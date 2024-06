Stingray annonce la diminution des droits des investisseurs liés à Télésystème de désigner des membres du conseil

MONTRÉAL, 19 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (« Stingray » ou la « Société ») (TSX : RAY.A; RAY.B) annonce aujourd’hui qu’elle a été informée que les 5 000 000 d’actions à droit de vote multiple de la Société (les « actions à droit de vote multiple ») que détenait Télésystème Média Can Inc. ont été volontairement converties (la « conversion ») en 5 000 000 d’actions à droit de vote subalterne de la Société (les « actions à droit de vote subalterne »).



Alors qu’ils avaient auparavant le droit de désigner trois membres du conseil d’administration de la Société (le « conseil »), depuis la conversion, les investisseurs liés à Télésystème (au sens attribué à ce terme dans la convention relative aux droits de désignation) ont le droit de désigner un membre du conseil en vertu de la convention relative aux droits de désignation intervenue en date du 3 juin 2015, dans sa version modifiée, entre la Société, Eric Boyko, 8242003 Canada Inc., 8978832 Canada Inc., Corporation d’investissements Boyko et Télésystème Ltée (la « convention relative aux droits de désignation »). Les investisseurs liés à Télésystème conserveront le droit de désigner un membre du conseil jusqu’à ce qu’ils cessent de détenir plus de 2,5 % des droits de vote rattachés à toutes les actions de Stingray en circulation. Les investisseurs liés à Boyko (au sens attribué à ce terme dans la convention relative aux droits de désignation) conservent le droit de désigner 4 des 10 membres du conseil en vertu de la convention relative aux droits de désignation.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société mondiale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un éventail complet de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes audio et vidéo, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes de télévision en continu gratuites financées par la publicité, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 établissements de grands détaillants. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

Information selon le système d’alerte fournie par Télésystème Ltée

Immédiatement avant la conversion susmentionnée, Télésystème Ltée (« Télésystème »), membre du même groupe que Télésystème Média Can Inc., avait le contrôle de 5 000 000 d’actions à droit de vote multiple et de 500 000 actions à droit de vote subalterne, qui représentaient environ 8,02 % de la totalité des actions en circulation de Stingray et environ 21,95 % de la totalité des droits de vote rattachés aux actions en circulation de Stingray (les pourcentages valent au 31 mai 2024). Télésystème dépose actuellement des déclarations selon le système d’alerte concernant Stingray conformément aux exigences du Règlement 62-103 sur le système d’alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés et du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat. Une déclaration selon le système d’alerte modifiée, indiquant que les droits de vote que Télésystème détient dans Stingray ont diminué, pour s’établir à environ 2,97 % (au 31 mai 2024) en conséquence de la conversion, sera déposée auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes et pourra être consultée sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca. Pour plus de renseignements ou pour obtenir la déclaration selon le système d’alerte modifiée déposée par Télésystème, veuillez communiquer avec Lucie Therrien au 514 397-8459.

Information selon le système d’alerte fournie par Eric Boyko

Immédiatement avant la conversion susmentionnée, Eric Boyko (« EB »), président, chef de la direction et cofondateur de la Société, contrôlait 12 941 498 actions à droit de vote multiple et 1 551 552 actions à droit de vote subalterne, qui représentaient environ 21,14 % de la totalité des actions en circulation de Stingray et environ 56,93 % de la totalité des droits de vote rattachés aux actions en circulation de Stingray (les pourcentages valent au 31 mai 2024). EB dépose actuellement des déclarations selon le système d’alerte concernant Stingray conformément aux exigences du Règlement 62-103 sur le système d’alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés et du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat. Une déclaration selon le système d’alerte modifiée, indiquant que le pourcentage des droits de vote qu’EB détient dans Stingray a augmenté pour s’établir à environ 70,78 % (au 31 mai 2024) en conséquence de la conversion, sera déposée auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes et pourra être consultée sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca. Pour plus de renseignements ou pour obtenir la déclaration selon le système d’alerte modifiée déposée par EB, veuillez communiquer avec Lloyd Perry Feldman au 514 664-1244 (poste 2428).