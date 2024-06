Arendals Fossekompani bygger nytt produksjonsanlegg for Kitron Arendal

(2024-06-20) Det nye næringsbygget vil ha en størrelse på ca. 7500 kvadratmeter og vil stå ferdig i løpet av første halvår 2026.



- For AFK Eiendom er dette et utrolig spennende partnerskap som kan bidra til attraktiv vekst i vår region. Vi er glade for å utvikle prosjektet for Kitron på en viktig lokasjon for produksjon og industri, sier Tom Krusche Pedersen, eiendomssjef for AFK Eiendom.

Bygget vil ligge på Longum, nær E18 nord for Arendal, hvor Arendals Fossekompani har en eiendom på 170 mål. Byggearbeidene starter høsten 2024 og bygget er planlagt overlevert i løpet av våren 2026.



Økt kapasitet for Kitron

– Det er vekst og høy aktivitet hos Kitron i Arendal, og vi tror aktiviteten vil øke ytterligere i årene som kommer. Vi vokser rett og slett ut av dagens lokaler. Nå får vi mulighet til å være med å utforme det riktige bygget for våre behov. Det gir oss mulighet til å vokse videre her i Arendal, hvor Kitron har røtter tilbake til 1960-tallet. Det er vi veldig glade for, sier Heine Østby, administrerende direktør i Kitron Norge.

Kitrons virksomhet i området er i dag fordelt på et anlegg på 7.300 kvadratmeter i Kilsund, som Kitron eier, og 4.000 kvadratmeter leide lokaler på Stoa. Når de nye lokalene er klare, vil virksomheten på Stoa flytte til Longum, mens anlegget i Kilsund fortsetter som før.

Veidekke valgt som totalentreprenør

-Vi takker for tilliten og for at vi har kommet frem til løsninger som gjør at vi nå kan starte prosjektering og bygging av produksjonsbygget for Kitron på den flotte tomten. Alle involverte parter har bidratt med gode innspill, og vi ser nå frem til å videreføre det gode samarbeidet over i neste fase, sier distriktsleder Atle Monan i Veidekke Bygg Agder.



Om Arendals Fossekompani

Arendals Fossekompani er et langsiktig investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper utvikler neste generasjon industriell teknologi. Arendals Fossekompani har vært en stolt produsent av fornybar vannkraft i over 100 år.



Om Kitron

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 2 800 ansatte, og driftsinntektene var 775 millioner euro i 2023. Selskapet har røtter tilbake til Arendal på 1960-tallet og har siden vært en betydelig virksomhet i lokalmiljøet.

Om Veidekke

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskaper, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet ble grunnlagt i 1936 og er børsnotert på Oslo Børs.

Kontakt:

Arendals Fossekompani: Tom Krusche Pedersen, Eiendomssjef AFK Eiendom, tlf. 480 43 511, tom.krusche@arendalsfoss.no

Kitron: Heine Østby, adm. dir. Kitron Norge, tlf. 472 42 606, heine.ostby@kitron.com

Veidekke: Helge Dieset, Kommunikasjonssjef, tlf. 905 53 322, helge.dieset@veidekke.no