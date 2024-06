Quadient SA - Adoption de toutes les résolutions par l’Assemblée générale mixte du 14 juin 2024

Adoption de toutes les résolutions par l’Assemblée générale mixte du 14 juin 2024

Paris, le 17 juin 2024

Quadient (Euronext Paris : QDT) est une société française spécialisée dans l’automatisation intelligente des processus. Elle génère environ 15 % de son chiffre d’affaires en France et est principalement exposée à l’Amérique du Nord où elle a réalisé 57 % de son chiffre d’affaires lors de l’exercice 2023. Forte de trois activités synergétiques et d’un modèle principalement sous forme d’abonnement, la Société génère 70 % de son chiffre d’affaires sous forme de revenus récurrents. À la suite de la conclusion de sa stratégie Back to Growth, annoncée en mars 2024, Quadient va publier son nouveau plan stratégique le 19 juin 2024. Retrouvez tous les détails sur le site internet du Groupe : Capital Markets Day.

L’Assemblée générale mixte de Quadient (Euronext Paris : QDT) s’est déroulée le 14 juin 2024 sous la présidence de Monsieur Didier Lamouche. L’ensemble des résolutions qui étaient soumises au vote ont été adoptées par les actionnaires, avec un taux de participation de 74,19 % (quorum pour les résolutions à caractère ordinaire et extraordinaire).

L’Assemblée générale a approuvé le renouvellement des mandats d’administrateur pour une durée de trois ans de Madame Hélène Boulet-Supau, Messieurs Geoffrey Godet, Richard Troksa et de Vincent Mercier pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2025. L’Assemblée générale a également approuvé la cooptation puis le renouvellement du mandat d’administrateur pour une durée de trois ans de Bpifrance Investissement, représenté par Emmanuel Blot.

A l’issue de l’Assemblée générale lors d’une réunion qui s’est tenue le jour même, le Conseil d’administration a renouvelé le mandat de Directeur Général de Geoffrey Godet pour la durée de son mandat d’administrateur et a arrêté la composition des comités.

Ainsi, la composition du Conseil d’administration et des comités est la suivante :

Didier Lamouche, administrateur et président du Conseil d’administration ;

Geoffrey Godet, administrateur et Directeur Général ;

Martha Bejar, administratrice et présidente du comité des nominations et des rémunérations ;

Hélène Boulet-Supau, administratrice et présidente du comité d’audit ;

Richard Troksa, administrateur et président du comité stratégie & ESG ;

Bpifrance Investissement, représenté par Emmanuel Blot, administrateur et membre du comité stratégie et ESG ;

Éric Courteille, administrateur et membre des comités d’audit et stratégie & ESG ;

Paula Felstead, administratrice et membre du comité d’audit ;

Vincent Mercier, administrateur et membre du comité des nominations et des rémunérations ;

Nathalie Wright, administratrice et membre des comités stratégie & ESG et des nominations et des rémunérations ;

Valérie Colin, administratrice représentante des salariés ;

Christophe Liaudon, administrateur représentant des salariés.

L’Assemblée générale a également approuvé les éléments de rémunération de l’exercice 2023 ainsi que la politique de rémunération pour l’exercice 2024 du Président du conseil d’administration, du Directeur Général et de l’ensemble des administrateurs.

En outre, l’Assemblée générale a approuvé la nomination de Ernst & Young et Autres et de Mazars S.A. en qualité de Commissaires aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité.

L’Assemblée générale a également renouvelé l’ensemble des délégations de compétence et autorisations financières consenties au Conseil d’administration. Par ailleurs, l’Assemblée générale a approuvé le versement en numéraire d’un dividende de 0,65 euro par action. Le dividende sera payé en une seule fois le 7 août 2024.

Les résultats consolidés des votes sont disponibles sur le site internet de Quadient dédié aux Relations Investisseurs (https://invest.quadient.com/fr/assemblees-generales).

Agenda

Le 23 septembre 2024, Quadient publiera ses résultats du premier semestre 2024.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com/.

Contacts

Catherine Hubert-Dorel, Quadient

+33 (0)1 45 36 30 56

c.hubert-dorel@quadient.com

financial-communication@quadient.com







Caroline Baude, Quadient

+33 (0)1 45 36 31 82

c.baude@quadient.com OPRG Financial

Isabelle Laurent / Fabrice Baron

+33 (0)1 53 32 61 51 /+33 (0)1 53 32 61 27

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr

fabrice.baron@oprgfinancial.fr

Pièce jointe