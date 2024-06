Les résultats actualisés de l’étude CAPTIVATE la Phase 2 démontrent les avantages cliniques durables d’IMBRUVICA® (ibrutinib) à durée fixe associé au venetoclax dans un traitement de première intention pour les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique, y compris ceux présentant une maladie à haut risque

Au bout de 5 ans, 67 pour cent des patients ne présentaient aucune progression de la maladie et la survie globale était de 96 pour cent pour tous les patients traités 1



BEERSE, BELGIQUE, 17 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, une société de Johnson & Johnson, a annoncé aujourd’hui une mise à jour des résultats de l’étude CAPTIVATE la Phase 2 évaluant IMBRUVICA® (ibrutinib) sur une durée fixe (FD) associé au venetoclax (I+V) chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) non précédemment traités.1 Au bout de 5,5 ans de suivi, le protocole sur une durée fixe continue de présenter une survie sans progression de la maladie (PFS) cliniquement significative, à la fois dans la population globale et chez les patients présentant des caractéristiques génomiques à haut risque.1 Ces données ont fai’ l'o’jet d'une présentation orale lors de la réunion annuelle de 2024 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) (extrait N’7009) qui s'est tenue à Chicago du 31 mai’au 4 juin et d'une présentation en rappel lo’s du congrès de l'European Hematology Association (EHA) (poster N°P675) qui s’est déroulé à Madrid, en Espagne, du 13 au 16 juin 2024.1

« Après plus de cinq ans, les résultats de l’étude CAPTIVATE confirment le bénéfice durable de l’association sur une durée fixe de ’'ibrutinib et du venetoclax dans un traitement de première intention pour les patients atteints de LLC, y compris chez ceux présentant des caractéristiques génomiques à plus haut risque », a déclaré Paolo Ghia MD, Università Vita-Salute San Raffaele et IRCCS Ospedale San Raffaele, Milan, Italie, investigateur de’l'étude.‡ « Ce protocole entièrement oral, sans chimiothérapie et sur une durée fixe offre aux patients éligibles l’avantage d’un intervalle prolongé sans traitement tout en maintenant efficacement leur maladie sous contrôle. »

Les derniers résultats de l’étude multicentrique CAPTIVATE la Phase 2 ont montré qu’après un suivi médian de 61,2 mois, 67 pour cent (intervalle de confiance de 95 pour cent [IC] : 59-74) des 159 patients traités à l’I+V sur une durée fixe ne connaissaient pas de progression de la maladie et étaient en vie 5 ans après.1 Notamment, la survie sans progression de la maladie médiane n’était pas atteinte même après 5,5 ans de suivi, ce qui indique un contrôle soutenu de la maladie.1 Le taux de survie globale à 5 ans était de 96 pour cent pour tous les patients traités, tandis que ceux qui présentaient des caractéristiques génomiques à haut risque (del(17p)/TP53 muté ou caryotype complexe) affichaient un taux de survie globale de 90 pour cent (IC de 95 pour cent : 77-96), contre 100 pour cent pour ceux qui ne présentaient pas ces caractéristiques.1 En outre, les patients ayant atteint le statut de maladie résiduelle minimale indétectable (MRMi) dans le sang et la moelle osseuse ont obtenu de meilleurs résultats.1 Les patients présentant une MRMi dans la moelle osseuse trois mois après la fin du traitement (EoT+3 mois) avaient un taux de survie sans progression de la maladie à 5 ans de 84 pour cent (IC de 95 pour cent : 73-90), contre 50 pour cent (IC de 95 pour cent : 36-62) pour ceux ne présentant pas une MRMi dans la moelle osseuse 3 mois après la fin du traitement.1

Sur le nombre limité de patients en rechute après un traitement d’I+V sur une durée fixe, un traitement ultérieur avec des protocoles à base d’ibrutinib a permis d’obtenir des réponses durables avec un profil de sécurité acceptable, même chez les patients présentant des caractéristiques génomiques à haut risque.1 Sur les 61 patients présentant une progression de la maladie après un traitement d’I+V sur une durée fixe, 32 ont entamé un traitement ultérieur avec de’l'ibrutinib en monothérapie (n=25) ou de l’I+V sur une durée fixe (n=7).1 Après une durée médiane de 21,9 mois de traitement avec ’e l'ibrutinib en monothérapie, 86 pour cent des patients ont obtenu une réponse globale partielle ou meilleure. Après une période médiane de 13,8 mois de reprise de traitement à l’I+V sur une durée fixe, le taux de réponse globale (ORR) était de 71 pour cent.1

