16:29:33.998000 15 1161 XCSE 20240611 16:29:37.998000 15 1161 XCSE 20240611 16:29:41.317000 1 1161 XCSE 20240611 16:29:45.997000 11 1161 XCSE 20240611 16:29:45.997000 15 1161 XCSE 20240611 16:29:49.997000 15 1161 XCSE 20240611 16:29:54.998000 15 1161 XCSE 20240611 16:29:59.999000 14 1161 XCSE 20240611 16:30:06.336000 13 1161 XCSE 20240611 16:30:19.997000 2 1161 XCSE 20240611 16:30:49.998000 11 1161 XCSE 20240611 16:30:49.998000 38 1160 XCSE 20240611 16:32:10.441000 2 1160 XCSE 20240611 16:32:10.441000 76 1160 XCSE 20240611 16:37:03.601000 13 1161 XCSE 20240611 16:37:33.997000 13 1161 XCSE 20240611 16:37:39.150000 12 1161 XCSE 20240611 16:37:45.845000 13 1161 XCSE 20240611 16:37:54.997000 7 1161 XCSE 20240611 16:38:15.563000 8 1160 XCSE 20240611 16:39:31.824000 5 1160 XCSE 20240611 16:39:31.824000 1 1160 XCSE 20240611 16:39:50.998000 38 1167 XCSE 20240612 9:15:24.692000 29 1169 XCSE 20240612 9:22:29.443000 6 1169 XCSE 20240612 9:22:29.443000 16 1169 XCSE 20240612 9:22:33.172000 5 1169 XCSE 20240612 9:22:33.172000 32 1168 XCSE 20240612 9:25:15.245000 7 1168 XCSE 20240612 9:25:15.245000 12 1170 XCSE 20240612 9:27:52.055000 16 1171 XCSE 20240612 9:31:43.188000 37 1172 XCSE 20240612 9:31:45.136000 37 1170 XCSE 20240612 9:33:02.130000 37 1170 XCSE 20240612 9:33:02.131000 23 1168 XCSE 20240612 9:33:02.265000 25 1173 XCSE 20240612 9:48:25.215000 12 1173 XCSE 20240612 9:48:25.215000 12 1173 XCSE 20240612 9:48:25.215000 39 1173 XCSE 20240612 9:49:23.030000 10 1175 XCSE 20240612 9:49:25.807000 50 1175 XCSE 20240612 9:49:25.807000 16 1175 XCSE 20240612 9:49:25.807000 16 1175 XCSE 20240612 9:49:25.807000 35 1175 XCSE 20240612 9:49:25.807000 50 1175 XCSE 20240612 9:49:25.852000 17 1175 XCSE 20240612 9:49:25.861000 17 1175 XCSE 20240612 9:49:25.869000 30 1175 XCSE 20240612 9:49:26.076000 12 1175 XCSE 20240612 9:49:51.224000 50 1175 XCSE 20240612 9:58:27.634000 12 1175 XCSE 20240612 9:58:27.634000 64 1176 XCSE 20240612 10:05:59.922000 66 1175 XCSE 20240612 10:08:18.155000 61 1175 XCSE 20240612 10:09:54.271000 7 1177 XCSE 20240612 10:10:33.122000 50 1177 XCSE 20240612 10:12:10.114000 13 1177 XCSE 20240612 10:16:39.502000 18 1177 XCSE 20240612 10:16:39.523000 8 1177 XCSE 20240612 10:16:39.523000 1 1177 XCSE 20240612 10:16:39.523000 16 1177 XCSE 20240612 10:16:39.541000 17 1178 XCSE 20240612 10:21:20.443000 50 1178 XCSE 20240612 10:21:23.142000 17 1178 XCSE 20240612 10:21:27.083000 12 1178 XCSE 20240612 10:22:13.312000 17 1178 XCSE 20240612 10:24:21.297000 38 1177 XCSE 20240612 10:24:56.199000 37 1177 XCSE 20240612 10:25:50.921000 69 1180 XCSE 20240612 10:33:54.692000 36 1180 XCSE 20240612 10:33:54.692000 84 1180 XCSE 20240612 10:33:54.707000 6 1180 XCSE 20240612 10:33:54.707000 68 1179 XCSE 20240612 10:36:59.691000 10 1179 XCSE 20240612 10:36:59.691000 12 1179 XCSE 