OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 19.6.2024 KLO 15.00, SISÄPIIRITIETO





Sisäpiiritieto: Oma Säästöpankki Oyj:n toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi jättää tehtävänsä välittömästi



Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) hallitus ja toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi ovat sopineet, että Sydänlammi jättää toimitusjohtajan tehtävänsä välittömästi. Sydänlammi on toiminut OmaSp:n toimitusjohtajana vuodesta 2009 lähtien. Hallitus käynnistää välittömästi hakuprosessin uuden toimitusjohtajan valitsemiseksi.

OmaSp:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty varatoimitusjohtaja Sarianna Liiri. Hän on toiminut OmaSp:n johtoryhmässä vuodesta 2015 lähtien ja talousjohtajana vuodesta 2018 lähtien vastuullaan talous, treasury ja HR. Hän on aiemmin toiminut OmaSp:n hallintojohtajana vuosina 2015–2018 ja kehityspäällikkönä vuosina 2014–2015. Lisäksi Liiri on toiminut Etelä-Karjalan Kauppakamarin hallituksen jäsenenä vuodesta 2018 lähtien ja Figure Taloushallinto Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2019 lähtien. Koulutukseltaan Liiri on kauppatieteiden maisteri ja eMBA. Luottolaitoksien hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevien yleisten vaatimusten mukaisesti toimitusjohtajalle tulee olla nimettynä varahenkilö. Markus Souru on valittu OmaSp:n varatoimitusjohtajaksi ja Finanssivalvonnalle tehtävä selvitys luotettavuus- ja sopivuusvaatimuksien täyttämisestä on hänen osaltaan käynnissä.

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Ossa:

"Hallitus ja OmaSp kiittävät Pasi Sydänlammia hänen pitkäaikaisesta panoksestaan ja urastaan OmaSp:ssä.

OmaSp on jatkanut 16.4.2024 ja 29.4.2024 tiedotettua sisäistä selvitystyötään liittyen luotonannossa havaittuun ohjeiden vastaiseen toimintaan, jonka seurauksena ensimmäiselle vuosineljännekselle kirjattiin 19,5 miljoonan euron johdon harkinnanvarainen lisävaraus. Laajan selvitystyön tuloksena OmaSp on havainnut Yhtiön entisen johtajan toimineen luotonantoa koskevien ohjeiden vastaisesti. OmaSp on jättänyt tehdyistä havainnoistaan tutkintapyynnön poliisille. Ohjeiden vastainen toiminta on kohdistunut rajattuun osaan lainakantaa ja myönnettyjen luottojen laatu on sisäisesti selvitetty. Sisäinen selvitys varmennetaan lisäksi ulkopuolisen laadunvarmistuksen toimesta.

Hallitustyön keskiössä on OmaSp:n toimintojen kokonaisvaltainen läpivalaisu. Olemme hallituksen voimin tarttuneet tehtävään sillä vakavuudella, jota pörssin päälistan ja finanssialan yhtiöltä edellytetään. Epäkohtien selvittämiseksi hyödynnämme laajaa ulkopuolista ja riippumatonta oikeudellista asiantuntemusta. Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa ja varmistamme tarvittavat panostukset niihin toimintoihin, joissa on ollut puutteita.”

OmaSp järjestää tiedotustilaisuuden tilanteesta tänään 19.6.2024 klo 15:30 alkaen webcast-lähetyksenä. Webcast-lähetyksen linkkiin pääsee tästä.





Oma Säästöpankki Oyj

Hallitus





Lisätietoja:

Jaakko Ossa, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 044 0139

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

OmaSp on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava ja Suomen kannattavin pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 45 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 500 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.