Wendel accompagne Scalian dans sa croissance externe pour l'acquisition de MANNARINO Systems & Software, un spécialiste reconnu de l’ingénierie des technologies R&D avancées, basé en Amérique du Nord.



Wendel (Euronext : MF.FP), annonce aujourd'hui que Scalian a finalisé l'acquisition de MANNARINO Systems & Software. Cette société canadienne est un spécialiste reconnu de l'ingénierie des technologies R&D avancées dans le secteur de l'aviation, principalement en Amérique du Nord, avec une expertise en matière de logiciels et de systèmes embarqués de sécurité critique.

MANNARINO sert de nombreuses organisations de premier plan, notamment sur le marché de la Mobilité Aérienne Avancée, tels que les opérateurs de drones commerciaux et d'avions électriques à décollage et atterrissage verticaux pour le transport de marchandises ou de passagers, ainsi que des acteurs de référence de l'aviation.

Avec un chiffre d'affaires prévu pour l'exercice 2024 d'environ 32 millions de dollars canadiens et une équipe d’environ 130 personnes, l’acquisition relutive de MANNARINO permettra à Scalian de renforcer ses expertises dans les technologies des eVTOLs (‘electric Vertical Take-Off and Landing’) et sa présence en Amérique du Nord tout en réalisant des synergies en Europe. MANNARINO a atteint une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires tout en maintenant la satisfaction client, la qualité et la profitabilité.

Cette acquisition sera financée par un tirage des facilités de crédit Scalian engagées et une contribution des actionnaires en fonds propres, avec une injection de capital de 43,7 millions d’euros par Wendel dans Scalian.

Yvan Chabanne, CEO de Scalian, déclare :

« L'acquisition de MANNARINO est la première étape de notre ambition pour renforcer notre position à la fois en Amérique du Nord et dans notre domaine historique de l'ingénierie des systèmes et des logiciels d’ici à 2028. Ce partenariat répond directement à l'accélération des besoins des clients en matière de technologies embarquées complexes et critiques pour la sécurité. MANNARINO est reconnue pour son savoir-faire dans le domaine emblématique des eVTOLs (‘electric Vertical Take-Off and Landing’), avec sa capacité à déployer du code certifiable avec l'accréditation OAC (Organisme d'Approbation de Conception), et disposant d'une solution maison en temps réel et très innovante. Je suis convaincu que les synergies qui en résulteront permettront à SCALIAN de se développer en intégrant des systèmes de haute performance, y compris de l'Intelligence Artificielle, dans la prochaine génération de produits au bénéfice de nos clients. Par ailleurs, le fait de partager nos valeurs avec l'équipe de MANNARINO, dirigée par son fondateur John Mannarino, a été un élément clé pour mener à bien cette acquisition. Nous avons ainsi une vision et une ambition communes de réussite pour nos employés et nos clients. Bienvenue à bord à la fantastique équipe de MANNARINO ! »

Laurent Mignon, CEO de Wendel, déclare :

« Wendel se félicite d’avoir cette première opportunité d’accompagner Scalian dans son développement. Wendel a toujours soutenu ses sociétés de portefeuille dans leurs phases de croissance et de consolidation. Avec MANNARINO, Scalian élargit sa couverture géographique et consolide sa franchise dans le domaine de l’ingénierie avionique, pour mieux servir ses clients. »



Agenda

Mercredi 31 juillet 2024

Résultats semestriels 2024 — Publication de l’ANR au 30 juin 2024, et résultats semestriels (après bourse)

Jeudi 24 octobre, 2024

Chiffre d’affaires T3 2024 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2024 (après bourse)

Jeudi 5 décembre 2024

Investor Day 2024

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. Avec Wendel Growth Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance. En 2023, Wendel a initié un virage stratégique dans la gestion pour compte de tiers d’actifs privés, en parallèle de ses activités historiques d’investissement pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