20240612 10:36:59.691000 13 1179 XCSE 20240612 10:36:59.691000 32 1178 XCSE 20240612 10:39:57.491000 33 1178 XCSE 20240612 10:39:57.492000 76 1178 XCSE 20240612 10:42:36.102000 13 1176 XCSE 20240612 10:44:35.316000 12 1176 XCSE 20240612 10:44:35.316000 12 1176 XCSE 20240612 10:44:35.316000 13 1175 XCSE 20240612 10:44:36.464000 3 1177 XCSE 20240612 11:20:51.411000 11 1177 XCSE 20240612 11:22:17.411000 1 1177 XCSE 20240612 11:22:17.411000 12 1177 XCSE 20240612 11:23:32.416000 4 1177 XCSE 20240612 11:24:47.411000 8 1177 XCSE 20240612 11:24:47.411000 1 1176 XCSE 20240612 11:27:22.835000 49 1176 XCSE 20240612 11:28:31.117000 13 1176 XCSE 20240612 11:28:31.117000 13 1176 XCSE 20240612 11:28:31.117000 34 1176 XCSE 20240612 11:30:36.058000 15 1176 XCSE 20240612 11:32:47.279000 34 1176 XCSE 20240612 11:32:47.297000 16 1176 XCSE 20240612 11:32:47.297000 50 1176 XCSE 20240612 11:32:47.299000 46 1184 XCSE 20240612 11:36:22.887000 29 1184 XCSE 20240612 11:36:22.887000 12 1184 XCSE 20240612 11:36:24.922000 12 1183 XCSE 20240612 11:36:28.594000 38 1183 XCSE 20240612 11:36:47.552000 6 1183 XCSE 20240612 11:36:47.552000 1 1183 XCSE 20240612 11:36:47.569000 1 1183 XCSE 20240612 11:36:47.569000 46 1183 XCSE 20240612 11:36:52.646000 44 1183 XCSE 20240612 11:36:52.646000 12 1182 XCSE 20240612 11:36:59.038000 65 1182 XCSE 20240612 11:36:59.038000 13 1182 XCSE 20240612 11:36:59.038000 49 1182 XCSE 20240612 11:48:40.011000 12 1182 XCSE 20240612 11:59:32.912000 12 1182 XCSE 20240612 11:59:32.912000 37 1182 XCSE 20240612 11:59:32.912000 12 1182 XCSE 20240612 11:59:32.912000 12 1182 XCSE 20240612 11:59:32.912000 12 1182 XCSE 20240612 11:59:32.912000 12 1182 XCSE 20240612 11:59:32.912000 18 1190 XCSE 20240612 12:24:27.132000 50 1190 XCSE 20240612 12:24:27.132000 3 1192 XCSE 20240612 12:25:42.069000 50 1193 XCSE 20240612 12:30:03.643000 42 1193 XCSE 20240612 12:30:03.643000 77 1195 XCSE 20240612 12:30:13.012000 18 1195 XCSE 20240612 12:43:53.934000 67 1195 XCSE 20240612 12:43:53.934000 92 1195 XCSE 20240612 12:49:39.992000 80 1194 XCSE 20240612 12:49:40.020000 25 1195 XCSE 20240612 12:53:36.119000 49 1195 XCSE 20240612 13:01:42.498000 12 1195 XCSE 20240612 13:01:42.498000 51 1194 XCSE 20240612 13:10:20.679000 12 1194 XCSE 20240612 13:10:20.679000 13 1194 XCSE 20240612 13:10:20.679000 13 1194 XCSE 20240612 13:10:44.120000 8 1195 XCSE 20240612 13:18:30.718000 41 1195 XCSE 20240612 13:18:30.718000 12 1195 XCSE 20240612 13:18:30.718000 40 1203 XCSE 20240612 14:06:06.978000 80 1203 XCSE 20240612 14:06:19.672000 65 1202 XCSE 20240612 14:06:19.687000 52 1201 XCSE 20240612 14:06:23.731000 39 1201 XCSE 20240612 14:11:51.427000 38 1200 XCSE 20240612 14:16:04.812000 39 1200 XCSE 20240612 14:20:35.972000 2 1205 XCSE 20240612 14:30:19.207000 50 1205 XCSE 20240612 14:30:19.208000 1 1205 