Ease2pay NV: business update

Ease2pay, het intelligente activatie- en betaalplatform waarmee locaties converteren naar selfservice, verwacht over het 1e halfjaar van 2024 ten opzichte van dezelfde periode in 2023 circa 50% groei in het aantal transacties te behalen. Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke hedenmiddag 21 juni 2024 bijeenkomt, worden deze resultaten gepresenteerd.



Over Ease2pay

Ease2pay biedt een intelligent activatie- en betaalplatform. Wij stellen beheerders van tankstations, laadpalen, parkeergarages, camperterreinen, jachthavens, binnenvaarthavens en truck parkings in staat om er een self-service locatie van te maken, waarmee de energietransitie voor hun klanten eenvoudiger wordt. Book – Park – Charge & Pay: alles direct en eenvoudig beschikbaar in één app.

Rotterdam, Nederland, 21 juni 2024

Verdere informatie: EASE2PAY N.V., Jan Borghuis, Tel. 085-2012781

Corporate website: www.ease2paynv.com

