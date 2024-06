EGIDE : Report de la publication du rapport financier annuel 2023 et de l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires

Bollène, 17 juin 2024 – 18h30 (CET)

Communiqué de presse

Report de la publication du rapport financier annuel 2023

et de l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce aujourd'hui le report de la publication de son rapport financier annuel 2023 ainsi que de l'Assemblée Générale Mixte.

Prévue le 31 mai 2024, la publication du rapport financier annuel 2023 a été reportée afin de permettre aux Commissaires aux Comptes de finaliser leurs travaux d'audit dans les meilleures conditions possibles. Soucieux de fournir une information financière la plus complète et fiable possible à ses actionnaires, le Conseil d'Administration du Groupe Egide a pris la décision de privilégier la qualité et la rigueur des contrôles au calendrier initialement fixé.

Par conséquent, l'Assemblée Générale Mixte, initialement prévue le 27 juin 2024, est reportée au 25 juillet 2024. Cette nouvelle date permettra aux actionnaires de prendre connaissance du rapport financier annuel 2023 avant l'assemblée.

Le Groupe Egide tient à informer ses actionnaires que la nouvelle date de publication du rapport financier annuel 2023 leur sera communiquée dès que celle-ci sera confirmée.

Tous les documents nécessaires à la préparation de l'Assemblée Générale Mixte du 25 juillet prochain seront également mis à leur disposition dans les meilleurs délais.

Le Conseil d'Administration présente ses excuses pour la gêne occasionnée par ces reports et remercie les actionnaires de leur compréhension.

CALENDRIER FINANCIER

Rapport Annuel Financier : Diffusion prévue avant le 15 juillet 2024

Chiffre d’affaires semestriel : 16 juillet 2024

Assemblée Générale : 25 juillet 2024

CONTACTS

EGIDE – Philippe Bringuier – Directeur Général & Directeur Financier - +33 4 90 30 35 94 – pbringuier@fr.egide-group.com

FIN’EXTENSO – Isabelle Aprile - Relations Presse - +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr

A propos du Groupe EGIDE - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boîtiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