XCSE 20240612 14:30:19.208000 37 1206 XCSE 20240612 14:30:39.608000 13 1205 XCSE 20240612 14:30:47.359000 13 1204 XCSE 20240612 14:30:57.004000 13 1204 XCSE 20240612 14:31:25.211000 13 1203 XCSE 20240612 14:31:49.063000 13 1203 XCSE 20240612 14:34:13.754000 26 1203 XCSE 20240612 14:40:14.779000 13 1203 XCSE 20240612 14:40:14.779000 13 1202 XCSE 20240612 14:40:16.212000 13 1202 XCSE 20240612 14:43:51.819000 13 1208 XCSE 20240612 15:32:30.884000 14 1204 XCSE 20240612 15:41:47.007000 13 1203 XCSE 20240612 15:50:55.240000 13 1203 XCSE 20240612 15:59:01.774000 13 1207 XCSE 20240612 16:11:09.367000 13 1211 XCSE 20240612 16:20:09.347000 13 1211 XCSE 20240612 16:29:17.493000 13 1211 XCSE 20240612 16:29:52.951000 50 1214 XCSE 20240612 16:33:32.920088 113 1214 XCSE 20240612 16:33:32.920088 16 1210 XCSE 20240613 9:08:01.775000 83 1210 XCSE 20240613 9:08:01.783000 78 1210 XCSE 20240613 9:20:41.343000 14 1217 XCSE 20240613 9:46:44.706000 12 1217 XCSE 20240613 9:47:46.552000 38 1217 XCSE 20240613 9:48:51.455000 26 1219 XCSE 20240613 9:54:27.267000 12 1219 XCSE 20240613 9:54:27.267000 13 1219 XCSE 20240613 9:54:27.267000 30 1217 XCSE 20240613 9:55:55.273000 7 1217 XCSE 20240613 9:55:55.273000 3 1215 XCSE 20240613 9:57:52.683000 13 1215 XCSE 20240613 10:01:30.707000 12 1215 XCSE 20240613 10:01:30.725000 1 1215 XCSE 20240613 10:01:30.725000 13 1214 XCSE 20240613 10:05:01.118000 13 1214 XCSE 20240613 10:05:01.118000 13 1214 XCSE 20240613 10:05:01.118000 13 1214 XCSE 20240613 10:05:01.118000 9 1212 XCSE 20240613 10:05:01.877000 37 1214 XCSE 20240613 10:09:34.246000 12 1214 XCSE 20240613 10:09:34.246000 25 1213 XCSE 20240613 10:13:38.803000 12 1213 XCSE 20240613 10:13:38.803000 13 1213 XCSE 20240613 10:13:38.803000 13 1213 XCSE 20240613 10:13:39.078000 13 1212 XCSE 20240613 10:16:03.447000 12 1212 XCSE 20240613 10:16:03.447000 13 1211 XCSE 20240613 10:22:05.920000 13 1211 XCSE 20240613 10:22:05.920000 20 1210 XCSE 20240613 10:26:03.622000 20 1210 XCSE 20240613 10:26:03.622000 26 1208 XCSE 20240613 10:29:16.284000 13 1208 XCSE 20240613 10:30:33.741000 12 1208 XCSE 20240613 10:30:33.741000 52 1206 XCSE 20240613 10:41:40.768000 13 1206 XCSE 20240613 10:41:40.768000 39 1205 XCSE 20240613 10:45:15.816000 4 1206 XCSE 20240613 10:48:30.511000 65 1210 XCSE 20240613 11:09:47.265000 50 1210 XCSE 20240613 11:10:28.011000 27 1209 XCSE 20240613 11:12:07.110000 10 1209 XCSE 20240613 11:12:07.110000 25 1208 XCSE 20240613 11:17:59.735000 12 1208 XCSE 20240613 11:17:59.735000 52 1210 XCSE 20240613 11:23:55.067000 37 1208 XCSE 20240613 11:23:55.092000 13 1208 XCSE 20240613 11:29:00.168000 12 1208 XCSE 20240613 11:29:00.168000 12 1208 XCSE 20240613 11:29:00.168000 12 1208 XCSE 20240613 11:29:00.168000 49 1206 XCSE 20240613 11:30:06.181000 37 1203 XCSE 20240613 11:35:22.116000 25 1204 