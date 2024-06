Haffner Energy publie ses résultats annuels de l’exercice 2023-2024

Un exercice de transition vers l’élargissement de son marché adressable et l’accroissement de son portefeuille de projets

Vitry-le-François, 20 juin 2024 à 18h00 (CEST), France

Un pipeline* multiplié par plus de 4 (1,4 Mds€) boosté par les débouchés pour la production de syngas, de Carburant d’Aviation Durable (SAF) et par les Etats-Unis

Un carnet de commandes au 31/03/2024 reflétant les retards du marché de l’hydrogène et une année blanche en termes de chiffre d’affaires

Un EBITDA** contenu à -13 041 k€ contre -12 480 k€ l’an passé

Un résultat net de l’exercice de -9 935 k€ versus -16 461 k€ au 31/03/2023

Une trésorerie nette disponible de 11 042 k€ au 31/03/2024 et une levée de fonds attendue au 3 ème trimestre 2024 destinée à financer l’accélération du développement de la Société

Un potentiel amplifié et des perspectives chiffrées réajustées : Pour l’exercice en cours, un chiffre d’affaires matérialisant les premiers contrats attendus ; EBITDA positif au 31/03/2026 ; un objectif de chiffre d’affaires au 31/03/2027 ramené à 165 M€ avant une forte accélération attendue à la faveur des projets SAF avec un objectif de chiffre d’affaires de 330 M€ au 31/03/2028

Les objectifs au 31/03/2027 et au 31/03/2028 correspondent respectivement à environ 1,2 et 2,9 millions de tonnes de CO 2 évités par an en capacité installée





HAFFNER ENERGY (code ISIN : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF), vient de publier ses résultats annuels au 31/03/2024, arrêtés le 19/06/2024 par le Conseil d’Administration. A cette occasion, la Société a effectué un point d’étape sur l’évolution de son activité et de ses perspectives.

Philippe HAFFNER, Co-fondateur et Président-Directeur général de HAFFNER ENERGY a déclaré :

« L’exercice 2023-2024 demeurera pour Haffner Energy une année d’élargissement de nos marchés adressables. Face aux retards dans le démarrage du marché de l’hydrogène renouvelable, nous priorisons les segments de marché les plus demandeurs (SAF et syngas), pour lesquels notre offre est différenciante et créatrice de valeur, tant pour nos clients que pour nous-mêmes. Nous avons pour cela adapté notre technologie avec, notamment, la mise en service de notre site de Marolles.

Cet exercice échu est insignifiant en termes de résultats financiers mais très fortement créateur de valeur en termes de portefeuilles de projets sur des marchés matures et demandeurs, en quête de décarbonation compétitive. Notre marché adressable et nos perspectives commerciales sont aujourd’hui bien plus élevés qu’ils ne l’ont jamais été. En effet, par rapport au seul marché de l’hydrogène, le marché adressable global de Haffner Energy est multiplié par plus de 4. Ces marchés complémentaires présentent en outre l’avantage de rendre la biomasse incontournable du fait du carbone biogénique entrant dans la composition des biocarburants produits (syngas, SAF, méthanol), mais également des e-fuels.

Nous faisons par ailleurs évoluer notre modèle économique, puisque de fournisseur de technologie, nous devenons également développeur de projets. Le projet de Paris-Vatry SAF en est l’illustration. Il équivaut à la décarbonation de 3,6 milliards de passagers-km par an en Airbus A320neo.

Ces nouvelles opportunités se traduisent par une croissance exponentielle de notre pipeline, très au-delà de tout ce que nous avons connu jusqu’ici ; un potentiel qui ne se reflète pas encore dans la valorisation boursière de la Société.

Forts de ces nouvelles perspectives commerciales, de nouveaux partenariats stratégiques de grande qualité, et d’un business plan plus ambitieux, nous sommes à même d’engager une nouvelle levée de fonds, porteuse de projets fortement créateurs de valeur. Apportant une réponse immédiate massive à la décarbonation par la production de biocarburants compétitifs sécurisée par nos 30 ans d’expérience, nous comptons faire partie des leaders internationaux de la transition énergétique. Notre objectif à 10 ans est de contribuer à éviter plus de 90 millions de tonnes de CO 2 . »

I. ACTIVITÉ COMMERCIALE : CARNET DE COMMANDES, NOUVELLES OFFRES, PIPELINE ET MARCHÉS PORTEURS





2023-2024, une année de renforcement vers de nouveaux marchés face à la lenteur du démarrage du marché de l’hydrogène renouvelable

L’exercice 2023-2024 a été consacré à l’élargissement de l’offre technique et commerciale de Haffner Energy pour diversifier et accroître son marché adressable face à la lenteur du démarrage de l’écosystème de l’hydrogène renouvelable en particulier en Europe—l’insuffisance de débouchés et le manque de contrats de « off-take or pay » rendant la majorité des projets difficilement finançables.

Cette situation, qui a entraîné un retard dans la signature de nouveaux contrats, a également pesé sur l’exécution du carnet de commandes précédemment constitué. L’exercice 2023-2024 a ainsi vu la résiliation ou l’annulation des premiers contrats obtenus relatifs à la production d’hydrogène renouvelable, comme le contrat R-Hynoca dont la résiliation a été actée le 13/12/2023 (cf. communiqué de presse du 14/12/2023).

