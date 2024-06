Monroe Intelligent Suspension von Tenneco ausgestatteter Rivian R1T peilt beim Pikes Peak Hill Climb am Samstag neue Höhen an

NORTHVILLE, Illinois, June 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die erste Begegnung des Ingenieurs Gardner Nichols von Rivian mit dem berühmten Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) im Jahr 2023 hat zu einem neuen Rundenrekord (11:23,983) für elektrische Serien-Pick-ups geführt. Nichols und sein mit Monroe Intelligent Suspension ausgestatteter Rivian R1T Quad-Motor der zweiten Generation kehren mit noch höheren Zielen zum „America's Mountain“ zurück, wenn sie am Samstag in der Exhibition Division des diesjährigen PPIHC antreten. Nichols, Senior Performance Engineer bei Rivian, geht davon aus, dass die hochmoderne KINETIC®-Federung des Trucks – Standardausstattung der R1T- und R1S-Modelle – erneut eine entscheidende Rolle bei der Erreichung seiner Ziele spielen wird.



„Mit meinem Hintergrund in Fahrzeugdynamik und Testfahrten verstehe ich die Vorteile der Aufrechterhaltung einer optimalen Balance und Traktion in allen Betriebsumgebungen, insbesondere während des anhaltenden Anstiegs und der mehr als 150 engen Kurven am Pikes Peak“, so Nichols. „Unser Monroe Intelligent Suspension-System war im letzten Jahr ein bedeutender Wettbewerbsvorteil, da es uns fest mit dem Untergrund verbunden hielt und mir half, mit mehr Kraft und Geschwindigkeit in jede Kurve hinein- und herauszufahren.“

Das werkseitige Monroe Intelligent Suspension-System jedes R1T verfügt über vier semi-aktive, leichte elektronische CVSA2-Dämpfer, die mit der hydraulischen KINETIC-Wankregelungs-Technologie verbunden sind. Zusammen passen sich diese Technologien sofort an die sich ändernde Fahrdynamik an, um eine optimale Fahrzeugbalance und -stabilität aufrechtzuerhalten und eine verbesserte Radanlenkung und Traktion zu gewährleisten. Neben dem Rivian R1T-Pickup und dem R1S-SUV wird das Monroe Intelligent Suspension KINETIC-System in einer Vielzahl von SUV- und Sportwagenmodellen weltweit führender OEMs eingesetzt.

„Rivian und andere führende Automobilhersteller haben die KINETIC-Technologie integriert, um ein überlegenes Fahrerlebnis in allen Situationen zu bieten, sei es auf der Rennstrecke, beim Fahren in Gebirgen oder im normalen Alltag“, so Bob Hughes, Interim Leader Monroe Ride Solutions, Tenneco.

Der R1T-Pickup der zweiten Generation von Rivian läuft seit Ende März vom Band und hatte zu Beginn des ersten von zwei Testwochenenden vor dem Rennen gerade einmal zwei Meilen auf dem Kilometerzähler. „An fünf Testtagen haben wir jeden Teil der Rennstrecke kennengelernt“, so Nichols. „Diejenigen, die neu am Pikes Peak sind, sind vielleicht überrascht, dass ein Fahrer nur am Renntag die gesamte Strecke in einem Versuch durchfahren kann. Während des Abschlusstrainings am Vormittag haben wir durchweg Zeiten erzielt, die fünf bis sechs Sekunden schneller waren als unser 2022er R1T.“

Das Unterstützungsteam von Nichols besteht aus einer Handvoll von Rivian-Mitarbeitern, obwohl das Projekt als „leidenschaftliches Projekt“ von Hunderten von Mitwirkenden aus allen Geschäftsbereichen des EV-Herstellers begann. „Im Gegensatz zu anderen OEMs, die am diesjährigen Rennen teilnehmen, haben wir nicht Zehntausende von Dollar für private Testtage ausgegeben oder ein externes Rennteam mit der Durchführung dieser Bemühungen beauftragt“, sagte er. „Jeder, der an diesem Projekt arbeitet, hat noch einen regulären Job bei Rivian, und es ist eine komplett interne Arbeit.“

Die PPIHC Exhibition Division ist für Prototypen oder Vorserienfahrzeuge reserviert. Andere Abteilungen sind: Unlimited – exotische Fahrzeuge, die für PPIHC entwickelt wurden; Time Attack 1 – modifizierte, spezialisierte, serienmäßige Fahrzeuge mit Zwei- und Vierradantrieb; GT4 Trophy – eine Spezialabteilung für GT4-Rennwagen; Open Wheel – einmotorige, einsitzige Fahrzeuge mit offenen Rädern und offenem Cockpit; und Pikes Peak Open – stark modifizierte, serienmäßig aussehende Fahrzeuge.

Neben der KINETIC-Technologie umfasst das Monroe Intelligent Suspension-Portfolio auch die semi-aktive Federung CVSAe, die die Dämpfungseigenschaften des Fahrzeugs auf der Grundlage von Eingaben mehrerer Onboard-Sensoren kontinuierlich anpasst. Dieses System ist in mehr als 80 beliebten Fahrzeugmodellen zu finden.

Tenneco ist auch einer der weltweit führenden Hersteller von passiven Dämpfern für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Klicken Sie hier , um mehr über das gesamte Portfolio der Monroe Intelligent Suspension-Technologien zu erfahren oder hier für detaillierte Informationen über passive Dämpfer von Monroe OE Solutions.

