Assemblée générale mixte 2024 : Adoption de toutes les résolutions à une très large majorité - Michel Sirat, nommé administrateur indépendant et désigné Président du Comité d’audit

Nantes, le 24 juin 2024

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 21 JUIN 2024

Adoption de toutes les résolutions à une très large majorité

Michel Sirat, nommé administrateur indépendant et désigné Président du Comité d’audit

NANTES – 24 juin 2024, 08h00 CET – Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM; ISIN: FR0013153541).

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Maisons du Monde s’est réunie le 21 juin 2024 sous la présidence de Françoise Gri et en présence des membres du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes.

80 % du capital social de Maisons du Monde était présent ou représenté à cette Assemblée générale.

Les actionnaires ont adopté à une très large majorité, l’ensemble des résolutions soumises à leur vote, incluant notamment :

L’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2023, l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’administration ainsi que le versement d’un dividende de 0,06 euro par action en numéraire. La date de détachement du dividende (ex-date) est fixée au 3 juillet 2024 et la date de paiement du dividende au 5 juillet.

Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, de l'Ecole Centrale de Paris et de l'Ecole Nationale d'Administration, Michel Sirat a débuté sa carrière à la direction du Trésor (Ministère des Finances), puis au Fond Monétaire International à Washington.

Il a exercé diverses responsabilités managériales chez Engie de 2000 à 2011 en France, aux Etats‑Unis et en Belgique. Il a par la suite été nommé Directeur Financier du groupe maritime CMA‑CGM.

Depuis janvier 2024, Michel Sirat a rejoint la banque Greenhill.

La présentation faite lors de l’Assemblée Générale ainsi que les résultats détaillés des votes sont disponibles sur le site Internet de Maisons du Monde à l’adresse suivante : https://corporate.maisonsdumonde.com/fr/finance/ag

Agenda financier

26 Juillet 2024 Résultats du 1er semestre 2024

24 Octobre 2024 Ventes du 3ème trimestre 2024

A propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est l’acteur de référence de la maison inspirante, accessible et durable. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de ses ventes à travers sa plateforme digitale, et opère dans 10 pays européens.