Lors d’un suivi plus long, 18 tumeurs malignes secondaires sont apparues chez 13 patients et, dans l’ensemble, aucun nouveau signal de sécurit’ n'a été observé pour l’I+V sur une durée fixe de’uis l'analyse précédente.1 Les effets indésirables (EI) au cours du traitement ultérieur étaient conformes aux profils de sécurité conn’s pour l'ib’utinib et l'I+V en monothérapie.1 Les EI les plus fréquents pendant la reprise de traitement avec des prot’coles à base d'ibrutinib, survenus chez au moins 10 pour cent des patients traités à l’ibrutinib en monothérapie ou au moins 2 patients traités à l’I+V étai’nt la diarrhée, l'hypert’nsion, la pyrexie, l'infection des voies respiratoires supérieures et les nausées, des EI graves ayant été rapportés chez cinq patients.1

Résultats de la courbe d’extrapolation du délai de six ans avant le prochain traitement pour l’étude GLOW la Phase 3

Les données les plus récentes sur les preuves à long terme concernant la durée de l’effet thérapeutique associé au traitement à l’I+V sur une durée fixe chez les patients atteints de LLC non précédemment traités comprennent 57 mois de suivi.2 Une extrapolation au-delà des données disponibles sur le temps jusqu’au prochain traitement (TTNT) a été effectuée pour estimer le nombre de patients q’i n'auraient pas ’esoin d'un traitement ultérieur après six ans et les résultats ont été prés’ntés lors d'une présentation sous for’e de poster à l'occasion de l’EHA’(poster N°P699).2 L'’xtrapolation indique qu'au bout de six ans, environ 87 pour cent des patients traités ’ l’I+V sur une durée fixe n'’uront probablement pas besoin d'un traitement de deuxième ligne.2 Ces ’ésultats suggèrent la possibilité d'une longue période sans traitement pour les patients atteints de LLC traités à l’I+V sur une durée fixe dans le cadre du traitement de première ligne.2

« L’ibrutinib est le seul inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton disponible à la fois comme traitement sur une durée fixe et comme traitement continu de la leucémie lymphoïde chronique et c’est le médicament de sa catégorie qui a fait l’objet de l’étude la plus complète », a déclaré Edmond Chan, MBChB, M.D. (Res), EMEA Therapeutic Area Lead Haematology, Johnson & Johnson Innovative Medicine. « Les dernières données présentées à l’EHA renforcent notre engagement à faire progresser les soins aux patients grâce à des thérapies innovantes, telles que l’ibrutinib, qui peuvent être adaptées à l’évolution des besoins et des préférences des patients. »

« Chez Johnson & Johnson, notre objectif ultime est d’éliminer le cancer du sang et l’impact transformateur que les protocoles à base d’ibrutinib continuent d’avoir sur les résultats des patients nous inspirent », a déclaré Mark Wildgust, PhD, vice-président, Global Medical Affairs, Oncology, Johnson & Johnson Innovative Medicine. « Près de 300 000 patients dans le monde ont été traités avec l’ibrutinib et les derniers résultats démontrent que les patients atteints de LLC obtiennent des réponses profondes et durables qui se traduisent par de longues périodes sans traitement avec le protocole appliqué sur une durée fixe. »