XCSE 20240613 11:41:07.605000 39 1204 XCSE 20240613 11:52:05.133000 22 1203 XCSE 20240613 11:53:56.133000 15 1203 XCSE 20240613 11:53:56.133000 37 1204 XCSE 20240613 11:59:09.896000 40 1204 XCSE 20240613 11:59:16.343000 25 1206 XCSE 20240613 12:10:16.353000 25 1206 XCSE 20240613 12:14:26.765000 13 1206 XCSE 20240613 12:14:26.765000 3 1206 XCSE 20240613 12:16:37.147000 36 1206 XCSE 20240613 12:16:37.147000 37 1207 XCSE 20240613 12:40:33.405000 12 1207 XCSE 20240613 12:40:33.405000 38 1207 XCSE 20240613 12:48:29.802000 34 1209 XCSE 20240613 13:02:33.231000 5 1209 XCSE 20240613 13:02:33.237000 21 1209 XCSE 20240613 13:04:26.774000 13 1209 XCSE 20240613 13:04:26.774000 3 1209 XCSE 20240613 13:04:26.774000 9 1208 XCSE 20240613 13:06:01.649000 23 1208 XCSE 20240613 13:06:01.649000 7 1208 XCSE 20240613 13:06:01.649000 13 1208 XCSE 20240613 13:06:01.649000 12 1213 XCSE 20240613 13:16:24.549000 39 1211 XCSE 20240613 13:17:54.255000 12 1211 XCSE 20240613 13:17:54.255000 50 1210 XCSE 20240613 13:19:27.583000 12 1210 XCSE 20240613 13:19:27.583000 51 1209 XCSE 20240613 13:19:29.990000 27 1210 XCSE 20240613 13:35:59.658000 14 1210 XCSE 20240613 13:42:43.425000 2 1211 XCSE 20240613 13:47:25.126000 37 1211 XCSE 20240613 13:47:34.551000 2 1211 XCSE 20240613 13:47:34.551000 38 1211 XCSE 20240613 13:58:32.116000 13 1211 XCSE 20240613 13:58:32.122000 13 1211 XCSE 20240613 13:58:32.122000 12 1211 XCSE 20240613 13:58:32.122000 2 1211 XCSE 20240613 13:58:32.122000 2 1211 XCSE 20240613 14:03:56.094000 35 1211 XCSE 20240613 14:05:37.186000 14 1211 XCSE 20240613 14:05:37.186000 17 1212 XCSE 20240613 14:18:50.212000 45 1212 XCSE 20240613 14:18:50.212000 50 1211 XCSE 20240613 14:19:21.308000 50 1211 XCSE 20240613 14:35:22.652000 12 1211 XCSE 20240613 14:35:22.652000 52 1211 XCSE 20240613 14:35:42.077000 25 1210 XCSE 20240613 14:40:07.914000 105 1212 XCSE 20240613 14:48:45.651000 77 1211 XCSE 20240613 14:48:52.991000 26 1211 XCSE 20240613 14:48:52.991000 80 1211 XCSE 20240613 14:48:53.012000 37 1211 XCSE 20240613 14:49:21.550000 38 1211 XCSE 20240613 15:00:08.783000 2 1211 XCSE 20240613 15:00:08.783000 11 1211 XCSE 20240613 15:00:08.783000 17 1211 XCSE 20240613 15:16:24.143000 22 1211 XCSE 20240613 15:16:24.163000 13 1211 XCSE 20240613 15:16:24.163000 13 1211 XCSE 20240613 15:16:24.163000 11 1211 XCSE 20240613 15:16:24.163000 2 1210 XCSE 20240613 15:20:49.116000 11 1210 XCSE 20240613 15:20:49.116000 12 1210 XCSE 20240613 15:20:49.116000 12 1210 XCSE 20240613 15:20:49.116000 12 1210 XCSE 20240613 15:20:49.116000 5 1211 XCSE 20240613 15:30:05.112000 32 1211 XCSE 20240613 15:30:05.112000 61 1211 XCSE 20240613 15:36:20.949000 23 1209 XCSE 20240613 15:39:04.749000 30 1209 XCSE 20240613 15:39:04.749000 13 1209 XCSE 20240613 15:39:04.749000 13 1209 XCSE 20240613 15:39:04.749000 13 