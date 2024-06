Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 將在韓國交付約 24 座液氫加氫站

加州特曼庫拉, June 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 隸屬 Nikkiso Co. Ltd. 旗下工業部門的 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 宣布,集團最近在 SK Plug Hyverse 的授權下獲得在韓國建設和維護約 24 座液氫 (LH2) 加氫站的合同。

隨着越來越多巴士和重型貨車設法在保持長距離行車能力的同時減少碳排放,許多車隊營運商、交通當局與代理商正考慮將液氫作為快速燃料補給和長距離運輸的解決方案。Nikkiso 投入低温泵開發與製造超過 70 年,從事替代燃料供應站開發與建設亦長達 26 年,憑著這些豐富經驗而吸引 SK Plug Hyverse 等公司,後者希望與有能力的合作夥伴一同幫助韓國氫能基礎設施與經濟發展。

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 行政總裁 (CEO) Peter Wagner 表示:「我們透過傑出能力與人才幫助韓國逐步建立有競爭力的氫能經濟,SK Plug Hyverse 由此成為 Nikkiso 在韓國的極佳合作夥伴。Nikkiso 欣賞韓國在壯大氫能經濟方面富有成效且務實的方針,我們也期待能有更多機會支援其使命。」

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 燃料供應與解決方案總裁 Mike Mackey 表示:「很少有公司像 Nikkiso 一樣提供涵蓋內部液化系統與拖車裝載系統、低溫泵、真空隔熱管、真空隔熱容器、低溫蒸發器、工業控制、許可、安裝及維護服務的垂直整合型燃料供應站。我們從 1998 年起一直在建設替代燃料供應站,通過幫助世界變得更加清潔與健康,讓我們倍感自豪。」

在韓國,Nikkiso 已獲委託營運多座液氫加氫站,成功為巴士持續不斷地提供燃料,同時擴大容量。餘下的加氫站將在未來 12 個月內在韓國交付投入運作。

關於 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 是清潔能源與工業氣體市場板塊中低溫設備、技術和應用的領先供應商。集團在 22 個國家擁有超過 1,600 名僱員,旗下龍頭企業 Cryogenic Industries, Inc. 位於美國加州南部,為 Nikkiso Co., Ltd. 的全資子公司 (TSE: 6376)。

關於 Nikkiso Co. Ltd.

從 1953 年創立之時起,Nikkiso 一直就透過日本乃至世界一流的技術和產品預判時代變革,為解決社會問題做出貢獻。Nikkiso 透過開發能源領域的產品、醫療領域中血液透析相關產品以及航空航天領域的碳纖維增強塑料 (CFRP) 飛行器構件,在工業領域開闢了許多新市場。

關於 SK Plug Hyverse

SKPH 是 SK E&S 與全球綠色氫能經濟領域一站式氫能解決方案領先供應商 Plug Power Inc 共同建立的合資公司,旨在經營亞洲清潔氫能價值鏈中的全套綜合解決方案業務。

