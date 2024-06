Transactions sur actions propres du 17 au 21 juin 2024

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 17 au 21 juin 2024

Paris, le 24 juin 2024

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 17/06/2024 FR0000054231 3 000 2,64 € XPAR HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 18/06/2024 FR0000054231 3 000 2,81 € XPAR HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 19/06/2024 FR0000054231 3 000 2,89 € XPAR HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 20/06/2024 FR0000054231 2 986 2,87 € XPAR HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 21/06/2024 FR0000054231 1 500 2,86 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-17

07:15:45 FR 0000054231 2,62 EUR 826 XPAR jAj6AmdCuP001Nc0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-17

07:25:44 FR 0000054231 2,65 EUR 1500 XPAR jAj6AmdD44001U40 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-17

07:25:55 FR 0000054231 2,65 EUR 674 XPAR jAj6AmdD4F001UH0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-18

07:02:38 FR 0000054231 2,77 EUR 935 XPAR jAj6AmdZBG000oa0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-18

07:59:58 FR 0000054231 2,80 EUR 128 XPAR jAj6Amda4k001W80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-18

08:05:46 FR 0000054231 2,80 EUR 90 XPAR jAj6AmdaAM001Z50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-18

08:41:06 FR 0000054231 2,83 EUR 1500 XPAR jAj6AmdaiY0023D0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-18

08:41:12 FR 0000054231 2,83 EUR 37 XPAR jAj6Amdaie0023N0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-18

09:07:25 FR 0000054231 2,85 EUR 298 XPAR jAj6Amdb81002NM0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-18

09:14:31 FR 0000054231 2,85 EUR 12 XPAR jAj6AmdbEr002Ow0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-19

07:02:38 FR 0000054231 2,86 EUR 225 XPAR jAj6Amdveo000iw0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-19

07:14:33 FR 0000054231 2,90 EUR 100 XPAR jAj6AmdvqL000pH0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-19

07:14:33 FR 0000054231 2,90 EUR 366 XPAR jAj6AmdvqL000pR0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-19

07:27:49 FR 0000054231 2,90 EUR 181 XPAR jAj6Amdw3A000yx0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-19

07:31:01 FR 0000054231 2,90 EUR 353 XPAR jAj6Amdw6G0010O0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-19

07:31:31 FR 0000054231 2,89 EUR 1000 XPAR jAj6Amdw6l0010i0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-19

07:33:38 FR 0000054231 2,89 EUR 177 XPAR jAj6Amdw8o0013Q0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-19

07:47:43 FR 0000054231 2,89 EUR 15 XPAR jAj6AmdwMO0019V0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-19

08:02:06 FR 0000054231 2,89 EUR 583 XPAR jAj6AmdwaL001H00 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-20

07:28:33 FR 0000054231 2,85 EUR 67 XPAR jAj6AmeIXP001Mn0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-20

07:40:10 FR 0000054231 2,85 EUR 573 XPAR jAj6AmeIie001V50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-20

09:09:30 FR 0000054231 2,87 EUR 104 XPAR jAj6AmeK760027x0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-20

09:17:08 FR 0000054231 2,87 EUR 130 XPAR jAj6AmeKEW002JD0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-20

09:25:20 FR 0000054231 2,87 EUR 83 XPAR jAj6AmeKMS002Mf0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-20

12:20:26 FR 0000054231 2,87 EUR 100 XPAR jAj6AmeN5t002mS0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-20

12:54:27 FR 0000054231 2,87 EUR 1500 XPAR jAj6AmeNcp002tx0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-20

14:08:18 FR 0000054231 2,87 EUR 83 XPAR jAj6AmeOmG0038M0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-20

14:08:18 FR 0000054231 2,87 EUR 317 XPAR jAj6AmeOmG0038W0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-20

14:49:23 FR 0000054231 2,87 EUR 29 XPAR jAj6AmePQ3003Iu0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-21

08:09:18 FR 0000054231 2,84 EUR 80 XPAR jAj6AmefeO0016H0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-21

09:50:47 FR 0000054231 2,84 EUR 71 XPAR jAj6AmehEa001it0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-21

12:28:14 FR 0000054231 2,86 EUR 998 XPAR jAj6Amejh0002Bh0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-21

13:22:33 FR 0000054231 2,86 EUR 200 XPAR jAj6AmekXZ002PP0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-21

13:29:16 FR 0000054231 2,86 EUR 151 XPAR jAj6Ameke4002RX0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