1209 XCSE 20240613 15:39:04.749000 13 1208 XCSE 20240613 15:39:23.137000 13 1208 XCSE 20240613 15:39:23.137000 13 1208 XCSE 20240613 15:43:20.785000 12 1208 XCSE 20240613 15:43:20.785000 12 1208 XCSE 20240613 15:43:20.785000 12 1208 XCSE 20240613 15:43:20.785000 12 1208 XCSE 20240613 15:43:20.785000 12 1208 XCSE 20240613 15:43:20.785000 39 1207 XCSE 20240613 15:46:32.349000 13 1207 XCSE 20240613 15:46:32.349000 13 1207 XCSE 20240613 15:46:32.349000 13 1206 XCSE 20240613 15:50:15.683000 12 1206 XCSE 20240613 15:50:15.683000 5 1206 XCSE 20240613 15:50:15.683000 8 1206 XCSE 20240613 15:50:15.683000 12 1206 XCSE 20240613 15:50:15.683000 26 1205 XCSE 20240613 15:56:02.050000 13 1205 XCSE 20240613 15:56:02.050000 37 1202 XCSE 20240613 16:02:42.511000 12 1202 XCSE 20240613 16:02:42.511000 12 1202 XCSE 20240613 16:02:42.511000 12 1202 XCSE 20240613 16:02:42.511000 96 1202 XCSE 20240613 16:11:09.874178 560 1202 XCSE 20240613 16:11:09.874195 10 1197 XCSE 20240613 16:34:45.748487 2 1197 XCSE 20240613 16:34:51.034464 28 1201 XCSE 20240613 16:42:42.140761 11 1201 XCSE 20240613 16:42:42.140761 9 1201 XCSE 20240613 16:42:42.140761 32 1201 XCSE 20240613 16:42:42.140761 50 1201 XCSE 20240613 16:42:42.140761 56 1201 XCSE 20240613 16:42:42.140761 50 1201 XCSE 20240613 16:42:42.140849 16 1201 XCSE 20240613 16:42:42.159637 34 1201 XCSE 20240613 16:42:42.160531 16 1201 XCSE 20240613 16:42:42.160531 50 1201 XCSE 20240613 16:42:42.469604 50 1201 XCSE 20240613 16:42:42.469702 37 1201 XCSE 20240613 16:42:42.469739 13 1201 XCSE 20240613 16:42:42.469757 37 1201 XCSE 20240613 16:42:42.469757 50 1201 XCSE 20240613 16:43:12.192843 30 1201 XCSE 20240613 16:43:12.211100 20 1201 XCSE 20240613 16:43:12.211119 50 1201 XCSE 20240613 16:46:34.570371 50 1201 XCSE 20240613 16:46:34.589900 50 1201 XCSE 20240613 16:46:34.622047 10 1202 XCSE 20240613 16:46:49.059140 11 1202 XCSE 20240613 16:46:49.059140 50 1202 XCSE 20240613 16:46:49.059140 8 1202 XCSE 20240613 16:46:49.059140 50 1202 XCSE 20240613 16:46:49.059191 35 1202 XCSE 20240613 16:46:49.154772 15 1202 XCSE 20240613 16:46:49.154792 15 1202 XCSE 20240613 16:46:49.154848 35 1202 XCSE 20240613 16:46:49.154871 20 1202 XCSE 20240613 16:46:49.174139 13 1201 XCSE 20240614 9:00:35.197000 13 1195 XCSE 20240614 9:02:00.068000 25 1198 XCSE 20240614 9:08:36.823000 26 1194 XCSE 20240614 9:08:37.307000 25 1192 XCSE 20240614 9:11:54.233000 12 1184 XCSE 20240614 9:19:42.315000 38 1182 XCSE 20240614 9:19:57.761000 26 1181 XCSE 20240614 9:19:57.816000 15 1180 XCSE 20240614 9:23:44.797000 11 1180 XCSE 20240614 9:23:44.797000 13 1176 XCSE 20240614 9:24:43.642000 13 1175 XCSE 20240614 9:27:44.613000 13 1175 XCSE 20240614 9:27:44.613000 26 1180 XCSE 20240614 9:32:36.009000 37 1179 XCSE 20240614 9:36:21.122000 61 1179 XCSE 20240614 9:47:47.874000 100 1179 