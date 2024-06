Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group akan Menyampaikan sekitar Dua Dozen Stesen Hidrogen Berasaskan Cecair di Korea Selatan

TEMECULA, California, June 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, sebahagian daripada Perindustrian Nikkiso Co. Ltd., mengumumkan bahawa selepas anugerah terbarunya oleh SK Plug Hyverse, Kumpulan tersebut mempunyai kontrak untuk membina dan menyelenggara kira-kira dua dozen stesen petrol hidrogen (LH2) berasaskan cecair di Korea Selatan.

Memandangkan lebih banyak bas dan trak tugas berat berusaha untuk mengurangkan pelepasan karbon sambil mengekalkan keupayaan pemanduan jarak jauh, banyak pengendali armada, pihak berkuasa transit dan agensi mencari hidrogen cair sebagai penyelesaian untuk laluan pengisian cepat dan jarak jauh. Pengalaman Nikkiso membangun dan mengeluarkan pam kriogenik selama lebih daripada 70 tahun dan pengkalan bahan api alternatif selama 26 tahun menarik syarikat seperti SK Plug Hyverse yang menginginkan rakan kongsi berkebolehan untuk membantu mengembangkan infrastruktur dan ekonomi hidrogen Korea Selatan.

"SK Plug Hyverse ialah rakan kongsi hebat untuk Nikkiso di Korea Selatan kerana kami bersama-sama membawa keupayaan dan bakat yang luar biasa bagi menyokong pendekatan progresif Korea Selatan dalam mewujudkan ekonomi hidrogen yang kompetitif," kata Peter Wagner, CEO, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. "Nikkiso mengagumi pendekatan produktif dan pragmatik Korea Selatan untuk meningkatkan ekonomi hidrogen, dan kami menantikan peluang selanjutnya untuk menyokong usahanya."

"Tidak banyak syarikat yang mempunyai pengkalan bahan api bersepadu vertikal Nikkiso dengan sistem pencairan dalaman dan sistem pemuatan treler, pam kriogenik, paip tertebat vakum, vesel tertebat vakum, pengewap kriogenik, kawalan industri, kebenaran, pemasangan, dan perkhidmatan penyelenggaraan," kata Mike Mackey, President, Fueling & Solutions, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. "Kami telah membina pengkalan bahan api alternatif sejak tahun 1998 dan berbangga dengan kerja yang kami lakukan menampung dunia yang lebih bersih dan sihat."

Beberapa stesen hidrogen cecair di Korea Selatan telah pun ditauliahkan, berjaya mengisi bahan api bas secara berturut-turut, dan meningkatkan kapasiti. Baki stesen di Korea Selatan akan dibawa dalam talian dalam tempoh 12 bulan akan datang.

Perihal Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ialah pembekal terkemuka peralatan kriogenik, teknologi dan aplikasi untuk tenaga bersih dan segmen pasaran gas industri. Kumpulan tersebut menggaji lebih daripada 1,600 orang di 22 buah negara dan diketuai oleh Cryogenic Industries, Inc. di California Selatan, A.S., yang merupakan anak syarikat milik penuh Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Perhubungan media

Lisa Adams

Lisa.adams@nikkisoceig.com

Mudah alih: +1 (405) 492-1689

Perihal Nikkiso Co. Ltd.

Sejak penubuhannya pada tahun 1953, Nikkiso telah menyumbang kepada penyelesaian isu sosial dengan menjangkakan perubahan zaman dengan teknologi dan produk yang pertama di dunia dan Jepun. Dalam perniagaan perindustrian, Nikkiso telah mencipta pasaran baharu dengan membangunkan produk dalam bidang tenaga, produk berkaitan hemodialisis dalam perniagaan perubatan dan aerostruktur CFRP (plastik tetulang gentian karbon) dalam perniagaan aeroangkasa.

Perihal SK Plug Hyverse

SKPH ialah usaha sama antara SK E&S dan Plug Power Inc, penyedia terkemuka penyelesaian hidrogen siap guna untuk ekonomi hidrogen hijau global, bagi meneruskan perniagaan penyelesaian bersepadu di seluruh rantaian nilai hidrogen bersih di Asia.

Foto yang mengiringi pengumuman ini boleh didapati di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d45a57fe-03f5-4e5a-a789-57e6efd5cd26/ms