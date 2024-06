Telenor Group forsterker og utvider sitt strategiske samarbeid med AWS for å befeste sin nasjonale posisjon for skyløsninger

(København – TM Forum DTW Ignite – 18. juni 2024): Telenor Group kunngjør i dag at selskapet utvider sitt samarbeid med Amazon Web Services (AWS) for å styrke sin nasjonale posisjon innen skyløsninger gjennom AWS sin teknologi, og vil utnytte Telenors strategiske investering i Skygard. Skygard er toppmoderne sikre og energieffektive datasentre som Telenor i disse dager bygger sammen med sine partnere i Norge.

I løpet av det første året med det utvidede samarbeidet, vil Telenor investere omtrent 100 millioner NOK i sine suverene skyløsninger ved å bruke AWS og Skygards toppmoderne datasentre. Telenor og AWS vil samarbeide om å tilby skyløsninger til norske bedriftskunder som dekker deres høye krav for suverenitet og sikkerhet. Telenor vil også utnytte muligheten for å bruke den samme AWS-infrastrukturen til å drifte sine interne løsninger i samsvar med norske regulatoriske krav.

Som den eneste virkelig nordiske teleoperatøren vil Telenor akselerere moderniseringen av telekommunikasjonsindustrien ved å øke fotavtrykket sitt innen skytjenester i Telenor Sverige, ved hjelp av avansert og sikker skyteknologi fra AWS. Telenor vil også utvide samarbeidet til Finland. Moderniseringsprogrammet vil transformere nåværende IT- og teknologi-infrastruktur og datasenterkostnader, samtidig som kundenes opplevelse forbedres gjennom bedre ytelse og raskere tid til markedet – alt mens de høyeste krav til sikkerhet oppfylles.

"Telenor styrker sitt samarbeid med AWS for å drive vår neste vekst- og innovasjonsbølge," sier Amol Phadke, Executive Vice President og teknologidirektør i Telenor. "Ved å bygge på vår nasjonale posisjon vil Telenor låse opp nye muligheter for å drive verdi for våre kunder og samfunnet for øvrig."

"Telenor og AWS har en felles forpliktelse til innovasjon", sa Jan Hofmeyr, VP AWS EC2 Edge. "Vi er glade for å styrke vårt samarbeid ved å akselerere Telenors skytransformasjon på AWS, og modernisere Telenors datasentre med AWS-infrastruktur, som starter i Sverige og Finland."

Pressekontakt:

David Fidjeland | Informasjonssjef, Telenor Group

+47 93 46 72 24 | david.fidjeland@telenor.com