À propos de CAPTIVATE

L’étude CAPTIVATE la Phase 2 ( NCT02910583 ) a évalué des patients adultes atteints de LLC non précédemment traités et âgés de 71 ans ou moins, y compris des patients présentant une maladie à haut risque, au sein de deux cohortes : une cohorte basée sur la MRM (n = 43 ; âge médian, 58 ans) et une cohorte basée sur la durée fixe (n = 159 ; âge médian, 60 ans).1,3,4 Les patients de la cohorte basée sur la durée fixe ont reçu trois cycles d’ibrutinib pendant la période d’introduction suivis de 12 cycles d’I+V (ibrutinib oral [420 mg/j] ; vénétoclax oral [augmentation de la dose sur cinq semaines jusqu’à 400 mg/j]) et le critère d’évaluation principal était le taux de rémission complète.3 Au sein de la cohorte basée sur la MRM, après la fin du traitement de 3 cycles d’ibrutinib pendant la période d’introduction suivis de 12 cycles d’I+V, les patients présentant une MRMi confirmée ont été randomisés pour recevoir un traitement en double aveugle avec placebo ou de l’ibrutinib en continu.3 Le critère d’évaluation principal était la survie sans maladie à un an.3

À propos de l’étude GLOW

L’étude GLOW ( NCT03462719 ) est un essai de a la Phase 3 randomisée et ouverte qui’évalue l’efficacité et l'innocuité de l’I+V sur une durée fixe en première’intention par rapport au chlorambucil associé à l'obinutuzumab chez des patients adultes atteints de LLC (a) âgés de 65 ans ou plus ou (b) âgés de 18 à 64 ans avec un score CIRS supérieur à six ou une clairance de la créatinine inférieure à 70 ml/min et souff’ant d’une maladie active nécessitant un traitement selon les critères de l'International Workshop on CLL.

À propos de la courbe d’extrapolation TTNT à 6 ans de l’étude GLOW

L’extrapolation à six ans a été réalisée en appliquant des fonctions de distribution de survie aux données TTNT de Kaplan-Meier pour l’I+’ de l'étude GLOW (TTNT étant le temps ’coulé jusqu'au traitement ultérieur).2 Les distributions de survie décrivent la probabilité’de ne ’as subir d'évén’ment (c'est-à-dire le début d'un traitement anticancéreux ultérieur) au fil du temps2 Les modèles paramétriques exponentiels, Weibull, Gompertz, log-logistique, log-normal, Gamma et Gamma généralisé ont été appliqués pour cette analyse, c’n’ormément aux recommandations de l'unité d'aide à la décision technique du National Institute for Health and Care’Excellence (NICE).2 Pour chaque distribution, l'adéquation ave’ les do’nées observées a été é’aluée par le critère d'information d'Akaike (AIC) et le critère d'information de Bayes (BIC).2 Lors de l'évaluation de la distribution la mieux adaptée aux données, les critères AIC et BIC ont été utilisés et une inspection visuelle a été effectuée.2 L'extrapolation a été réalisée en utilisant les données disponibles au moment de l'analyse (suivi à 46 mois).2

À propos de l’ibrutinib

L'ibrutinib est un médicament oral à prise unique quotidienne développé et commercialisé conjointement par Janssen Biotech, Inc. et Pharmacyclics LLC, une société du groupe AbbVie.6 L'ibrutinib bloque la protéine de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), dont les cellules B normales et anormales, y compris certaines cellules cancéreuses, ont besoin pour se multiplier et se propager.7 En bloquant la BTK, l'ibrutinib peut contribuer à éloigner les cellules B anormales de leur environnement nourricier et à inhiber leur prolifération.8

L'ibrutinib est approuvé dans plus de 100 pays et a été utilisé pour traiter près de 300 000 patients dans le monde entier.9 Plus de 50 essais cliniques parrainés par l'entreprise, dont 18 études de la Phase 3, sur une période de 11 ans, ont évalué l'efficacité et l’innocuité de l'ibrutinib.5,10 En octobre 2021, l'ibrutinib a été ajouté à la liste des médicaments essentiels (LME) de l'Organisation mondiale de la santé qui fait référence aux médicaments qui répondent aux priorités mondiales en matière de santé et qui devraient être disponibles pour tous à un prix abordable.11

L’ibrutinib a été approuvé pour la première fois par la Commission européenne (CE) en 2014 et les indications approuvées à ce jour sont les suivantes5 :

En monothérapie ou en association avec le rituximab, l’obinutuzumab ou le vénétoclax pour le traitement des patients adultes atteints de LLC non précédemment traitée.