XCSE 20240614 9:47:47.874878 200 1179 XCSE 20240614 9:47:47.874925 40 1178 XCSE 20240614 9:49:15.541000 13 1178 XCSE 20240614 9:49:15.541000 38 1178 XCSE 20240614 9:54:45.997000 13 1178 XCSE 20240614 9:54:45.997000 2 1178 XCSE 20240614 9:54:45.997000 11 1178 XCSE 20240614 9:54:45.997000 12 1178 XCSE 20240614 9:54:45.997000 14 1176 XCSE 20240614 9:57:44.017000 13 1176 XCSE 20240614 9:57:44.017000 13 1176 XCSE 20240614 9:57:44.017000 37 1172 XCSE 20240614 10:03:56.747000 2 1171 XCSE 20240614 10:16:15.763000 24 1171 XCSE 20240614 10:16:15.763000 13 1171 XCSE 20240614 10:16:15.763000 32 1175 XCSE 20240614 10:20:04.123000 7 1175 XCSE 20240614 10:20:04.123000 37 1174 XCSE 20240614 10:25:00.114000 12 1174 XCSE 20240614 10:25:00.114000 12 1174 XCSE 20240614 10:25:00.114000 12 1174 XCSE 20240614 10:25:00.114000 49 1173 XCSE 20240614 10:25:03.114000 49 1173 XCSE 20240614 10:31:37.738000 39 1172 XCSE 20240614 10:42:25.484000 13 1172 XCSE 20240614 10:42:25.484000 51 1174 XCSE 20240614 10:57:16.713000 12 1174 XCSE 20240614 10:57:16.713000 13 1174 XCSE 20240614 10:57:16.713000 13 1174 XCSE 20240614 10:57:16.713000 65 1173 XCSE 20240614 10:57:17.621000 5 1173 XCSE 20240614 11:00:26.650000 26 1174 XCSE 20240614 11:01:22.118000 14 1175 XCSE 20240614 11:06:10.647000 26 1174 XCSE 20240614 11:09:35.247000 10 1173 XCSE 20240614 11:14:00.808561 590 1173 XCSE 20240614 11:14:00.808561 37 1173 XCSE 20240614 11:15:23.124000 13 1173 XCSE 20240614 11:15:23.124000 61 1177 XCSE 20240614 11:24:30.195000 12 1177 XCSE 20240614 11:24:30.195000 2 1176 XCSE 20240614 11:25:23.886000 60 1176 XCSE 20240614 11:28:55.116000 14 1176 XCSE 20240614 11:28:55.116000 61 1177 XCSE 20240614 11:30:51.488000 13 1176 XCSE 20240614 11:30:52.291000 13 1175 XCSE 20240614 11:33:04.844000 12 1175 XCSE 20240614 11:33:04.844000 13 1175 XCSE 20240614 11:33:04.844000 14 1173 XCSE 20240614 11:38:25.155000 13 1173 XCSE 20240614 11:38:25.155000 13 1173 XCSE 20240614 11:38:25.155000 13 1173 XCSE 20240614 11:38:25.155000 13 1173 XCSE 20240614 11:38:25.155000 13 1173 XCSE 20240614 11:38:25.155000 49 1173 XCSE 20240614 11:43:56.935000 3 1174 XCSE 20240614 11:49:59.780000 2 1174 XCSE 20240614 11:49:59.780000 2 1174 XCSE 20240614 11:49:59.780000 6 1174 XCSE 20240614 11:49:59.780000 26 1173 XCSE 20240614 11:50:14.537000 38 1173 XCSE 20240614 11:57:05.028000 13 1173 XCSE 20240614 11:57:05.028000 8 1173 XCSE 20240614 11:57:05.028000 5 1173 XCSE 20240614 11:57:05.032000 56 1173 XCSE 20240614 11:57:05.032000 14 1172 XCSE 20240614 11:57:21.190000 35 1172 XCSE 20240614 11:57:21.192000 14 1172 XCSE 20240614 11:57:21.192000 13 1171 XCSE 20240614 12:02:10.216000 12 1171 XCSE 20240614 12:02:10.216000 12 1171 XCSE 20240614 12:02:10.216000 12 1171 XCSE 20240614 12:02:10.216000 13 1170 XCSE 20240614 12:03:14.419000 12 1170 XCSE 