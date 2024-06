Mojix Fornece Soluções de Rastreabilidade Total para a Farm Rio

BOCA RATON, Fla., June 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mojix, líder global em soluções de visibilidade de item (RTILV) em tempo real para cadeias de suprimentos, anunciou hoje que fechou um acordo com a Farm Rio para fornecer uma solução de rastreabilidade SaaS total para produtos nas suas operações internacionais. Além disso, a Mojix capacitará a Farm Rio a atender aos regulamentos europeus de passaportes digitais de produtos, por meio do rastreamento de todos os aspectos necessários relacionados aos produtos da cadeia de suprimentos, desde a origem até o consumidor final.



A FARM Rio é uma marca global e faz parte do maior grupo varejista de moda do Brasil, o Grupo SOMA. A marca iniciou sua expansão global em 2019 com a abertura da sua boutique principal no SoHo, Nova York, e agora tem quatro lojas nos EUA (NYC, Miami, Venice e West Hollywood) e quatro na Europa (Londres, Paris, Mykonos e Bodrum). A FARM Rio também tem seus próprios sites de compras online e vende através de mais 2.000 varejistas globais e espaços de marca em mais de 35 países.

A implementação das soluções de rastreabilidade total da Mojix fornecerá à Farm Rio:

Dados de rastreamento da fonte à prateleira para atender aos requisitos do passaporte digital do produto

Gerenciamento de levantamento de estoque altamente preciso com contagem móvel precisa dos itens dos produtos

Gerenciamento de estoque otimizado com RFID

Gerenciamento e manutenção de uma única fonte real para todos os produtos

Painéis intuitivos para auditorias e prevenção de perdas



As soluções de rastreabilidade de item da Mojix são projetadas com base na ideia de que qualquer produto de uma cadeia de suprimentos pode ser serializado com uma identidade digital única. Isso proporciona uma base poderosa para permitir a visibilidade total do ciclo de vida do produto: rastreamento desde a origem e fabricação até os centros de distribuição, lojas e até mesmo após a venda. Os varejistas saberão onde estão seus itens, de onde vieram, por qual processo de negócios passaram e para onde devem ir em seguida. Cada vez que o status de um item muda, a Mojix coleta os dados desses eventos, transmite-os para a plataforma ytem™ e os processa ao longo de um modelo de dados de ciclo de vida exclusivo, permitindo que os usuários conheçam, em tempo real, o status e o histórico de qualquer item.

“A Mojix tem orgulho de fazer parceria com a Farm Rio para suas operações nos EUA e na Europa, para a garantia de uma cadeia de suprimentos transparente e sustentável”, disse Chris Cassidy, CEO da Mojix. “Somos especializados em soluções de rastreabilidade total que fornecem visibilidade upstream e downstream da Fazenda até o garfo ou dos fornecedores de matéria-prima até o produto acabado e até mesmo após a venda para garantir a conformidade regulatória. Essa parceria aprimorará os processos operacionais da DC da Farm Rio, impulsionando a qualidade, o controle e a confiança do cliente com um passaporte de produto digital. A Mojix está pronta para colaborar com um dos maiores varejistas do Brasil nesta jornada transformadora."

Sobre a Mojix

A Mojix é líder em soluções em tempo real de visibilidade e de gerenciamento de capital humano para serviços de desenvolvimento de TI próximos que fornecem inteligência de negócios completa para cadeias de suprimentos em todo o mundo. A Mojix harmoniza os dados para fornecer rastreabilidade, autenticação de produtos e soluções automatizadas de gerenciamento de estoque em uma plataforma SaaS escalável e de alta segurança. A Mojix captura ações desencadeadas por eventos e características vitais com o rastreamento de bilhões de identidades únicas, para seguir os ciclos de vida dos itens da fonte à prateleira. As empresas podem utilizar os dados integrados para aumentar suas vendas e eficiência operacional, reduzir riscos e aprimorar a experiência do cliente. Saiba mais em www.mojix.com .

