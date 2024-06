Meriaura Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen liputusilmoitus

Meriaura Group Oyj

Yhtiötiedote, suurimmat osakkeenomistajat 18.6.2024 klo 9.00 (CEST)

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen liputusilmoitus

Meriaura Group Oyj on vastaanottanut 17.6.2024 Jussi-Pekka Mälkiältä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan hänen määräysvallassaan olevan Meriaura Invest Oy:n omistusosuus ylittää 50 % Meriaura Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 19.4.2024.

Huhtikuussa tuli voimaan arvopaperimarkkinalain muutos, jolla liputusvelvollisuus laajentui koskemaan myös Nasdaq First North -yhtiöitä. Liputusilmoitus on tehty lakimuutokseen sisältyvän kahden kuukauden siirtymäajan mukaisesti ja puitteissa.

Meriaura Group Oyj:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 866 801 277.

Liputusvelvollisen suora ja välillinen omistus:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 61,07 61,07 866 801 277 Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus ISIN-koodi Suora (AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI4000425848 0 529 381 765 0 61,07 A YHTEENSÄ 529 381 765 61,07

Tietoja liputusvelvollisesta:

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä Jussi-Pekka Mälkiä 0 0 0 Meriaura Invest Oy 61,07 0 61,07

Jussi-Pekka Mälkiä omistaa 81,72 % osakkeista ja äänistä Meriaura Invest Oy:ssä.

MERIAURA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kirsi Suopelto

Puh: +358 505 602 349

Sähköposti: kirsi.suopelto@meriaura.com

Meriaura Group Oyj lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoimintaa harjoittava Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita, jotka perustuvat pitkiin rahtaussopimuksiin, nykyaikaiseen laivastoon ja toiminnan kestävyyden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi Meriauralla on vahva markkina-asema merikuljetusten tarjoajana uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa.

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä teollisuuteen ja kaukolämmön tuotantoon. Energiantuotannon ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös Rasol Oy, joka toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kiinteistöjen ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Groupin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla tunnuksella MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla tunnuksella MERIH.

www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.