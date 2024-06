Hisense dévoile des barres de son de pointe pour une expérience cinématographique ultime à domicile

JOHANNESBOURG, Afrique du Sud, 24 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hisense, leader de la technologie de divertissement à domicile, est ravie d'annoncer le lancement de ses dernières barres de son conçues pour révolutionner votre expérience cinématographique à domicile. Ces nouvelles barres de son promettent une expérience audio immersive exceptionnelle, élevant vos films, séries, sports et jeux vidéo préférés vers de nouveaux sommets.



Présentation de la Hisense HS3100

La barre de son Hisense HS3100, associée à un caisson de basses robuste de 6,5 pouces, intègre les technologies de pointe DTS Virtual et Dolby Digital Plus. Cette combinaison garantit une expérience audio inégalée, offrant un son riche et clair sur toutes les fréquences avec une puissance audio impressionnante de 480 W. Le caisson de basses sans fil complète la barre de son en fournissant des basses profondes et puissantes, améliorant à la fois la clarté des dialogues et l'impact des scènes d'action.

Découvrez la Hisense HS5100

Par suite du succès réalisé par HS3100, la Hisense HS5100 propose la même configuration barre de son et caisson de basses de haute qualité, mais avec une puissance audio plus élevée de 540W. Ce système vous place au cœur de l'action, créant ainsi une expérience de vision véritablement immersive.

Les deux modèles prennent en charge Bluetooth 5.3 et disposent d'un mode TV qui se couple parfaitement avec les téléviseurs Hisense. La fonction innovante EzPlay simplifie le contrôle de votre système audio, en offrant un menu contextuel de paramètres sur votre téléviseur Hisense. Cela vous permet de régler votre barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur, améliorant ainsi la commodité et l'expérience utilisateur.

Améliorez votre expérience audio

Les barres de son Hisense sont conçues pour offrir une expérience audio supérieure, quelle que soit la marque de votre téléviseur. Disponibles chez les principaux détaillants d'Afrique du Sud, ces barres de son sont dotées de fonctionnalités avancées pour répondre à tous vos besoins en matière de son, vous garantissant ainsi le meilleur du divertissement à domicile.

Découvrez l'avenir du cinéma à domicile avec les plus récentes barres de son Hisense, qui visent à établir une nouvelle norme en matière de qualité audio et d'innovation.

Contact :

Henru van der Merwe

henru.vandermerwe@hisense.com