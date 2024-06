Shoals Technologies Group prévoit de lancer sa gamme mondiale de solutions au salon Intersolar Europe

PORTLAND, Tennessee, 17 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shoals Technologies Group, Inc. (Nasdaq : SHLS), un leader mondial spécialisé dans les solutions EBOS (équilibre électrique des systèmes) pour le marché de la transition énergétique, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une gamme complète de solutions système destinées aux promoteurs internationaux et aux entreprises d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction.

Le lancement aura lieu à l’occasion du salon Intersolar Europe qui se tiendra du 19 au 21 juin, où Shoals présentera la gamme de solutions la plus complète du groupe à ce jour, spécialement conçue pour les clients internationaux. Le déploiement comprendra des solutions qui permettent la mise en place de rangées non obstruées, de systèmes agri-solaires, ainsi que de configurations nord-sud, en plus des solutions existantes pour les configurations est-ouest.

Josep Tienda, Vice-Président des ventes internationales chez Shoals explique : « Notre nouvelle gamme de solutions apporte des innovations intéressantes dans le secteur de l’énergie solaire à grande échelle connecté au réseau électrique. Ces nouvelles solutions prêtes à l’emploi ont été mises au point en s’appuyant sur l’expertise que Shoals a développée au cours des deux dernières décennies et elles maintiennent la norme de qualité élevée qu’attendent nos clients. »

Pour développer cette nouvelle gamme de solutions, Shoals a su écouter les clients et les réactions du marché, reconnaissant que le monde de l’énergie solaire à grande échelle est en train d’évoluer. L’équipe chargée de l’innovation a conçu des solutions de produits industrialisés, prêtes à l’emploi, capables de répondre aux besoins actuels et à venir. Les produits de Shoals sont préfabriqués et éliminent la nécessité d’utiliser des connecteurs perçant l’isolation qui ne répondent pas aux normes de qualité strictes des développeurs, nécessaires pour résister au temps et aux conditions météorologiques extrêmes rencontrées dans les systèmes à grande échelle. En plus des versions certifiées à l’international de produits existants proposés aux États-Unis, les innovations de Shoals comprennent :

SuperJumper, une solution préfabriquée pour l’exploitation à domicile. Trenched BLA, pour les applications où un câble porteur est un obstacle. Mini BLA, pour de plus petites installations ou lorsque la topographie impose une configuration segmentée des suiveurs solaires. Smart Combiner, boîtiers qui s’intègrent parfaitement aux systèmes SCADA.

Ces solutions sont prises en charge par la Solution de gestion des câbles de Shoals, un ensemble complet contenant les composants essentiels pour les systèmes de câblage des projets solaires. La solution offre la plus grande facilité d’installation, d’utilisation et d’entretien des systèmes EBOS de l’industrie, établissant ainsi une nouvelle norme.

Outre les nouveaux systèmes, Shoals localise également certaines de ses solutions. Les nouvelles gammes de boîtes de jonction seront fabriquées en Europe et en Australie, ce qui permettra à l’entreprise de proposer des solutions EBOS de pointe et de répondre aux attentes en matière de livraison pour l’Europe, l’Australie et d’autres marchés en expansion.

À propos de Shoals Technologies Group, Inc.

Shoals Technologies Group, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions EBOS (équilibre électrique des systèmes) pour le marché de la transition énergétique. Depuis sa fondation en 1996, la Société a introduit des technologies et des solutions de systèmes innovantes qui permettent à ses clients d’accroître considérablement l’efficacité et la sécurité de leurs installations tout en améliorant la performance et la fiabilité du système. Shoals Technologies Group, Inc. est un leader reconnu dans le secteur de l’énergie renouvelable dont les solutions sont déployées sur plus de 62 GW de systèmes solaires dans le monde. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : https://www.shoals.com/.

Contacts

Relations avec les investisseurs

Matt Tractenberg, VP, Finance et Relations avec les investisseurs

E-mail : investors@shoals.com

Relations avec les médias

Sara Jo Walker

Directrice principale de la communication

(615) 500-4349

Sarajo.walker@shoals.com

Déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les convictions et les hypothèses de la direction de la Société et sur les informations dont elle dispose à l’heure actuelle. Ces déclarations prospectives concernent, entre autres, l’offre de nouveaux produits et les efforts de la Société pour croître et se développer à l’international. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés qui ne sont pas uniquement des déclarations de faits historiques et qui peuvent être identifiées par des termes tels que « anticipe », « croit », « pourrait », « estime », « s’attend à », « a l’intention de », « peut », « prévoit », « potentiel », « prédit », « projette », « cherche », « devrait », « sera », « serait » et des expressions similaires, ainsi que les négations de ces termes.

Ces déclarations prospectives impliquent des risques identifiés et non identifiés, des incertitudes et d’autres facteurs en raison desquels les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société pourraient à l’avenir différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les principaux facteurs susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats réels et les attentes de la Société, comprennent notamment les suivants : notre expansion en dehors des États-Unis pourrait nous exposer à des risques commerciaux, financiers, réglementaires et concurrentiels supplémentaires ; une nouvelle augmentation des taux d’intérêt ou une réduction de la disponibilité des incitations fiscales ou des capitaux d’emprunt pour les projets sur les marchés financiers mondiaux pourrait rendre difficile pour les clients finaux le financement du coût d’un système d’énergie solaire et pourrait réduire la demande pour les produits de la Société ; des défauts ou des problèmes de performance de nos produits ou de leurs pièces, y compris ceux liés à la rétraction excessive de l’isolation des fils, pourraient entraîner une perte de clientèle, une atteinte à la réputation et une diminution des recettes, et pourraient avoir un effet négatif important sur nos activités, notre situation financière et nos résultats d’exploitation ; nous pouvons subir des retards, des interruptions, des problèmes de contrôle de la qualité ou de réputation dans nos opérations de fabrication, en partie en raison de la concentration de nos fournisseurs ; le marché de nos produits est concurrentiel, et nous pouvons être confrontés à une concurrence accrue du fait que des concurrents nouveaux et existants introduisent des solutions et des composants de systèmes EBOS, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur nos résultats d’exploitation et notre part de marché ; des développements dans les technologies alternatives peuvent avoir un effet négatif important sur la demande pour les produits de la Société ; et si la demande pour les projets d’énergie solaire ne continue pas à augmenter ou augmente à un rythme plus lent que celui prévu par la Société, celle-ci ne pourra peut-être pas atteindre le niveau de croissance qu’elle prévoit et son activité pourra en pâtir.

Ces facteurs de risque, ainsi que d’autres facteurs importants, sont décrits plus en détail dans le dernier Rapport annuel de la Société inclus dans le Formulaire 10-K et les Rapports trimestriels suivants dans le Formulaire 10-Q et d’autres documents déposés auprès de la Commission des opérations de bourse (SEC) et sont susceptibles d’entraîner des différences entre les résultats réels et les attentes. Compte tenu de ces incertitudes, il vous est recommandé de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives. En outre, les déclarations prospectives représentent les convictions et les hypothèses de la direction de la Société uniquement à la date de ce rapport. Vous devez lire ce rapport en sachant que les résultats réels de la Société à l’avenir peuvent être substantiellement différents de ceux qu’elle prévoit.

Sauf si la loi l’exige, la Société n’est pas tenue de mettre à jour ces déclarations prospectives, ni d’actualiser les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer substantiellement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à l’avenir.