La Fondation Brain Canada alloue 26 M$ pour lancer le programme Subventions de soutien aux plateformes (SSP) afin d’accélérer la recherche en neurosciences et en santé mentale

MONTRÉAL, 20 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Brain Canada est fière d’annoncer le lancement du programme Subventions de soutien aux plateformes 2024, une initiative novatrice conçue pour remédier au manque de financement des plateformes de recherche en neurosciences. En favorisant l’innovation et la collaboration interdisciplinaire grâce à des plateformes de recherche améliorées, ce programme unique vise à faire progresser considérablement le domaine de la recherche en neurosciences et en santé mentale.



Reconnaissant le rôle essentiel que jouent les plateformes de recherche pour répondre aux besoins évolutifs de la recherche à fort impact, la Fondation Brain Canada s’est engagée à verser 13 M$ en nouveau financement fédéral par l’entremise du Fonds de recherche sur le cerveau du Canada. Ce montant sera égalé par les fonds de commanditaires obtenus par les candidats, créant une enveloppe de financement globale de 26 M$.

« De nos jours, la recherche sur le cerveau exige l’accès à des ressources partagées sophistiquées telles que de l’équipement, des laboratoires, des bases de données et des biobanques, communément appelées “plateformes”, explique la Dre Viviane Poupon, présidente-directrice générale de la Fondation Brain Canada. Grâce au récent investissement de 80 M$ du gouvernement du Canada dans la recherche sur le cerveau, nous sommes fiers de lancer le programme SSP 2024, qui permettra aux chercheurs de répondre aux besoins changeants de la recherche en neurosciences et en santé mentale. »

Survol du programme Subventions de soutien aux plateformes

Le programme SSP finance d’importantes plateformes de recherche d’envergure locale, régionale ou nationale destinées à accroître les capacités techniques et de recherche de plusieurs chercheurs en neurosciences. Les chercheurs peuvent présenter une demande de fonds pour l’un des deux volets :

Volet 1 : Soutiendra les plateformes en cours de développement ou existantes, mais qui n’ont jamais bénéficié d’un financement de la Fondation Brain Canada dans le cadre du programme Subventions de soutien aux plateformes.

Volet 2 : Soutiendra les plateformes ayant déjà bénéficié du programme Subventions de soutien aux plateformes de la Fondation Brain Canada.

Historiquement, les subventions accordées dans le cadre du programme SSP ont varié entre 138 000 $ et 6,1 M$ (incluant les fonds de contreparties) pour toute la durée de la subvention.

Les candidats ont jusqu’au 24 juillet 2024 pour soumettre leur formulaire d’inscription et jusqu’au 20 septembre 2024 pour soumettre leur demande complète.

Pour tous les détails de la demande, veuillez consulter le site web de la Fondation Brain Canada.

Ce programme est rendu possible grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement du Canada (par l’entremise de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada.

À propos de la Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle fédérateur unique et inestimable auprès des acteurs qui soutiennent et font progresser la recherche sur le cerveau à l’échelle nationale. Une meilleure compréhension des mécanismes du cerveau contribue à la prévention, au diagnostic, au traitement et à la guérison des troubles cérébraux, améliorant ainsi la santé de la population canadienne et mondiale. Pour en savoir plus, visitez Braincanada.ca @BrainCanada