S’agissant du devenir des 3 contrats conclus avec Carbonloop (un contrat pour la fourniture d’équipements visant la production de gaz renouvelable d’une capacité de 500 kW et deux contrats pour la fourniture d’hydrogène renouvelable), il semble désormais acquis qu’ils ne seront pas poursuivis. Les contrats avaient été suspendus depuis le 30 septembre 2023 (cf. communiqué de presse du 14/12/2023) et les risques d’annulation du carnet de commandes avaient été annoncés.

La récente liquidation judiciaire de Carbonloop SAS, la société d’ingénierie accompagnant les projets, vient corroborer l’absence de poursuite de ces contrats. Cette situation justifie la décision de la Société d’annuler ces projets (14,9 M€) du carnet de commandes au 31/03/2024, lequel s’établissait à cette date à 1 230 k€ (correspondant à des prestations facturées mais non constatées en chiffre d’affaires).

Haffner Energy et Carbonloop ont un différend concernant l’exécution de ces contrats et un référé devant le Tribunal de Commerce de Paris est en cours. Haffner Energy est confiant quant à l’issue de cette procédure.

Un changement de dimension du pipeline : 1,4 Mds€ pour des projetsà l’international et en Europe

Après le lancement de ses offres SAFNOCA® et SYNOCA en juillet et octobre 2023, destinées à la décarbonation de l’industrie et de la mobilité aérienne, Haffner Energy a enregistré une forte hausse de son pipeline, porté de 300 M€ au 31/03/2023 à 1,4 Mds€ au 31/03/2024.

En termes de débouchés sectoriels, l’industrie est ainsi devenue au cours de l’exercice 2023-2024 le premier marché à court-terme de Haffner Energy, validant le ciblage commercial annoncé au second semestre 2023.

En termes géographiques, on notera la montée en puissance de l’Amérique du Nord, avec de nombreux projets actuellement à l’étude aux Etats-Unis, notamment concernant le SAF. Haffner Energy réussit ainsi son implantation et sa montée en puissance sur le sol américain, où son ambition s’est récemment concrétisée par la création de sa filiale Haffner Energy, Inc. (cf. communiqué de presse du 29/05/2024).

II. CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2024 (NORMES IFRS) : CHIFFRE D’AFFAIRES, EBITDA, RÉSULTAT D’EXPLOITATION & RÉSULTAT NET, BILAN DONT TRÉSORERIE, LEVÉE DE FONDS





Pour Haffner Energy, 2023-2024 est un exercice peu significatif en termes financiers.

Un chiffre d’affaires voisin de zéro matérialisant le redéploiement engagé durant l’année et des pertes réduites par-rapport à l’an passé.

En milliers d’euros 31.03.24

(12 mois) 31.03.23

(12 mois) Chiffre d’affaires

Autres produits -157

69 303

26 EBITDA -13 041 -12 480 Résultat d’exploitation -10 263 -16 484 Résultat net -9 935 -16 461 Capitaux propres 26 768 36 887 Trésorerie disponible 11 042 35 476

Le résultat d’exploitation, négatif à -10 263 k€ au 31/03/2024 s’inscrit en amélioration sensible par-rapport à l’exercice précédent -16 484 k€.

L’EBITDA ressort à -13 041 k€ au 31 mars 2024 contre -12 480 k€ au 31/03/2023.

Le résultat net total s’établit ainsi à -9 935 k€ contre une perte nette de -16 461 k€ au terme de l’exercice précédent.

Au 31/03/2024, la trésorerie nette de la Société s’établit à 11 042k€.

Une levée de fonds destinée à créer de la valeur par le potentiel de la technologie de Haffner Energy

Comme envisagé lors de la présentation des comptes semestriels, Haffner Energy a engagé des démarches pour rechercher des financements complémentaires, destinés à contribuer au financement de sa croissance et à élargir son modèle économique. De fournisseur de technologie destinée à la production d’hydrogène renouvelable, la Société se positionne désormais à la fois comme fournisseur de technologie de production de biocarburants, mais aussi comme producteur de biocarburants et développeur de projets. Un mandat a été confié à Avolta, spécialiste européen du M&A et de la levée de fonds des entreprises innovantes, en vue de rechercher des investisseurs (dette et/ou equity) pour accompagner le développement de la Société ainsi que ses projets. La création de valeur combinée pour la Société et pour ses actionnaires est un objectif déterminant de l’opération envisagée.

III. PROJETS ET PERSPECTIVES : PREMIÈRE USINE, CENTRE D’ESSAIS ET DE FORMATION DE MAROLLES, PREMIER PROJET SAF « PARIS-VATRY »





Des avancées significatives pour le dispositif industriel et la vitrine des savoir-faire Haffner Energy

L’exercice 2023-2024 a permis à Haffner Energy de faire progresser son projet FactorHy de Première Usine. Basée à Saint-Dizier, cette usine de grande capacité permettra d’assembler les modules de production de gaz et d’hydrogène renouvelables. Les objectifs prévalant à la construction de cette usine sont :

la maîtrise de la qualité, des coûts et des délais d’assemblage ;

la possibilité de réalisation de tests des équipements stratégiques en usine;

la préservation de la propriété intellectuelle.





