Pligtmæssigt købstilbud til alle aktionærer i Aalborg Boldspilklub A/S

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2024/17

Aalborg, 18. juni 2024

Aalborg Boldspilklub A/S har i forlængelse af selskabsmeddelelse af 10. Juni 2024 modtaget meddelelse om, at Sport Strategy Excellence 22 GmbH & Co. KG har offentliggjort et pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Aalborg Boldspilklub A/S.



Tilbudsdokument er vedhæftet.





Tilbudsdokumentet vil blive distribueret til Aalborg Boldspilklub A/S’ navnenoterede aktionærer, bortset fra aktionærer, der er bosat i jurisdiktioner, hvor en sådan distribution vil stride mod gældende lovgivning eller være omfattet af andre begrænsninger.





Tilbudsdokumentet kan tilgås på AaB’s hjemmeside: https://aabsport.dk/investor-relations/aab-investor-relations-information/





Tilbudsperiode

Tilbudsperioden begynder 18. juni 2024 og udløber 17. juli 2024 kl. 23.59 (dansk tid), medmindre tilbudsperioden forlænges.





Redegørelse fra Aalborg Boldspilklub A/S’ bestyrelse

Aalborg Boldspilklub A/S’ bestyrelse vil i overensstemmelse med § 22, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 636 af 15. maj 2020 om overtagelsestilbud afgive en redegørelse om købstilbuddet inden for to uger fra i dag.



Redegørelsen vil herefter kunne tilgås på https://aabsport.dk/investor-relations/aab-investor-relations-information/.



Bestyrelsen anbefaler aktionærerne at afvente denne redegørelse, før der træffes beslutning om at acceptere tilbuddet.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Niels David Nielsen

Bestyrelsesformand



Michael Tuxen Boll

Administrerende direktør



For yderligere oplysninger:

Niels David Nielsen +45 2871 5032

Vedhæftet fil