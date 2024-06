Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, annonce le lancement de son service « Prêt de titres », offrant à ses clients la possibilité de générer des revenus supplémentaires grâce à leurs titres en portefeuille. Bourse Direct devient ainsi le 1er courtier français à proposer ce type de rémunération à ses clients.

Une rémunération complémentaire pour les clients

En optant pour le nouveau service « Prêt de titres » accessible gratuitement et en 1 clic, les clients de

Bourse Direct peuvent percevoir un revenu complémentaire tous les mois grâce à leurs titres en portefeuille.

Comment ça marche ?

L’activation du service s’effectue à tout moment depuis son espace Bourse Direct

Les titres en portefeuille sont prêtés en fonction de l’offre et de la demande sur le marché. Bourse Direct s’occupe de tout !

Le client peut ainsi percevoir chaque mois un revenu complémentaire tout en gardant une entière liberté de vendre ou d’acheter des titres à tout moment.





Une gestion flexible et sécurisée

Bourse Direct offre une structure sécurisée pour le prêt de titres de ses clients et assure la gestion du prêt. Pour l’investisseur, la gestion de son portefeuille reste flexible, même pendant la période de prêt. Les clients conservent le contrôle total de leur portefeuille, peuvent vendre sans aucune restriction les titres prêtés, et continuent à toucher les éventuels dividendes.

Un fonctionnement transparent

Les clients accèdent à un espace dédié leur permettant de suivre les titres prêtés et la rémunération associée. Un relevé mensuel spécifique est également disponible depuis leur espace client.

« Le lancement du service « Prêt de titres » chez Bourse Direct reflète notre volonté constante d'apporter à nos clients des solutions financières novatrices. Nous leur permettons ainsi d’accéder à une nouvelle dimension de l’investissement et tirer le meilleur parti de leur portefeuille tout en assurant une gestion sécurisée et transparente. Nos équipes sont constamment engagées à élargir l’éventail des opportunités financières offertes à nos clients. » commente Catherine Nini, Présidente du Directoire de Bourse Direct.

Avertissement : Les opérations de prêt de titres génèrent un risque lié au défaut de l’emprunteur de titres. Toutefois, toutes les opérations de prêts de titres font l’objet d’une garantie à hauteur de 105% des encours prêtés.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

https://www.boursedirect.fr/fr/pret-de-titres



A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment B d’Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

Communication à caractère promotionnelle.

L'investissement en bourse comporte un risque de perte totale ou partielle du capital investi.