Keskisuomalainen Oyj:n johtohenkilöiden liiketoimet - Mervola

Keskisuomalainen Oyj, johtohenkilöiden liiketoimet, pörssitiedote 18.6.2024 klo 15.00

Keskisuomalainen Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Pekka Mervola

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Keskisuomalainen Oyj

LEI: 743700J7NHT5OLSJ3B78

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 66622/6/12

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2024-05-10

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009007546

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 269 Yksikköhinta: 8.72 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 269 Keskihinta: 8.72 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2024-05-17

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009007546

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 270 Yksikköhinta: 8.5 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 270 Keskihinta: 8.5 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2024-05-10

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009007546

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 8.64 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 31 Keskihinta: 8.64 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2024-06-17

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009007546

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 603 Yksikköhinta: 8.24 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 603 Keskihinta: 8.24 EUR

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com