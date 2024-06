Schouw & Co. aktietilbagekøbsprogram, uge 24 2024

Den 4. marts 2024 iværksatte Schouw & Co. et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 13 af 1. marts 2024. I henhold til programmet vil Schouw & Co. i perioden fra 4. marts 2024 til 31. december 2024 købe egne aktier for et maksimalt beløb på 200 mio. kr.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 ("Safe Harbour”-reglerne).

Handelsdag Antal aktier Gennemsnitlig kurs Beløb Akkumuleret indtil 7/6 2024 115.500 539,97 62.366.939 mandag 10. juni 2024 1.500 567,62 851.430 tirsdag 11. juni 2024 1.600 563,72 901.952 onsdag 12. juni 2024 1.700 561,50 954.550 torsdag 13. juni 2024 1.700 566,33 962.761 fredag 14. juni 2024 1.600 562,05 899.280 I perioden 10/6 2024 - 14/6 2024 8.100 564,19 4.569.973 Samlet i perioden 4/3 2024 - 14/6 2024 123.600 541,56 66.936.912 Ved periodens udløb ejer Schouw & Co. 1.734.526 stk. egne aktier svarende til 6,94% af det samlede antal udstedte aktier på 25.000.000 stk.

