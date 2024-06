Juniper® Systems lance le logiciel de cartographie et de collecte de données Uinta™ sur iOS

LOGAN, Utah, 20 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper® Systems se réjouit d’annoncer que Uinta™, le logiciel de collecte de données et de cartographie puissant et facile à utiliser de la société, est désormais disponible pour les appareils iOS via l’App Store. Compatible avec l’iPhone et l’iPad.



Le même logiciel de collecte de données rapide et simple d’utilisation, apprécié des utilisateurs de Windows® et d’Android™, peut désormais être utilisé sur davantage d’appareils. Le flux de travail personnalisable de l’utilisateur et la présentation simple d’Uinta ont changé la donne pour les utilisateurs qui collectent des données et établissent des cartes sur le terrain.

« Le logiciel Uinta sur Windows et Android a été très apprécié pour de nombreuses applications clients », a déclaré Trevor Brown, Responsable du développement commercial chez Juniper Systems. « Nous sommes ravis qu’Uinta soit désormais disponible sur iOS, ce qui offre beaucoup plus d’options d’appareils mobiles à nos clients ».

Les licences du logiciel Uinta sont interchangeables et fonctionnent entre les appareils iOS, Windows et Android. Les projets sont facilement créés, mis à jour et partagés localement et via le cloud. En outre, le récepteur GNSS Geode™ de haute précision de Juniper Systems est couramment utilisé avec Uinta. À présent, les utilisateurs d’Uinta peuvent transformer leur téléphone ou leur tablette en une solution de collecte de données totales et de cartographie GPS de haute précision, quel que soit le système d’exploitation.

« Juniper Systems est passionné par la collecte de données sur le terrain et nous nous réjouissons de connaître les différents usages d’Uinta par nos clients », a déclaré Brown. « Maintenant qu’Uinta est disponible sur toutes les principales plateformes mobiles, il sera encore plus facile de s’installer rapidement et de commencer à cartographier et à collecter des données sur le terrain. Nos utilisateurs disposent déjà d’un grand nombre d’appareils iOS. Ils peuvent désormais utiliser Uinta avec eux aussi ».

Les clients d’Uinta ont accès à des modèles de projet gratuits qui peuvent être facilement modifiés pour répondre aux besoins de chaque client. Uinta est couramment utilisé dans une série d’applications de données de terrain, notamment la cartographie des services publics et la collecte de données, l’irrigation commerciale et agricole, les inspections et les rondes d’actifs industriels, les applications de ressources naturelles telles que la foresterie, les zones humides, la faune, la cartographie de la végétation, et bien d’autres. Tous les clients d’Uinta bénéficient d’une assistance technique en direct, d’une formation et d’une aide à la création de modèles de projets Uinta adaptés aux besoins des clients.

Téléchargez Uinta dès aujourd’hui ou contactez Juniper Systems pour savoir si Uinta peut s’adapter à vos scénarios de collecte de données et de cartographie sur le terrain.

À propos de Juniper Systems

Fondée en 1993, Juniper Systems, Inc. est l’un des principaux fabricants de tablettes ultra-robustes, d’ordinateurs de poche, de récepteurs GPS, de logiciels de topographie et de solutions de terrain. Les professionnels utilisent les ordinateurs mobiles innovants de Juniper Systems dans les secteurs des ressources naturelles, des services publics, de la géomatique, de l’agriculture, de l’industrie et des applications militaires. De plus, la marque HarvestMaster appartenant à l’entreprise propose des solutions pour des applications agricoles.

Juniper Systems est basée à Logan, dans l’Utah aux États-Unis, et y emploie plus de 190 personnes, avec un bureau dédié à la zone EMEA situé près de Birmingham, au Royaume-Uni. Elle a été reconnue à deux reprises comme l’une des entreprises à la croissance la plus rapide de l’État de la Ruche et a été récompensée par des prix pour la meilleure rémunération, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et le bonheur des employés parmi les petites et moyennes entreprises américaines par le cabinet d’études de marché Comparably.

Consultez notre site en ligne à l’adresse www.junipersys.com.

Une photo accompagnant le présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/61f1be3e-1566-49b9-bcf5-fa352a5d8509