20240614 12:03:14.419000 12 1170 XCSE 20240614 12:03:14.419000 38 1168 XCSE 20240614 12:06:30.211000 37 1168 XCSE 20240614 12:14:19.158000 13 1168 XCSE 20240614 12:14:19.158000 12 1168 XCSE 20240614 12:14:19.158000 12 1168 XCSE 20240614 12:14:19.158000 2 1166 XCSE 20240614 12:20:43.440000 47 1166 XCSE 20240614 12:20:43.440000 50 1166 XCSE 20240614 12:25:30.786000 1 1166 XCSE 20240614 12:25:30.786000 12 1166 XCSE 20240614 12:25:30.786000 6 1166 XCSE 20240614 12:29:30.877000 4 1169 XCSE 20240614 12:39:16.097000 74 1169 XCSE 20240614 12:39:16.097000 61 1168 XCSE 20240614 12:42:21.374000 50 1167 XCSE 20240614 12:44:18.227000 50 1168 XCSE 20240614 12:56:25.247000 12 1168 XCSE 20240614 12:56:25.247000 12 1168 XCSE 20240614 12:56:25.247000 12 1168 XCSE 20240614 12:56:25.247000 43 1167 XCSE 20240614 12:58:34.616000 19 1167 XCSE 20240614 12:58:34.616000 64 1166 XCSE 20240614 12:58:35.510000 5 1167 XCSE 20240614 13:03:39.416000 38 1167 XCSE 20240614 13:06:13.782000 39 1166 XCSE 20240614 13:06:13.804000 78 1168 XCSE 20240614 13:33:22.116000 41 1170 XCSE 20240614 13:39:44.750000 20 1170 XCSE 20240614 13:39:44.750000 12 1170 XCSE 20240614 13:39:44.750000 59 1169 XCSE 20240614 13:39:44.771000 65 1169 XCSE 20240614 13:51:32.470000 62 1169 XCSE 20240614 13:56:44.347000 1 1169 XCSE 20240614 13:56:44.350000 17 1169 XCSE 20240614 13:56:44.350000 45 1169 XCSE 20240614 13:56:44.351000 50 1168 XCSE 20240614 14:00:07.149000 49 1167 XCSE 20240614 14:07:48.567000 12 1167 XCSE 20240614 14:07:48.567000 64 1166 XCSE 20240614 14:07:48.585000 51 1167 XCSE 20240614 14:13:28.077000 13 1167 XCSE 20240614 14:13:28.077000 35 1170 XCSE 20240614 14:28:09.286000 2 1170 XCSE 20240614 14:28:09.286000 25 1169 XCSE 20240614 14:29:04.784000 13 1169 XCSE 20240614 14:29:04.784000 12 1169 XCSE 20240614 14:29:04.784000 2 1172 XCSE 20240614 14:46:39.968000 5 1174 XCSE 20240614 14:47:01.013000 11 1174 XCSE 20240614 14:47:01.013000 37 1172 XCSE 20240614 14:50:54.557000 15 1172 XCSE 20240614 14:50:54.557000 13 1172 XCSE 20240614 14:50:54.557000 13 1172 XCSE 20240614 14:50:54.557000 77 1170 XCSE 20240614 14:50:54.827000 9 1172 XCSE 20240614 14:56:34.477000 10 1172 XCSE 20240614 14:56:34.491000 65 1171 XCSE 20240614 15:00:39.782000 11 1172 XCSE 20240614 15:04:03.354000 25 1172 XCSE 20240614 15:04:03.354000 50 1171 XCSE 20240614 15:05:18.776000 78 1170 XCSE 20240614 15:08:19.513000 64 1171 XCSE 20240614 15:15:09.368000 63 1170 XCSE 20240614 15:16:08.450000 12 1170 XCSE 20240614 15:16:08.450000 13 1170 XCSE 20240614 15:16:08.450000 58 1169 XCSE 20240614 15:16:12.341000 18 1169 XCSE 20240614 15:16:12.341000 46 1168 XCSE 20240614 15:18:39.406000 4 1168 XCSE 20240614 15:20:58.327000 11 1168 XCSE 20240614 15:20:58.327000 35 1168 XCSE 20240614 15:20:58.327000 50 1167 XCSE 20240614 15:22:22.119000 12 1167 