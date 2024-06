Le rapport de Novotech concernant la recherche sur le cancer du foie révèle que 1 700 essais ont été lancés dans le monde

BOSTON, 24 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech , un Organisme Mondial de Recherche Clinique Contractuelle (CRO) à service complet spécialisée dans le partenariat avec des sociétés de biotechnologie pour accélérer le développement de traitements de pointe à toutes les phases, a publié aujourd'hui un rapport de premier plan sur le secteur, Cancer du foie - Paysage mondial des essais cliniques. . Le cancer du foie est le sixième cancer le plus diagnostiqué dans le monde et la troisième cause de décès par cancer.



Le rapport souligne l'investissement continu dans la recherche sur le cancer du foie à l'échelle mondiale et les innovations thérapeutiques importantes développées pour améliorer les résultats pour les patients.

L’équipe d’analystes de Novotech fournit ces rapports d’experts mensuellement et gratuitement. Ces rapports offrent des informations actualisées sur l'activité mondiale des essais cliniques, révélant les régions avec les volumes d'essais les plus élevés et les facteurs à l'origine de ces tendances. Ils abordent les obstacles auxquels les entreprises de biotechnologie sont confrontées dans des domaines thérapeutiques spécifiques et discutent des futurs traitements et des tendances d'investissement.

Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la forme prédominante de cancer du foie, et représente environ 90 % des cas. Le CHC survient généralement chez les personnes atteintes de maladies hépatiques chroniques telles que l'hépatite virale, la cirrhose, certaines maladies hépatiques héréditaires ou l'exposition aux aflatoxines et touche davantage les hommes que les femmes.

Le Rapport sur le cancer du foie - Paysage mondial des essais cliniques révèle que l'Asie a connu la plus forte incidence, avec environ 600 000 cas, représentant plus de 70 % du fardeau mondial. En Asie, la Chine a signalé à elle seule plus de 360 000 cas. L'Europe a signalé environ 88 000 cas, tandis que l'Afrique a été confrontée à des défis importants avec 73 000 cas. L'Amérique du Nord a enregistré plus de 48 000 cas, principalement aux États-Unis.

Le rapport de Novotech montre qu'il existe un solide pipeline d'essais cliniques pour le cancer du foie, avec plus de 1 700 essais lancés depuis 2018. L'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord sont en tête, contribuant respectivement à 55 % et 24 %, suivies de l'Europe à 16 % et du reste du monde à 5 %, avec la Chine continentale, la Corée du Sud, l'Espagne et les États-Unis émergeant comme les principales destinations pour mener des essais.

Ces essais couvrent toutes les phases, l’accent étant davantage mis sur les essais de phase précoce et intermédiaire en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord (phases I et II), par rapport à l'Europe et au reste du monde où le nombre total d'essais est plus faible. Ces données pourraient suggérer une différence dans les approches régionales de la recherche clinique, possiblement influencée par des facteurs tels que le financement, les environnements réglementaires et l'infrastructure.

Les essais en cours prédominent à l'échelle mondiale, l'Asie-Pacifique étant à nouveau en tête des études en cours et terminées. L'Amérique du Nord et l'Europe suivent de près, avec une activité considérable en termes d’essais en cours, mais moins d'essais terminés.

Le paysage thérapeutique du CHC est varié et en évolution. Bien que la résection chirurgicale et la transplantation hépatique offrent la meilleure survie à long terme, de nombreux patients ne sont pas éligibles en raison de la taille de leur tumeur ou des affections hépatiques. D'autres traitements comprennent la chimiothérapie traditionnelle, les thérapies ciblées comme les anticorps monoclonaux et les petites molécules, et les immunothérapies telles que les inhibiteurs de point de contrôle immunitaire (IPCI) ou les inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK). Les traitements de première intention combinent souvent l'atézolizumab et le bévacizumab, tandis que les options de deuxième intention comprennent le lenvatinib, le sorafénib, le régorafenib et le cabozantinib.

Voici les principaux enseignements de ce rapport :

Le paysage du développement de médicaments comprend environ 70 médicaments en phase pré-clinique, 23 en recherche, 51 en phase I, 37 en phase I/II, 66 en phase II, 17 en phase III et 23 médicaments commercialisés.

En raison de son importante population et de son faible volume d'études, la région Asie-Pacifique présente un risque d'essais concurrents plus faible avec une densité d'essais 4 fois inférieure à celle des États-Unis et environ 2 fois inférieure à celle de l'Europe.

Le financement de la recherche sur le cancer du foie bénéficie d'un soutien substantiel, en particulier par le biais de financements publics et de capital-risque. Les États-Unis (4 898 millions de dollars) et la Chine (3 131 millions de dollars) ont connu d'importants investissements en capital-risque dans la recherche sur le cancer du foie entre 2019 et 2023.

Le financement soutient principalement les stades pré-cliniques, de phase I et de phase II, avec des montants moindres pour les stades de découverte, de phase III, de dépôt d'IND/CTA et de commercialisation.

Une analyse SWOT révèle les forces des approches multidisciplinaires et des nouveaux traitements, mais met également en évidence des faiblesses telles que les effets secondaires et l'accès limité aux traitements avancés. La médecine de précision et l'immunothérapie offrent des opportunités, tandis que l'augmentation des coûts des soins de santé et le financement insuffisant de la recherche représentent des menaces.



Télécharger le rapport ici

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Fondée en 1997, Novotech est un organisme de recherche sous contrat (CRO) proposant des services complets à l’échelle mondiale et collaborant avec des laboratoires de biotechnologie pour accélérer la mise au point de traitements avancés et novateurs, à chaque phase

Reconnue pour ses contributions majeures, Novotech a reçu de nombreux prix prestigieux, notamment le « CRO Leadership Award 2023 », l’« Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023 » et l’« Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award » depuis 2006.

La Société propose une gamme complète de services, notamment des laboratoires, des installations de phase I, des conseils en matière de développement de médicaments et une expertise réglementaire. Elle a mené à bien plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de phase I à phase IV et des études de bioéquivalence. Avec une présence dans 34 bureaux et une équipe dévouée de plus de 3 000 professionnels dans le monde entier, Novotech est un partenaire intégral et stratégique de confiance.

Pour plus d'informations ou pour parler à un membre de l'équipe d'experts, veuillez consulter www.Novotech-CRO.com

