EUROAPI et Priothera signent un accord de CDMO pour un projet en oncologie

EUROAPI et Priothera, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans les molécules pour le traitement des hémopathies malignes et pour l’amélioration des thérapies cellulaires CAR-T, ont signé un contrat de cinq ans

EUROAPI va développer et industrialiser le procédé de fabrication d’une molécule complexe innovante destinée à traiter les cancers du sang

Paris – Le 18 juin 2024 – EUROAPI annonce aujourd’hui la mise en œuvre d’un accord de développement et de fabrication d’une durée de cinq ans avec Priothera, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans les molécules pour le traitement des hémopathies malignes et pour l’amélioration des thérapies cellulaires CAR-T. Priothera est basée à Dublin (Irlande) et dispose d’une filiale en France, à Saint-Louis (Haut-Rhin).

Dans le cadre de cette collaboration, EUROAPI va développer et industrialiser le procédé de fabrication du mocravimod, une molécule innovante en oncologie, via son activité de Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO). Ce projet sera mené sur le site d’EUROAPI à Budapest, son centre d’excellence pour la chimie complexe.

« L’oncologie est un segment majeur pour l’activité CDMO d’EUROAPI. Signer cet accord de développement et de fabrication avec Priothera démontre notre capacité à nous adapter aux exigences dans les domaines de l’innovation de pointe et de la qualité », indique Cécile Maupas, Directrice du CDMO d’EUROAPI. « Ce contrat témoigne également de la reconnaissance du vaste éventail de technologies d’EUROAPI et de ses capacités à répondre, selon différentes modalités, à une demande croissante. »

« Avoir EUROAPI comme partenaire commercial pour la fabrication apporte une valeur substantielle à Priothera, qui est en train d’accélérer la fin du développement de mocravimod dans le cadre d’une étude clinique internationale de phase 3, avec pour objectif une approbation et une commercialisation du traitement au niveau mondial d’ici à 2027 », indique Florent Gros, co-fondateur et Directeur général de Priothera.

Mocravimod est un modulateur récepteur S1P1 développé comme traitement d’appoint et d’entretien dans les cancers du sang, dans le but de réduire les rechutes et d’augmenter la survie des patients. Il est développé dans le cadre d’une étude internationale de phase 3 incluant environ 250 adultes atteints de leucémie myéloïde aiguë, menée actuellement aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. L’EMA et la FDA américaine lui ont accordé le statut de médicament orphelin.

L’oncologie est un marché mondial en croissance : les dépenses de traitement du cancer devraient atteindre 375 milliards de dollars d’ici à 2027 dans le monde, en hausse par rapport aux 196 milliards de dollars de 20222. D’après l’Institut national du Cancer des Etats-Unis, environ 1,6% des hommes et des femmes seront diagnostiqués d’une leucémie au cours de leur vie3.

À propos d’EUROAPI

EUROAPI s'attache à réinventer des solutions de principes actifs pour répondre durablement aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. Nous sommes un leader mondial des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200 références en portefeuille, offrant une large gamme de technologies, tout en développant des molécules innovantes grâce à notre organisation Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

Agir pour la santé en permettant l'accès aux thérapies essentielles motive chaque jour nos 3 650 personnes. Grâce à de solides capacités de recherche et développement et à six sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI assure une fabrication de principes actifs de la plus haute qualité et fournit des clients dans plus de 80 pays. Le Groupe est coté sur Euronext Paris ; code ISIN : FR0014008VX5 ; mnémonique : EAPI). Rendez-vous sur notre page : www.euroapi.com pour plus d’informations et suivez notre page LinkedIn.

À propos de Priothera

Priothera est à la pointe du développement des modulateurs récepteurs S1P par voie orale pour le traitement des hémopathies malignes et pour l’amélioration des thérapies cellulaires CAR-T. Les modulateurs récepteurs S1P sont connus pour réduire considérablement la sortie des cellules T des tissus lymphatiques. Mocravimod augmente les bénéfices de la greffe chez les patients traités par greffe de cellules souches hématopoïétiques tout en luttant contre la maladie du greffon contre l’hôte.

Priothera a été fondée en 2020 par une équipe expérimentée de spécialistes du développement des médicaments. Elle est basée à Dublin, en Irlande, et possède une filiale opérationnelle à Saint-Louis, en France. L’entreprise est soutenue par les investisseurs internationaux fondateurs Fountain Healthcare Partners (Dublin, Irlande), des fonds gérés par Tekla Capital Management, LLC (Boston, Massachusetts), HealthCap (Stockholm, Suède), EarlyBird Venture Capital (Berlin, Allemagne), ainsi que par des financements non-dilutifs sous forme de prêts de la Banque européenne d’investissement via son Venture Debt Instrument, et Bpifrance (Bpifrance Grand Est) sous la forme d’un prêt Innovation R&D.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre page : www.priothera.com ou suivez Priothera sur LinkedIn www.linkedin.com/company/priothera/

Déclarations prospectives EUROAPI

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective et ne constituent pas des données historiques. Ces informations prospectives sont fondées sur des opinions, des projections et des hypothèses récentes, y compris, mais sans s’y limiter, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe, les résultats financiers et non financiers futurs et l'environnement dans lequel le Groupe opère, ainsi que les événements, les opérations, le développement de services ou produits futurs et potentiels. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les verbes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « entendre », « estimer », « prévoir » et d’autres expressions similaires. Les informations et déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures, et sont soumises à des risques, connus ou non, des incertitudes et d’autres facteurs, dont un grand nombre sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe. Ceci a pour effet que les résultats, les performances ou les réalisations, ainsi que les résultats du secteur ou d’autres événements peuvent différer sensiblement de ceux décrits ou suggérés par lesdites informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont indiqués et détaillés dans le chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 5 avril 2024. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément tout engagement ou obligation de corriger ou de mettre à jour les informations prospectives qui y sont présentées afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

1 sphingosine-1-phosphate

2 Source : données Iqvia, https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports-and-publications/reports/global-oncology-trends-2023

3 Source : SEER Cancer Stat Facts: Leukemia. National Cancer Institute. Bethesda, MD, https://seer.cancer.gov/statfacts/html/leuks.html

