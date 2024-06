KH Group Oyj

Pörssitiedote 19.6.2024 klo 16.30

KH Group Oyj: Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt HTJ Holding Oy:n yrityskaupan

KH Group tiedotti 7.6.2024 allekirjoittaneensa muiden HTJ Holding Oy:n osakkeenomistajien kanssa kauppakirjan osakkeiden myynnistä XPartners-konsernille. Yrityskaupan toteutumisen edellytyksenä ollut Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) hyväksyntä on saatu tänään ja kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä.

