LACROIX déploie sa stratégie d’impact positif en accélérant le développement de son activité Environment à l’international

Le 7 décembre 2023, LACROIX présentait sa feuille de route RSE, s’appuyant notamment sur des objectifs ambitieux en matière de développement des activités à impact positif à horizon 2030.

Dans le cadre de cette stratégie volontariste, le Groupe pousse aujourd’hui l’accélération de son activité Environment, notamment à l’international.

À travers cette activité Environment, qui fournit à 100% des équipements et des solutions contribuant à la transition écologique, LACROIX couvre des marchés porteurs, en progression soutenue partout dans le monde.

Portés par une dynamique structurelle liée à l’augmentation de la population dans un contexte de réchauffement climatique, les enjeux liés à la gestion de l’eau et de l’énergie sont cruciaux. Les dépenses mondiales allouées dans ces secteurs devraient ainsi, au cours des prochaines années, bénéficier d’une dynamique très positive.

Au niveau mondial, malgré la raréfaction des ressources, plus d’un tiers de l’eau potable produite est perdue dans les réseaux, avec de très grandes disparités entre les pays. Cela suscite une prise de conscience de plus en plus aigüe.

Avec la part croissante des énergies renouvelables non pilotables (solaire, éolienne), qui pose de nouveaux défis pour garantir l'équilibre du réseau, les solutions Smart Grids sont de plus en plus indispensables. Le secteur du Chauffage, Ventilation, Climatisation (HVAC), en assurant une utilisation croissante de gisements d’énergies renouvelables pour les bâtiments, profitent également de tendances durables. Enfin, les solutions en Éclairage Public sont portées par l’accélération des investissements favorables aux économies d’énergie, partout dans le monde.

Ainsi, sur les deux derniers exercices, le chiffre d’affaires à l'international (hors pays domestiques France et Allemagne), de l’activité Environment a affiché une croissance annuelle de 24%, passant de 13 M€ en 2021 à 21 M€ en 2023.

Le chiffre d’affaires du segment Éclairage Public, qui sera comptabilité à partir de 2024 dans l’activité Environment, affiche également un rythme de croissance très soutenu à l’international, où il est passé de 5 M€ en 2021 à 7,5 M€ en 2023.

Au-delà de tendances structurellement porteuses, l’activité Environment de LACROIX a aussi bénéficié, depuis 2020, de la mise en place d’une stratégie offensive à l’international qui permet d’exporter les solutions IIOT LACROIX dans environ 30 pays. Elle s’appuie sur le déploiement du programme « Channel Partner Program» basé sur la sélection, la qualification, et le pilotage d’un réseau de plus de 50 partenaires LACROIX implantés en Europe, Moyen Orient, Afrique, Amérique du Sud et Asean.



« Le développement à l’international de notre activité Environment représente un très fort potentiel, que nous abordons de façon ciblée en priorisant les pays offrant les écosystèmes les plus favorables, notamment grâce à la réglementation, et en entretenant une dynamique forte autour de nouveaux produits et solutions et adaptés aux besoins des marchés internationaux.

Nous renforçons continuellement notre réseau de partenaires experts locaux. Il représente un véritable atout à la fois dans notre déploiement commercial, mais également dans notre connaissance marchés et l’élaboration de notre stratégie », explique Ronald Vrancken, Executive Managing Director de l’activité Environment de LACROIX.

Ce très fort potentiel est aligné avec les ambitions de LACROIX en matière de développement à l’international, qui est l’un des piliers du plan Leadership 2025, avec un objectif de chiffre d’affaires hors de France > 70% des revenus du Groupe.

La solide dynamique de l’activité Environment dans le monde s’inscrit également parfaitement dans la feuille de route RSE de LACROIX, qui ambitionne de porter à 80% en 2030 la part des produits à impact positif dans le chiffre d’affaires du Groupe (contre 61% en 2022). Pour rappel, cette feuille de route a été bâtie autour de trois autres engagements phares :

Concevoir des solutions éco-efficientes (démarche d’écoconception pour 100% des nouveaux produits LACROIX en 2025)

Conduire les opérations de manière durable (-42% d’émissions de GES scopes 1&2 en 2030 Vs 2021)

S’engager pour les équipes et les territoires (100% des sites LACROIX labellisés Great Place to Work en 2030)





À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 761 millions d’euros en 2023, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics, et Environment.

Classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques, l’activité Electronics de LACROIX, socle industriel du Groupe, conçoit et fabrique des solutions IoT industriel (hardware, software et cloud) et des équipements électroniques, notamment pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public

