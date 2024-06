BIC : Ajustement des perspectives de chiffre d'affaires pour l'année 2024

Clichy, France – le 19 juin 2024

AJUSTEMENT DES PERSPECTIVES DE CHIFFRE D'AFFAIRES

POUR L'ANNÉE 2024

L’environnement macroéconomique difficile conduit le Groupe à actualiser ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires pour l'année 2024.

Au début de l'année 2024, BIC prévoyait une baisse légère à modérée du marché des briquets aux États-Unis (en valeur). Cependant, à fin mai, la détérioration des tendances de consommation a entraîné une baisse du marché plus forte que prévue1. BIC prévoit désormais une baisse modérée à élevée à un chiffre du marché des briquets aux États-Unis en 2024 (en valeur). Dans cet environnement volatil, BIC a réussi à gagner des parts de marché en volume et en valeur, et attend toujours une amélioration progressive à partir du 2ème trimestre.

En 2024, le Groupe attend désormais une croissance du chiffre d’affaires basse à un chiffre, à taux de change constants hors Argentine (contre une croissance initialement comprise entre +5 % et +7 %). Les perspectives concernant la marge et les flux nets de trésorerie disponible restent inchangées : nous attendons une légère amélioration de la marge d’exploitation ajustée et une génération de flux nets de trésorerie disponible supérieure à 220 millions d’euros en 2024.

Glossaire

À taux de change constants : les montants à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens mensuels de l’année précédente.

Croissance organique ou Base comparable : signifie à taux de change et périmètre constants. Les montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent, et ce jusqu’à leur date anniversaire. Tous les commentaires sur le chiffre d’affaires des catégories sont faits à base comparable. La croissance organique exclut également les ventes en Argentine.

: signifie à taux de change et périmètre constants. Les montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent, et ce jusqu’à leur date anniversaire. Tous les commentaires sur le chiffre d’affaires des catégories sont faits à base comparable. La croissance organique exclut également les ventes en Argentine. Résultat d’exploitation ajusté ou EBIT ajusté ou Résultat net part du Groupe ajusté : ajusté signifie hors éléments ajustés.

: ajusté signifie hors éléments ajustés. Marge d’exploitation ajustée : résultat d’exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires.

: résultat d’exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires. Flux nets de trésorerie disponible ou Free Cash Flow : variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement. Les flux nets de trésorerie disponible n’incluent pas les acquisitions ni les produits des cessions d’activité.

Agenda 2024

Toutes les dates sont à confirmer

Résultats du 2e trimestre

et du 1er semestre 2024 31 juillet 2024 (après clôture du marché) Résultats du 3e trimestre

et des 9 premiers mois 2024 23 octobre 2024 (après clôture du marché)





1 IRI à fin mai 2024, estimation pour le marché mesuré total des briquets (couverture du marché estimée à 70 %)

