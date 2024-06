CHEOPS TECHNOLOGY FRANCHIT LE CAP DES 200 MILLIONS D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ

NOMME YVES PELLEMANS DIRECTEUR GENERAL DÉLÉGUÉ

ET CRÉE UNE NOUVELLE BUSINESS UNIT IA & DATA ANALYTICS





Canéjan, le 18 juin 2024





Une nouvelle étape de croissance grâce à des technologies souveraines adaptées aux enjeux de nos clients

CHEOPS TECHNOLOGY annonce aujourd’hui avoir franchi au 30 avril 2024 la barre des 200 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé sur douze mois. L’entreprise atteint cet objectif avec un an d’avance sur son plan stratégique Horizon 2030. Ce succès illustre la forte dynamique de croissance auprès des 2 000 clients de l’entreprise – PME, ETI, établissements publics et collectivités locales – pour lesquels CHEOPS TECHNOLOGY développe des services numériques souverains innovants et adaptés à leurs enjeux : cloud souverain #iCod, solution souveraine en cybersécurité #CyberPatriot, plateforme collaborative #MailinFrance. Cette stratégie se concrétisera également par la prochaine obtention de la certification SecNumCloud et/ou équivalent européenne EUCS.

Une nouvelle offre pour démocratiser l’IA et la Data Analytics auprès de nos clients

Alors que seulement 15% des PME et ETI françaises ont aujourd’hui recours à l’IA, CHEOPS TECHNOLOGY entend renforcer et démocratiser l’utilisation des données et de l’IA auprès de ses clients. CHEOPS TECHNOLOGY annonce pour cela la création d’une nouvelle Business Unit « Data Analytics ». Cette entité se concentrera sur le déploiement de solutions de valorisation des données, de calcul et d'IA (Prédictive et LLM). Elle permettra notamment de lever les freins techniques, opérationnels et financiers, ouvrant ainsi la voie à une utilisation généralisée de l'IA pour nos clients PME, ETI, établissements publics et collectivités locales.

Grâce à cette Business Unit, CHEOPS TECHNOLOGY figurera parmi les entreprises capables de fournir l’ensemble des services et solutions permettant de capter, produire, protéger et valoriser les données de ses clients tout en garantissant souveraineté, traçabilité et sécurité.

Une offre de Cloud dédiée à ce type d’applications sera proposée d’ici la fin de l’année 2024 à nos clients, grâce à des discussions avancées avec deux leaders mondiaux des infrastructures dédiées au High Performance Computing (HPC) et à l’IA.

La nomination d’un expert reconnu au niveau national au poste de Directeur Général Délégué

CHEOPS TECHNOLOGY annonce la nomination d’Yves PELLEMANS au poste de Directeur Général Délégué. Il apportera son expérience acquise en tant que Chief Technical Officer et Directeur de département Data Analytics d’une des grandes entreprises du secteur en France. Yves PELLEMANS est un expert reconnu du Cloud, de la Data et de l’IA.

Nicolas LEROY-FLEURIOT, Président-Directeur général de CHEOPS TECHNOLOGY, déclare : « le franchissement de la barre des 200 millions d’euros de chiffre d’affaires couronne la stratégie d’innovations fortes déployée ces dernières années. Elle confirme notre positionnement de partenaire de tout premier plan pour la transformation numérique des PME, des ETI et des établissements publics.

Je suis très enthousiaste à l’idée qu’Yves PELLEMANS rejoigne notre société autour de nouveaux projets technologiques passionnants et qui vont répondre aux besoins de nombreuses entreprises. Nous nous connaissons et nous apprécions depuis longtemps et portons tous les deux et depuis toujours les mêmes valeurs autour de l’innovation, de la qualité de service et de la proximité avec les clients, outre une passion indéniable pour la technologie. Je n’ai aucun doute sur les nouveaux sommets que nous atteindrons ensemble avec nos collaborateurs en continuant à investir sur des offres innovantes, autour de la QVCT et d’une politique RSE très avancée.

Parce que nous avons une parfaite connaissance de leurs enjeux et de leurs besoins, nous savons que l’IA est une formidable opportunité pour ces organisations, encore trop peu appréhendée. Notre nouvelle Business Unit va démocratiser le recours à ces nouvelles solutions technologiques, garantir leur souveraineté, comme nous avons su le faire dans le domaine du cloud, de la gestion des données et de la cybersécurité. »

Yves PELLEMANS, Directeur général délégué de CHEOPS TECHNOLOGY, déclare : « L’excellence technique et la forte capacité d'innovation sont au cœur de l'ADN de CHEOPS TECHNOLOGY. La société est renommée pour ses offres de cloud privé sur mesure, hybrides et agiles (#iCod). En intégrant, ces dernières années, les compétences en cybersécurité de son entité suisse et celles de Solution Data dans le Data Management, CHEOPS TECHNOLOGY a forgé un leader souverain qui maîtrise parfaitement les enjeux du Cloud, de la gestion des données et de la cybersécurité.

Avec la création de la BU Data Analytics, CHEOPS TECHNOLOGY figurera parmi les rares entreprises capables de fournir l’ensemble des services et solutions permettant de capter, produire, protéger et valoriser les données de ses clients tout en garantissant souveraineté, traçabilité et sécurité. Dans le même temps, CHEOPS TECHNOLOGY continuera à mettre l’innovation au service de l’IT Responsable afin de minimiser l’impact environnemental des technologies Cloud et IA et à sensibiliser à l'importance de comportements éthiques et durables.

Avec Nicolas LEROY-FLEURIOT et Didier DELHOSTE, nous partageons une vision et des valeurs communes et je suis extrêmement flatté et enthousiaste de pouvoir mettre mon énergie au service de CHEOPS TECHNOLOGY afin de participer à cette formidable aventure humaine ! »





A propos de CHEOPS TECHNOLOGY

Avec son siège social en Nouvelle-Aquitaine près de Bordeaux, CHEOPS TECHNOLOGY est un spécialiste français des infrastructures informatiques sécurisées et l’un des leaders du Cloud souverain et de la Cybersécurité, notamment pour les PME et ETI régionales, les établissements publics et les collectivités locales. Acteur de référence de la transformation numérique, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché I.T.

Forte de plus de 750 collaborateurs répartis dans douze implantations partout en France et d’une filiale en Suisse, CHEOPS TECHNOLOGY exploite huit datacenters au plus près des besoins de ses clients. CHEOPS TECHNOLOGY a dépassé en 2024 les 200 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé sur 12 mois.

CHEOPS TECHNOLOGY est inscrite sur le Marché Libre d’Euronext Paris depuis avril 2007.

Code ISIN : FR0010447086, Memo : MLCHE