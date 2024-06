Pressemeddelelse - Brødrene A & O Johansen A/S udvider forretningen i Norge gennem opkøbet af onlinebutikken VVSKupp.no

Albertslund, den 18. juni 2024

Brødrene A & O Johansen A/S udvider forretningen i Norge gennem opkøbet af onlinebutikken VVSKupp.no.

Brødrene A & O Johansen A/S har erhvervet 100 procent af Designkupp AS, som driver VVSKupp.no, den førende onlinebutik for badeværelsesprodukter, pr. 1. juli 2024.

I 2023 udgjorde omsætningen i VVSKupp.no cirka 125 millioner norske kroner (82 millioner danske kroner) med en EBITDA-margin på mere end 3 %.

Købsprisen beløber sig til 70 millioner norske kroner (45 millioner danske kroner) på en kontant- og gældfri basis.

Med opkøbet opnår AO en førende position på det norske online marked for badeværelses- og boligforbedringsprodukter. VVSKupp.no tilbyder et produktsortiment på over 70.000 varer og vil bringe lokale kompetencer til AO’s eksisterende webshops BilligVVS.no og Lampeguru.no. VVSKupp.no opererer fra Grålum syd for Oslo.

Administrerende direktør Niels A. Johansen siger:

"Opkøbet af VVSKupp.no tredobler AO's forretning i Norge og bringer volumen til AO. Ved at kombinere AO's digitale ekspertise med den kompetente lokale ledelse fra VVSKupp.no, ser vi frem til at videreudvikle VVSKupp.no samt AO's eksisterende webshops. Vi er glade for at byde VVSKupp.no og det norske team velkommen til AO."

