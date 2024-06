Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso entrega dos docenas de estaciones de hidrógeno de base líquida en Corea del Sur

TEMECULA, California, June 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, parte de la división Industrial de Nikkiso Co. Ltd., anunció que después de su más reciente concesión de SK Plug Hyverse, el Grupo tiene contratos para la construcción y mantenimiento de aproximadamente dos docenas de estaciones de abastecimiento de hidrógeno a base de líquidos (LH2) en Corea del Sur.

Mientras más autobuses y camiones pesados buscan reducir las emisiones de carbono mientras mantienen las capacidades de conducción de larga distancia, muchos operadores de flotas, autoridades de tránsito y agencias buscan el hidrógeno líquido como una solución para rutas rápidas y de larga distancia. La experiencia de Nikkiso en el desarrollo y fabricación de bombas criogénicas durante más de 70 años y estaciones de abastecimiento de combustibles alternativos durante 26 años atrae a empresas como SK Plug Hyverse que quieren socios capaces para ayudar al crecimiento de la infraestructura y economía del hidrógeno en Corea del Sur.

"SK Plug Hyverse es un excelente socio para Nikkiso en Corea del Sur porque juntos reunimos capacidades y personas excepcionales para apoyar el enfoque progresivo de Corea del Sur para establecer una economía competitiva del hidrógeno", dijo Peter Wagner, director ejecutivo de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. "Nikkiso admira el enfoque productivo y pragmático de Corea del Sur para ampliar la economía del hidrógeno, y esperamos nuevas oportunidades que apoyen sus esfuerzos".

"No hay muchas empresas que tengan la estación de abastecimiento verticalmente integrada de Nikkiso con sistemas internos de licuefacción y sistemas de carga de remolques, bombas criogénicas, tuberías aisladas al vacío, recipientes aislados al vacío, vaporizadores criogénicos, controles industriales, permisos, instalación y servicios de mantenimiento", dijo Mike Mackey, presidente de Fueling & Solutions, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. "Construimos estaciones de abastecimiento alternativo desde 1998 y nos enorgullece que nuestro trabajo apoye un mundo más limpio y saludable".

Varias estaciones de hidrógeno líquido en Corea del Sur ya fueron comisionadas, abasteciendo con éxito autobuses consecutivamente y aumentando la capacidad. Las estaciones remanentes en Corea del Sur estarán en funcionamiento en los próximos 12 meses.

Acerca de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

El Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso) es un proveedor líder de equipos criogénicos, tecnologías y aplicaciones para segmentos de mercado de energía limpia y gas industrial. El Grupo emplea a más de 1.600 personas en 22 países y está dirigido por Cryogenic Industries, Inc. en el sur de California, Estados Unidos, una subsidiaria de propiedad integral de Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Contacto de medios

Lisa Adams

Lisa.adams@nikkisoceig.com

Móvil: +1 (405) 492-1689

Acerca de Nikkiso Co. Ltd.

Desde su fundación en 1953, Nikkiso contribuye para resolver cuestiones sociales anticipando los tiempos cambiantes con tecnologías y productos pioneros en el mundo y en el Japón. En el sector industrial, Nikkiso desarrolló nuevos mercados con el desarrollo de productos en el campo energético, productos relacionados con la hemodiálisis en el sector médico y aeroestructuras CFRP (plástico reforzado con fibra de carbono) en el sector aeroespacial.

Acerca de SK Plug Hyverse

SKPH es una sociedad conjunta entre SK E&S y Plug Power Inc, un proveedor líder de soluciones de hidrógeno llave en mano para la economía global del hidrógeno verde, para buscar negocios de soluciones integradas en toda la cadena de valor del hidrógeno limpio en Asia.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d45a57fe-03f5-4e5a-a789-57e6efd5cd26/es