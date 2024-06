Dassault Systèmes : Mahindra & Mahindra sélectionne la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes sur le Cloud pour accélérer sa transformation numérique

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY — le 20 juin 2024

Mahindra & Mahindra sélectionne la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes sur le Cloud pour accélérer sa transformation numérique

Le leader indien de l’automobile prend la décision stratégique d’adopter la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes sur le Cloud pour gérer l’intégralité du processus de développement de ses nouveaux produits

Mahindra & Mahindra peut ainsi améliorer son efficacité, réduire les délais de mise sur le marché de ses véhicules et atteindre ses objectifs de développement durable pour son activité automobile

La plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud sera utilisée sur la totalité des futurs programmes automobiles de Mahindra & Mahindra





Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce que Mahindra & Mahindra, leader dans les secteurs de l’automobile, des engins agricoles et des services en Inde, franchit une nouvelle étape dans sa transformation numérique en optant pour la plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud afin d’accélérer l’intégralité du processus de développement de ses nouveaux produits.

Cette décision stratégique de Mahindra & Mahindra lui permettra d'améliorer l’efficacité de ses processus et réduire les délais de mise sur le marché de véhicules à la fois plus sûrs et plus durables.

Mahindra & Mahindra utilisera les industry solutions experiences « Drive Emotion », « Global Modular Architecture » et « Smart Safe and Connected » de Dassault Systèmes basées sur la plateforme 3DEXPERIENCE pour connecter plusieurs milliers d’utilisateurs — employés et fournisseurs — au sein d’un environnement virtuel propice à la collaboration et à l’innovation. Travailler sur le cloud permettra aux équipes d’adopter rapidement les bonnes pratiques de l’industrie, de collaborer en toute transparence et d’ accéder en temps réel aux informations. Cette approche garantit une meilleure visibilité et facilite la prise de décision dans les domaines de la planification des produits, de la conception, de l’ingénierie, de l’approvisionnement stratégique et de la fabrication numérique.

« Nous souhaitions nous doter d’une technologie performante nous permettant de lancer plus rapidement des véhicules innovants tout en concrétisant nos ambitions de développement durable. Grâce à l’expertise de Dassault Systèmes et à sa plateforme 3DEXPERIENCE, nous pouvons approfondir la collaboration, accélérer l’identification et la résolution des problèmes, et ainsi rationaliser les délais de lancement des nouveaux véhicules », déclare Rucha Nanavati, DSI de Mahindra & Mahindra.

« Mahindra & Mahindra entretien un partenariat de longue date avec lequel Dassault Systèmes et continue d’accorder sa confiance à nos solutions pour développer ses véhicules de nouvelle génération », déclare Laurence Montanari, vice-présidente Industrie Transports et Mobilité, Dassault Systèmes. « Le développement des véhicules devient chaque jour plus complexe en raison des règlementations. La plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud répond à cette complexité. Notre travail avec Mahindra & Mahindra démontre la maturité de notre technologie cloud, ainsi que la capacité de nos solutions à relever les défis du secteur automobile. »