Sélectionné dans le cadre de l’appel à projets France 2030 opéré par Bpifrance, et soutenu par les élus et partenaires institutionnels locaux, le projet a bénéficié au cours de l’exercice de l’octroi de subventions d’importance, dont 5,9 M€ de l’Etat à travers France 2030 (dont une avance de 1,47 M€ reçue au cours de l’exercice composée à 60% de subventions et 40% d’avance remboursables).

A ces 5,9 M€ s’ajoutent d’autres financements publics d’un montant ferme de 5,7 M€ ainsi qu’un accord de principe supplémentaire de 1,3 M€. La concrétisation de ce projet impliquera un financement complémentaire limité, majoritairement par des prêts bancaires.

Par ailleurs, Haffner Energy a initié en fin d’année 2023 la création d’un centre d’essais et de formation sur la zone d’activités de Vitry-Marolles (Marne) à proximité de son siège social. Ce centre d’essais est destiné à fonctionner de façon continue 8 000 heures par an et permettra notamment d’effectuer des tests sur différents types de biomasses fournies par ses clients. Après plusieurs mois de travaux de préparation du site et de montage des équipements, ce site, doté d’un équipement industriel de série standardisé de nouvelle génération, est entré en phase de production de syngas depuis le 18/06/2024.

Ayant reçu le feu vert des autorités, Haffner Energy produira avant fin 2024, dans le cadre des opérations de ce site, de l’hydrogène renouvelable d’une capacité nominale de 15 kg/heure destiné à être commercialisé. Au total, le site offrira une large partie de la palette de possibilités offertes par la technologie de Haffner Energy : de la production de gaz renouvelable à la production d’hydrogène renouvelable voire à la co-production d’électricité, de la production de biochar à sa gazéification…

Le SAF, un premier projet engagé avec LanzaJet (Paris-Vatry SAF) et un potentiel confirmé

Conformément à ce qui avait été annoncé il y a un an, Haffner Energy a adapté sa technologie disruptive au marché du Carburant d’Aviation Durable (SAF). L’année écoulée a confirmé l’importance du potentiel de développement existant pour la Société, approchée par certains des plus grands acteurs du secteur.

Haffner Energy vient notamment d’annoncer le lancement de son premier projet d’usine de production de Carburant d’Aviation Durable (SAF) à l’aéroport de Paris-Vatry (Marne, Région Grand-Est, France), développé en collaboration avec plusieurs partenaires publics et privés, au premier rang desquels la Société américaine LanzaJet (cf. communiqué du 06/06/2024). Ce leader mondial de la technologie ATJ (Alcohol-To-Jet) est l’un des acteurs les plus avancés du secteur avec plus de 90 projets SAF en portefeuille ; il a été listé par le magazine TIME comme l’une des «100 Most Influential Companies » en 2024. Ce projet sera soumis d’ici le 28/06/2024 à l’appel à projets France 2030 CARB AERO, doté d’une enveloppe de 200 M€, opéré par l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME). Sa sélection assurerait le financement d’une partie du développement du projet (études d’ingénierie d’avant-projet).

Les comptes, dont les procédures d’audit sont en cours, ont été arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est réuni en date du 19/06/2024.

Prochains événements Assemblée Générale Annuelle 12 septembre 2024 Résultats semestriels 2024-2025 17 décembre 2024





Des informations financières plus détaillées sur les comptes annuels au 31/03/2024 sont disponibles sur le site www.haffner-energy.com .

A propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise spécialisée dans le domaine des biocarburants durables. Dotée de 30 ans d’expérience, elle a développé une expertise de décarbonation de la mobilité et de l'industrie par la production de biocarburants renouvelables compétitifs. Sa technologie innovante et brevetée de thermolyse de biomasse permet de produire du Carburant d’Aviation Durable (SAF), ainsi que du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables. L'entreprise contribue également à la régénération de la planète grâce à la coproduction de CO 2 biogénique et de biochar. Haffner Energy est cotée sur Euronext Growth (ISIN code : FR0014007ND6 – Ticker : ALHAF).

Lexique :

* Le pipeline désigne une opportunité commerciale lorsqu’au moins une des situations suivantes se produit :

une étude préliminaire de faisabilité pour l’installation d’un équipement est, ou a été, réalisée ; ou

une offre budgétaire, ou un plan d’affaires préliminaire du projet, ou une offre commerciale complète comprenant un cahier des charges, a été envoyée au client et Haffner Energy attend sa réponse ; ou

une lettre d’intention est envoyée à Haffner Energy par le client ; ou

Haffner Energy a reçu une invitation à participer et fait partie d’un processus d’appel d’offres.

** L’EBITDA correspond au résultat opérationnel avant amortissement, dépréciations nettes de reprises des actifs immobilisés et courants, et avant provisions d’exploitation nettes de reprises.