XCSE 20240614 15:22:22.119000 30 1167 XCSE 20240614 15:25:05.521000 11 1170 XCSE 20240614 15:31:12.042000 73 1173 XCSE 20240614 15:40:34.205000 70 1173 XCSE 20240614 15:40:34.209000 10 1174 XCSE 20240614 15:42:35.317000 9 1174 XCSE 20240614 15:42:36.776000 9 1174 XCSE 20240614 15:42:37.833000 50 1174 XCSE 20240614 15:42:38.628000 11 1174 XCSE 20240614 15:42:39.385000 9 1174 XCSE 20240614 15:42:40.442000 11 1174 XCSE 20240614 15:42:41.499000 11 1174 XCSE 20240614 15:42:44.251000 50 1174 XCSE 20240614 15:42:48.644000 9 1174 XCSE 20240614 15:42:55.532000 36 1174 XCSE 20240614 15:43:13.214000 64 1173 XCSE 20240614 15:43:14.200000 10 1173 XCSE 20240614 15:43:14.200000 62 1172 XCSE 20240614 15:43:44.187000 21 1172 XCSE 20240614 15:45:26.231000 53 1172 XCSE 20240614 15:45:26.231000 62 1171 XCSE 20240614 15:46:54.299000 48 1172 XCSE 20240614 15:47:45.646000 2 1172 XCSE 20240614 15:47:45.646000 52 1172 XCSE 20240614 15:47:45.697000 13 1171 XCSE 20240614 15:50:03.235000 13 1171 XCSE 20240614 15:50:03.235000 13 1171 XCSE 20240614 15:50:03.235000 13 1171 XCSE 20240614 15:50:03.235000 25 1171 XCSE 20240614 16:01:30.105000 12 1171 XCSE 20240614 16:01:30.105000 25 1171 XCSE 20240614 16:02:31.826000 12 1171 XCSE 20240614 16:02:31.826000 26 1170 XCSE 20240614 16:03:58.155000 13 1170 XCSE 20240614 16:03:58.155000 13 1170 XCSE 20240614 16:03:58.155000 61 1171 XCSE 20240614 16:04:36.550000 13 1170 XCSE 20240614 16:05:42.717000 13 1170 XCSE 20240614 16:05:42.717000 12 1170 XCSE 20240614 16:05:42.717000 13 1170 XCSE 20240614 16:05:42.717000 13 1170 XCSE 20240614 16:05:42.717000 13 1169 XCSE 20240614 16:09:16.710000 7 1169 XCSE 20240614 16:09:16.710000 6 1169 XCSE 20240614 16:09:16.710000 13 1168 XCSE 20240614 16:13:30.690000 13 1168 XCSE 20240614 16:13:30.690000 13 1168 XCSE 20240614 16:13:30.690000 13 1168 XCSE 20240614 16:13:30.690000 13 1168 XCSE 20240614 16:13:30.690000 13 1168 XCSE 20240614 16:13:30.690000 70 1169 XCSE 20240614 16:21:28.317000 7 1169 XCSE 20240614 16:21:28.317000 38 1168 XCSE 20240614 16:22:29.015000 12 1168 XCSE 20240614 16:22:29.015000 12 1168 XCSE 20240614 16:22:29.015000 13 1168 XCSE 20240614 16:22:29.015000 13 1166 XCSE 20240614 16:25:33.396000 12 1166 XCSE 20240614 16:25:33.396000 12 1166 XCSE 20240614 16:25:33.396000 12 1166 XCSE 20240614 16:25:33.396000 12 1166 XCSE 20240614 16:25:33.396000 12 1166 XCSE 20240614 16:25:33.396000 75 1167 XCSE 20240614 16:30:35.801000 2 1167 XCSE 20240614 16:38:10.160000 129 1166 XCSE 20240614 16:41:54.550000 1 1166 XCSE 20240614 16:41:54.553000 8 1166 XCSE 20240614 16:41:54.553000 114 1166 XCSE 20240614 16:42:10.650000 35 1167 XCSE 20240614 16:43:48.469000 167 1167 XCSE 20240614 16:44:07.921000 63 1167 XCSE 20240614 16:44:07.938000 5 1168 XCSE 20240614 16:44:50.780000 4 1168 XCSE 20240614 16:44:50.780000

