Le projet du CANDU MONARK offrira de nombreux avantages économiques au Canada

OTTAWA, 21 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En plus de son rôle central dans le renforcement de la capacité de production d'énergie nucléaire de l'Ontario, le projet CANDU MONARK doit apporter toute une série d'avantages économiques, selon une analyse d'impact économique réalisée par le Conference Board du Canada.



« Grâce à une implantation profonde dans le tissu industriel canadien, le déploiement des réacteurs CANDU MONARK offre des opportunités prometteuses pour l'économie du pays, a déclaré Tony Bonen, directeur exécutif de la recherche économique du Conference Board du Canada. Son impact se fera sentir bien au-delà du seul secteur nucléaire, avec un emploi et demi nouvellement créé pour chaque personne directement employée dans le projet. »

Les projections économiques soulignent l'impact significatif que l’exploitation d’une centrale nucléaire de 4 unités CANDU MONARK aura sur l'économie canadienne. Pour chaque dollar dépensé, le PIB augmentera de 0,97 $. Le projet devrait contribuer à hauteur de 90,4 milliards de dollars à l’accroissement du PIB canadien et devrait augmenter ses recettes fiscales de 29,1 milliards de dollars à tous les niveaux de gouvernement pendant les 88 ans du projet.

Le déploiement de ces réacteurs générera des opportunités d'emploi à travers le Canada, à la fois directement et indirectement. Durant les 9 années de constructions, les 4 unités soutiendront 33 500 emplois équivalents temps pleins. Tout au long des phases de conception, construction et d'exploitation du projet, il soutiendra en moyenne 6 700 emplois chaque année, 59 % des emplois provenant d'effets indirects et induits. Par conséquent, le projet soutiendra des emplois bien rémunérés à l'échelle au pays.

En regardant vers l'avenir, le Canada peut aussi espérer tirer parti de ses chaînes d'approvisionnement nationales pour déployer le CANDU MONARK à l'étranger, ce qui ajouterait 4,8 milliards de dollars supplémentaires au PIB par unité exportée et amplifierait les avantages économiques du projet.