En monothérapie ou en association avec la bendamustine et le rituximab (BR) pour le traitement des patients adultes atteints de LLC ayant reçu au moins un traitement antérieur.

En monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d’un lymphome à cellules du manteau (LCM) en rechute ou réfractaire (R/R).

En monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de la macroglobulinémie de Waldenström (MW) ayant reçu au moins un traitement antérieur, ou comme traitement de première intention pour les patients pour qui l’immunochimiothérapie n’est pas adaptée. En association avec le rituximab pour le traitement des patients adultes atteints de MW.

Pour une liste complète des effets indésirables et des informations sur la posologie et l’administration, les contre-indications et les autres précautions d’emploi de l’ibrutinib, veuillez-vous référer au Résumé des caractéristiques du produit .

À propos de la leucémie lymphoïde chronique

La LLC est typiquement un cancer du sang à croissance lente des globules blancs.12 L'incidence globale de la LLC en Europe est d'environ 4,92 cas pour 100 000 personnes par an et elle est environ 1,5 fois plus fréquente chez les hommes que chez les femmes.13 La LLC est principalement une maladie des personnes âgées, avec un âge médian de 72 ans au moment du diagnostic.14 Bien que les résultats pour les patients se soient considérablement améliorés au cours des dernières décennies, la maladie se caractérise toujours par des épisodes consécutifs de progression de la maladie et la nécessité d'un traitement.15 Les patients se voient souvent prescrire plusieurs lignes de traitement lorsqu'ils rechutent ou deviennent résistants aux traitements.16

À propos de Johnson & Johnson

Chez Johnson & Johnson, nous pensons que la santé est essentielle. Nous sommes force d’innovation dans le domaine des soins de santé et nous bâtissons un monde où les maladies complexes sont évitées, traitées et guéries, où les traitements sont plus intelligents et moins invasifs et où les solutions sont personnalisées. Grâce à notre expertise en matière d’innovation au service de la médecine et de technologie médicale, nous sommes particulièrement bien placés pour apporter un souffle nouveau à l’ensemble des solutions de santé d’aujourd’hui afin de réaliser les percées de demain et d’avoir un profond effet sur la santé de l’humanité.

En savoir plus sur https://www.jnj.com/ ou sur www.janssen.com/johnson-johnson-innovative-medicine . Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Research & Development, LLC, Janssen Biotech, Inc., Janssen-Cilag International NV, Janssen-Cilag Limited et Janssen Global Services, LLC sont des sociétés de Johnson & Johnson.

‡Le Docteur Ghia a fourni des services de consultation, de conseil et de porte-parole à Johnson & Johnson ; il n’a reçu aucune rémunération pour des travaux en lien avec les médias.

Mises en garde relatives aux énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » tels que définis par la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, relatifs au développement du produit et les avantages potentiels et l’impact thérapeutique de l’ibrutinib. Il est conseillé au lecteur de ne pas s’y fier indûment. Ces énoncés reposent sur les attentes actuelles d’événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des projections de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Research & Development, LLC, Janssen Biotech, Inc., Janssen-Cilag International NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Global Services, LLC et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes incluent, de manière non exhaustive, les défis et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, y compris l’incertitude du succès clinique et de l’obtention des autorisations réglementaires, l’incertitude du succès commercial, les difficultés et retards de fabrication, la concurrence, y compris les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents, les contestations de brevets, les problèmes d’efficacité ou de sécurité des produits entraînant des rappels de produits ou des mesures réglementaires, les changements de comportement et les habitudes de dépenses des acheteurs de produits et services de soins de santé, les modifications des lois et réglementations applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé et les tendances à la maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs peuvent figurer dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, y compris dans les sections intitulées « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » et « Rubrique 1A. Facteurs de risque » et dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-Q et autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des exemplaires de ces documents sont disponibles en ligne à l’adresse www.sec.gov, www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Aucune des sociétés pharmaceutiques suivantes ne s’engage à mettre à jour les énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs : Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Research & Development, LLC, Janssen Biotech, Inc., Janssen-Cilag International NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Global Services, LLC et Johnson & Johnson.

